Победил парень в юбке: разврат и фрики на Евровидении-2024

В этом году конкурс прошёл без участия России. Победил швейцарский певец Nemo с песней Code. Причём парень заявил о себе, как о небинарной персоне и в песне рассказал о своём пути. Второе место досталось хорватскому рэперу Baby Lasagna, а третье – украинскому дуэту. Давайте посмотрим на самые яркие выступления этого года?