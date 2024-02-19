Сотрудница зоопарка сломала лопату, разнимая драку кенгуру

Работница зверинца, находящегося в городском округе Циньхуандао (провинция Хэбэй, КНР), 12 февраля была отстранена от исполнения своих обязанностей, за «поломку лопаты во время миротворческой деятельности».
Двое сумчатых обитателей заповедника не поделили территории вольера и принялись на глазах у посетителей выяснять свои отношения.
Женщина с лопатой только усугубила ситуацию и не смогла растащить по углам двух воинственных кенгуру. Примечательно, что во время своей миротворческой деятельности работница зверинца требовала у очевидцев драки прекратить съёмочный процесс.
«Прекратите снимать! Что здесь снимать, обычная драка?», — кричала дама с лопатой на посетителей.
В очередной попытке подавить стычку вмешался, вооружённый бамбуковым шестом сотрудник зоопарка, однако его усилия оказались тщетными, что ещё больше усугубило интенсивность конфронтации.
В конце концов противостояние закончилась: одного из кенгуру насильно затащили в дом, тогда как другой упорно оставался у входа, отказываясь сдвинуться с места.
Чуть позже руководство зоопарка выступило с заявлением о временном отстранении от исполнения своих обязанностей сотрудницы, допустившей кровопролитие между животными и сломавшей лопату во время попытки прекратить противостояние.
Источник:
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драку прозевала.
лопату сломала.
как жить дальше?