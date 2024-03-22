Как снимали фильм "Блеф" с Адриано Челентано: 12 интересных фактов о фильме

Итальянские и французские комедии всегда пользовались успехом у советского зрители.
1. Фильм "Блеф" начался со сценария двух сценаристов - Дино Мауири и Массимо де Рита. И когда сценарий про удачливого афериста попал в руки режиссера Серджио Корбуччи, тот, прочитав его, остался в полнейшем восторге, и заявил, что хотел бы снять по нему фильм.
Кстати, известный режиссер Квентин Тарантино считал Серджио Корбуччи вторым лучшим режиссером после Серджио Леоне.
2. Продюсер Марио Чекки Гори хотел, чтобы роль Феликса сыграл известный итальянский актер Франко Неро. Но режиссер был против кандидатуры Неро, так как считал, что актер вообще не подходит на роль профессионального мошенника.
Более того, Чекки Гори хотел, чтобы фильм носил серьезный характер, тогда как режиссер хотел снять комедию. И когда Серджио предложил взять на эту роль Адриано Челентано, Марио Чекки Гори согласился с ним, как и согласился с тем, что из данного сюжета можно сделать отличную комедию.
3. Когда речь зашла о поиске актрисы на роль возлюбленной Феликса по имени Шарлотта, Серджио Корбуччи вспомнил про весьма скандальный, но успешный фильм "История О", где главную роль сыграла французская актриса Коринн Клери. После просмотра этого фильма Корбуччи уже никого не хотел видеть в роли Шарлотты кроме Коринн Клери.
И когда Клери узнала, что ее партнером по фильму будет сам Адриано Челентано, то она без раздумья согласилась на роль Шарлотты.
4. На роль Филиппа был приглашен известный американский актер Энтони Куинн. По словам режиссера участие Куина в фильме не только сделало фильм лучше, но и придало ему международный окрас.
5. Мы знаем данный фильм под названием "Блеф", но на самом деле картина называется "Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni", что можно перевести как "Блеф - история мошенничества и обманщиков".
6. Благодаря довольно большому бюджету, Корбуччи мог воплотить практически все свои хотелки. В частности это касается съемок на Лазурном берегу, а также в княжестве Монако. Кроме того, специально для съемок фильма "Блеф" Корбуччи арендовал дорогие раритетные автомобили 20-х годов.
7. Адриано Челентано постоянно импровизировал во время съемок фильмов с его участием. И большинство его импровизаций попадали в финальные версии фильмов. Точно также было и во время съемок фильма "Укрощение строптивого".
8. Серджио Корбуччи был ярым антифашистом, поэтому в своих фильмах он частенько оставлял небольшие отсылки, показывающие его позицию к этому делу. В фильме "Блеф", например, можно заметить книгу Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда".
9. Яхту "Belle Duke", которую мы видим в фильме, даже не пришлось арендовать, так как она принадлежала продюсеру Марио Чекки Гори. Он просто любезно одолжил свою яхту для съемок.
10. Для того, чтобы фильм "Блеф" попал в Советский прокат, его пришлось немного "почикать", требования были таковы, что фильм не должен длиться более 90 минут, тогда как "Блеф" в оригинале длится аж 110 минут. В частности были вырезаны сцены эротического характера с Шарлоттой.
В общей же сложности из фильма было вырезано порядка 10 сцен. Тем не менее, зрители могли увидеть полную версию фильма на видеокассетах, но только в одноголосой озвучке.
11. Фильм "Блеф" имел колоссальный успех в Италии. А сам Адриано Челентано получил за роль Феликса престижную итальянскую премию «Давид ди Донателло».
В советский прокат фильм "Блеф" вышел лишь в 1979 году. Его посмотрело более 44 миллионов советских зрителей, что конечно же однозначно является успехом.
12. Коринн Клери по ее собственным словам была готова к интимной близости с Адриано Челентано, и даже предложила ему заняться этим. Но опять же по ее словам актер отказался от предложения Клери. Впрочем, они стали хорошими друзьями.
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Не знаю, у меня нет часов.
А если бы были, то который показывали бы?