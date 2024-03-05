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Камера кормушки для птиц делает забавные снимки животных, наслаждающихся полуночным пиршеством

Камера кормушки для птиц делает забавные снимки животных, наслаждающихся полуночным пиршеством

Автор:
05 марта 2024 09:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   кормушка   мордочки   фото   
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В 2022 году Данае Вулф установила в своём саду кормушку с видеокамерой, и с тех пор у дамы началась весёлая жизнь.

Жительница Огайо (США) даже не думала, что по ночам возле её дома разгуливает столько животных и птиц.


Все эти гости готовы не только угоститься из замечательной кормушки, но и стать моделями для фотографий и видеороликов, которые 36-летняя Данае считает просто уморительными.


Коллекция забавных кадров всё растёт, но домовладелица не собирается прекращать весёлую традицию. Тем более, что ей нравится не только потешаться над голодными визитёрами, но и кормить их, проявляя заботу о дикой природе.


Иногда Данае спрашивают, какой кадр она считает своим самым любимым. Женщине и размышлять долго не нужно. Победителем этого «хит-парада» она называет оленя, снятого с настолько странного ракурса, что он стал похож на какую-то гротескную рыбу.


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Метки: Видео   животные   забавно   кормушка   мордочки   фото   
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4  комментария
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39k
АнтонПолднев Час назад
Какой олень?! Еноты лучшие!
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Fat Lynx Час назад
Узнаю Ракету! Такой же бесноватый как и в кино
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137
Без Паники Час назад
У её дома хорошо удобренная почва.
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