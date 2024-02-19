Сотрудница зоопарка сломала лопату, разнимая драку кенгуру

Двое сумчатых обитателей заповедника не поделили территории вольера и принялись на глазах у посетителей выяснять свои отношения.

Женщина с лопатой только усугубила ситуацию и не смогла растащить по углам двух воинственных кенгуру. Примечательно, что во время своей миротворческой деятельности работница зверинца требовала у очевидцев драки прекратить съёмочный процесс.

«Прекратите снимать! Что здесь снимать, обычная драка?», — кричала дама с лопатой на посетителей.

В очередной попытке подавить стычку вмешался, вооружённый бамбуковым шестом сотрудник зоопарка, однако его усилия оказались тщетными, что ещё больше усугубило интенсивность конфронтации.