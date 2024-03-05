Камера кормушки для птиц делает забавные снимки животных, наслаждающихся полуночным пиршеством

Жительница Огайо (США) даже не думала, что по ночам возле её дома разгуливает столько животных и птиц.



Все эти гости готовы не только угоститься из замечательной кормушки, но и стать моделями для фотографий и видеороликов, которые 36-летняя Данае считает просто уморительными.



