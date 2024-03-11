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"Сердито, но практично": душевая кабина из пластиковых окон

"Сердито, но практично": душевая кабина из пластиковых окон

Автор:
11 марта 2024 09:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   душевая кабина   забавно   из пластиковых окон   мастер   очумелые ручки   фото   
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Кубанский подрядчик придумал идеальное решение для ванной комнаты — душевая кабина из пластиковых окон

Кто-то скажет: "а на кой мне окна в ванной комнате?". Да, возможно, это не самое лучшее место, чтобы сидеть на подоконнике и наслаждаться видом. Однако, окна там могут пригодится для других целей. Например, можно сделать душевую кабину из пластиковых окон!

А, что? Выглядит удобно.

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Метки: Видео   душевая кабина   забавно   из пластиковых окон   мастер   очумелые ручки   фото   
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14  комментариев
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13k
Karelian 2 часа назад
Дёшево? Вы цены на окна вообще видели???
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8k
Oleg 36 минут назад
тройной стеклопакет? а стёкла атермальные?
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62k
Олег 50 минут назад
оторвать авторам руки и ноги. Начиная с того момента, что стёкла в душевой кабине должны быть травмобезопасными( калёное. триплекс или пластик) . Оконное стекло при разрушении гарантированно порежет хотя-бы ноги.
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9k
vasilykopkov 52 минуты назад
Нахрена? Обычная душевая кабина в разы дешевле будет.
Да и практичнее - её подключают гибкой подводкой, ремонтопригодно, если что.
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7k
Горец Ю Час назад
А ещё из подоконников грядки высокие делают.
Недорого получается)))
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3k
Игорь Час назад
чтоб понять, что дешево - хотелось бы стоимость узнать. или из "сэкономленных" окон сделал? тогда да, дешево.
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60k
dima423 2 часа назад
Изъепство какое то, душевая кабина стоит не намного дороже (если вообще не дешевле) чем такой самострой из пластиковых окон, при этом тут все равно надо покупать поддон, как то все это монтировать друг у другу, + оконные стекла не предназначены для этого могут разбиться и поранить... А в данном случае вообще можно было сделать слева одну стенку-перегородку из блоков, обшить плиткой, в передней части небольшой бордюр и прикрыть шторкой, и все, душевая кабина готова, и было бы дешевле, практичнее и эстетичнее)
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5k
Денис 2 часа назад
А стекло то там какое?
Обычное оконное или калёное?
А может хороший триплекс, чтобы не пораниться при повреждении?
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128k
Аааа 2 часа назад
Тут весь смысл в загородке только в том, что сливной дырки в полу нет.

В Сингапуре, например, сливные трубы проходят не в твоей квартире, а этажом ниже. Над твоим потолком, соответственно, трубы живущих выше. Поэтому там в квартирах и в санузле, и на кухне сделаны сливные трапы прямо в полу. И там с душевой зоной вообще не заморачиваются - в части квартир ее вообще никак не огораживают. Те немногие, кто брезгуют брызг на унитазе, вешают шторку.
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