Как снимали сериал "Поющие в терновнике": 12 интересных фактов

2. Компания "Warner bros" приобрела права на экранизацию книги Колин Маккалоу в надежде снять хит. Боссы студии подтянули сценаристов и режиссера, но в итоге у них не получилось реализовать данный проект. Предложенные сценарии оказались невнятными и скомканными, а режиссеры сменялись один за другим.

И однажды за обедом председатель совета директоров "Warner bros" Боб Дейли поделился с продюсером Дэвидом Вульпером своей проблемой, которая заключалась в невозможности снять фильм по мотивам романа "Поющие в терновнике".