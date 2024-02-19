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Сотрудница зоопарка сломала лопату, разнимая драку кенгуру

Сотрудница зоопарка сломала лопату, разнимая драку кенгуру

Автор:
19 февраля 2024 09:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   драка   животные   забавно   кенгуру   конфликт   лопата   фото   
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Работница зверинца, находящегося в городском округе Циньхуандао (провинция Хэбэй, КНР), 12 февраля была отстранена от исполнения своих обязанностей, за «поломку лопаты во время миротворческой деятельности».

Двое сумчатых обитателей заповедника не поделили территории вольера и принялись на глазах у посетителей выяснять свои отношения.

Женщина с лопатой только усугубила ситуацию и не смогла растащить по углам двух воинственных кенгуру. Примечательно, что во время своей миротворческой деятельности работница зверинца требовала у очевидцев драки прекратить съёмочный процесс.

«Прекратите снимать! Что здесь снимать, обычная драка?», — кричала дама с лопатой на посетителей.

В очередной попытке подавить стычку вмешался, вооружённый бамбуковым шестом сотрудник зоопарка, однако его усилия оказались тщетными, что ещё больше усугубило интенсивность конфронтации.

В конце концов противостояние закончилась: одного из кенгуру насильно затащили в дом, тогда как другой упорно оставался у входа, отказываясь сдвинуться с места.


Чуть позже руководство зоопарка выступило с заявлением о временном отстранении от исполнения своих обязанностей сотрудницы, допустившей кровопролитие между животными и сломавшей лопату во время попытки прекратить противостояние.


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Метки: Видео   драка   животные   забавно   кенгуру   конфликт   лопата   фото   
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5  комментариев
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5k
Vlamir 2 часа назад
Один из них еще и кикбоксер!
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11k
Игорь 23 минуты назад
да она и без лопаты могла их размотать
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35k
Юрий 24 минуты назад
Китайское кунг-фу сильнее лопаты!
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1
nerine1 39 минут назад
отталкивала она только одного
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AlexWoyz Час назад
всё пропало!
драку прозевала.
лопату сломала.
как жить дальше?
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