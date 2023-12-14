В Ростове молодая пара поселила в обычной квартире 50 крыс

Но для полного счастья жизни в вольерах недостаточно. Грызунам нужен выгул. Для этого в спальне расстилают большой матрас, на нем расставляют игрушки, декоративные домики и другие штуки, которые будут интересны любимцам семьи.

- И так часа два крыски гуляют. У нас есть расписание. Один день - выгуливаем мальчиков, другой - девочек. В воскресенье – выходной.

Несмотря на то, что каждая крыса размером, максимум с ладонь, содержание малышей обходится семье в среднем в 35 тысяч рублей в месяц.

- В эту сумму включены и корм, и лекарства, - поясняет Наталья.

Супруги всегда радуются, если им удается не только спасти малыша, но потом пристроить его в хорошие руки.