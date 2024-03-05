Камера кормушки для птиц делает забавные снимки животных, наслаждающихся полуночным пиршеством

В 2022 году Данае Вулф установила в своём саду кормушку с видеокамерой, и с тех пор у дамы началась весёлая жизнь.
Жительница Огайо (США) даже не думала, что по ночам возле её дома разгуливает столько животных и птиц.
Все эти гости готовы не только угоститься из замечательной кормушки, но и стать моделями для фотографий и видеороликов, которые 36-летняя Данае считает просто уморительными.
Коллекция забавных кадров всё растёт, но домовладелица не собирается прекращать весёлую традицию. Тем более, что ей нравится не только потешаться над голодными визитёрами, но и кормить их, проявляя заботу о дикой природе.
Иногда Данае спрашивают, какой кадр она считает своим самым любимым. Женщине и размышлять долго не нужно. Победителем этого «хит-парада» она называет оленя, снятого с настолько странного ракурса, что он стал похож на какую-то гротескную рыбу.
Источник:
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