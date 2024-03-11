"Сердито, но практично": душевая кабина из пластиковых окон

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Кубанский подрядчик придумал идеальное решение для ванной комнаты — душевая кабина из пластиковых окон
Кто-то скажет: "а на кой мне окна в ванной комнате?". Да, возможно, это не самое лучшее место, чтобы сидеть на подоконнике и наслаждаться видом. Однако, окна там могут пригодится для других целей. Например, можно сделать душевую кабину из пластиковых окон!
А, что? Выглядит удобно.
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Да и практичнее - её подключают гибкой подводкой, ремонтопригодно, если что.
Недорого получается)))
Обычное оконное или калёное?
А может хороший триплекс, чтобы не пораниться при повреждении?
В Сингапуре, например, сливные трубы проходят не в твоей квартире, а этажом ниже. Над твоим потолком, соответственно, трубы живущих выше. Поэтому там в квартирах и в санузле, и на кухне сделаны сливные трапы прямо в полу. И там с душевой зоной вообще не заморачиваются - в части квартир ее вообще никак не огораживают. Те немногие, кто брезгуют брызг на унитазе, вешают шторку.