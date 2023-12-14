В Ростове молодая пара поселила в обычной квартире 50 крыс

Как ростовчане выгуливают полсотни крыс и тратят 35 тысяч в месяц на их содержание.
Наталья и Михаил – зооволонтеры, правда, не совсем обычные. В свободное от работы время они спасают крыс, оказавшихся ненужными своим хозяевам.
И вот уже около года 26-летний картограф и 24-летняя психолог содержат необычный приют.
- Все началось с того, что мы купили себе Жужу, а чтобы она не скучала, приобрели парочку приятельниц, - рассказала Наталья
Забавные и смышленые грызуны настолько полюбились супругам, что они не смогли остаться равнодушными к объявлению в сети, в котором нерадивый хозяин просил избавить его от ненужного ему питомца.
- Так их количество и стало расти. Люди, узнав о нашем приюте, даже подбрасывали нам питомцев. Как-то мы нашли клетку с двумя крысами около мусорного бака. Был и такой случай: спасли цирковых «декорашек», которых хотели скормить питону.
А однажды Наталья и Михаил выручили сразу 38 крыс!
- У одной семьи из Шахт дети выпустили из клеток разнополых питомцев. И уже через 21 день самка родила 15 малышей. Количество грызунов стало расти с геометрической прогрессией и люди, понимая, что ситуацию уже не контролируют, попросили нас забрать выводок.
К слову, у Натальи и Миши с размножением питомцев все строго!
- Мы просто не допускаем таких ситуаций. Мальчиков и девочек содержим отдельно друг от друга. Все наши полсотни питомцев – это подкидыши и «спасеныши».
Чтобы «крысикам», как ласково называет их Наталья, было комфортно, для них отвели отдельную комнату в квартире.
Но для полного счастья жизни в вольерах недостаточно. Грызунам нужен выгул. Для этого в спальне расстилают большой матрас, на нем расставляют игрушки, декоративные домики и другие штуки, которые будут интересны любимцам семьи.
- И так часа два крыски гуляют. У нас есть расписание. Один день - выгуливаем мальчиков, другой - девочек. В воскресенье – выходной.
Несмотря на то, что каждая крыса размером, максимум с ладонь, содержание малышей обходится семье в среднем в 35 тысяч рублей в месяц.
- В эту сумму включены и корм, и лекарства, - поясняет Наталья.
Супруги всегда радуются, если им удается не только спасти малыша, но потом пристроить его в хорошие руки.
- Я категорически против того, чтобы продавать. Если я вижу, что человек действительно будет заботиться о питомце, то я просто подарю ему малыша. Главное, чтобы крысик попал в хорошие руки!
Источник:
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