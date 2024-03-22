Как снимали фильм "Блеф" с Адриано Челентано: 12 интересных фактов о фильме

Кстати, известный режиссер Квентин Тарантино считал Серджио Корбуччи вторым лучшим режиссером после Серджио Леоне.

2. Продюсер Марио Чекки Гори хотел, чтобы роль Феликса сыграл известный итальянский актер Франко Неро. Но режиссер был против кандидатуры Неро, так как считал, что актер вообще не подходит на роль профессионального мошенника.

Более того, Чекки Гори хотел, чтобы фильм носил серьезный характер, тогда как режиссер хотел снять комедию. И когда Серджио предложил взять на эту роль Адриано Челентано, Марио Чекки Гори согласился с ним, как и согласился с тем, что из данного сюжета можно сделать отличную комедию.