Как снимали сериал "Поющие в терновнике": 12 интересных фактов

Фильм "Поющие в терновнике", рассказывающий о запретной любви между католическим священником и молодой девушке, стал мировым хитом, который постоянно притягивал внимание зрителей .
1. Как известно, 4-х серийный фильм "Поющие в терновнике" является экранизацией одноименной книги австралийской писательницы Колин Маккалоу.
За свою первую книгу "Тим" писательница получила гонорар в размере 50000 долларов. И тогда она решила написать свой следующий роман в три раза длиннее в надежде получить за него гонорар в три раза больше. И тогда она немедленно принялась за работу.
Но она сильно в этом ошибалась, так как за свою книгу "Поющие в терновнике", которая вышла в 1977 году, она получила аж 2 миллиона долларов, а книга стала бестселлером. Книги раскупали как горячие пирожки, и в общей сложности было продано 30 миллионов экземпляров, благодаря чему писательница появилась на обложке известного журнала "Time". Поэтому неудивительно, что голливудские продюсеры заинтересовались возможностью экранизировать книгу.
2. Компания "Warner bros" приобрела права на экранизацию книги Колин Маккалоу в надежде снять хит. Боссы студии подтянули сценаристов и режиссера, но в итоге у них не получилось реализовать данный проект. Предложенные сценарии оказались невнятными и скомканными, а режиссеры сменялись один за другим.
И однажды за обедом председатель совета директоров "Warner bros" Боб Дейли поделился с продюсером Дэвидом Вульпером своей проблемой, которая заключалась в невозможности снять фильм по мотивам романа "Поющие в терновнике".
Дэвид Вульпер сразу понял в чем главная ошибка боссов "Warner bros". Они пытались сделать фильм по огромной книге, что было в корне неверным решением. Поэтому Вульпер предложил Дейли самому заняться этим проектам, сделав из него мини-сериал.
Телеканалу ABC понравилась идея Вульпера и они согласились взять сериал в работу.
3. Для сериала довольно быстро подобрали режиссера (Дэрил Дьюк) и сценаристку (Кармен Калвер), но именно в тот момент произошла забастовка сценаристов и писателей, из-за чего съемки пришлось отложить почти на полгода.
4. На роль отца Ральфа практически не проводили кастинг, так как после успеха сериала "Сегун" продюсеры хотели видеть в роли священника именно Ричарда Чемберлена.
Но стоит отметить, что на роль отца Ральфа пробовался еще один известный актер - Питер Страусс. Правда, на него ставку никто не делал, а пробы проводились чисто для галочки.
5. А вот на роль Мэгги пробовались более 60 актрис. Среди них были и такие популярные актрисы как Мишель Пфайфер и Ким Бейсингер. Но когда почти все претендентки были уже отсеяны, и осталось всего 4 актрисы, режиссер и продюсер дали им домашнее задание, чтобы к следующему прослушиванию актрисы изучили три сцены из будущего фильма и показали их на пробах.
И если три претендентки просто заучили текст и показали свой отыгрыш, то Рэйчел Уорд подошла к этому максимально серьезно. Она прорабатывала образ Мэгги со своим учителем актерского мастерства, чтобы отточить его до идеала. По словам продюсера Дэвида Вульпера такое упорство и серьезный подход стали одной из причин, почему именно Рэйчел Уорд взяли на роль Мэгги.
6. Съемки сериала проходили исключительно в США, несмотря на то, что действия фильма (как и романа) разворачиваются в Австралии. Да и практически все актеры также были американцами. Лишь актер Брайан Браун, сыгравший Люка, является настоящим австралийцем.
Как оказалось, изначально сериал действительно хотели снимать в Австралии, но как оказалось, некоторые локации в Южной Калифорнии очень схожи с австралийскими локациями, поэтому для экономии средств было решено снимать именно там.
7. И конечно же хотелось упомянуть еще об одном австралийце в фильма, а именно о Кенгуру. Его привезли специально для съемок из Австралии. Но прямо во время своего первого съемочного для бедное животное упало в обморок, поэтому от дальнейших съемок кенгуру решено было отказаться, чтобы не мучать этого милого представителя сумчатых.
8. По словам писательницы Колин Маккалоу, она создавала Мэгги по образу своей матери, которую дико ненавидела. Поэтому она хотела, чтобы этот персонаж страдал.
И все это испытала на себе актриса Рэйчел Уорд, которая и сыграла роль Мэгги. Будучи неопытной актрисой, она слишком близко принимала к сердцу роль Мэгги, из-за чего ей было очень тяжело (в том числе и психологически) во время съемок. Более того, никто из членов съемочной группы не обращал внимания на ее страдания, из-за чего она просто прокляла эту роль и пожалела, что вообще ввязалась в съемки фильма.
Лишь когда на съемочной площадке появился Брайан Браун, сыгравший Люка, актрисе полегчало. Вместе им было настолько легко, что все страхи и психологическая боль актрисы просто куда-то ушли. В итоге, между ними случился роман, переросший в большую любовь.
Спустя три месяца пара поженилась, а со временем обзавелась тремя детьми. И самое интересное, что Брайан и Рэйчел до сих пор вместе. Также, интересно, что ранее Брайан немного увлекался хиромантией, и однажды во время съемок он предложил погадать Рэйчел по руке. Там он увидел, что у нее будет трое детей, но по его словам он и представить не мог, что это будут дети от него, ведь на тот момент у них еще даже не было отношений.
9. Многие предполагали, что (как это часто бывает) между Рэйчел Уорд и Ричардом Чемберленом был роман во время съемок. Но сами актеры всегда опровергали эту информацию. Правда, это опровержение ничуть не остановило фанатов.
Зато в 2003 году Ричард Чемберлен выпустил свои мемуары, в которых он признался в том, что предпочитает мужчин.
10. После выхода сериала "Поющие в терновнике" писательница Колин Маккалоу заявила, что он просто ужасен, и ничего кроме тошноты он вызывать не может. Больше всего ей не понравился Ричард Чемберлен в роли Ральфа, а также то, что создатели фильма не смогли показать на экране именно то, что задумывала сама писательница.
11. Представители католической церкви были вне себя от злости после выхода сериала. Мало того, что здесь показаны отношения отца Ральфа с Мэгги, так еще и сам сериал транслировался в период церковных праздников.
Чтобы не попадать под горячую руку, компания "McDonalds" попросила убрать всю рекламу их корпорации из сериала после того момента, как между Ральфом и Мэгги завяжутся отношения.
12. Спустя 13 лет, компания "ABC" решила снять продолжение сериала под названием "Поющие в терновнике: Упущенные годы". Правда, режиссер, сценаристы и актеры были уже другими. Ричард Чемберлен был единственным актером, который вернулся к своей роли. Но это не особо помогло фильму, так как успеха он не снискал.
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