Победил парень в юбке: разврат и фрики на Евровидении-2024

В этом году конкурс прошёл без участия России. Победил швейцарский певец Nemo с песней Code. Причём парень заявил о себе, как о небинарной персоне и в песне рассказал о своём пути. Второе место досталось хорватскому рэперу Baby Lasagna, а третье – украинскому дуэту. Давайте посмотрим на самые яркие выступления этого года?
Готовьтесь, там слишком много мужчин, одетых в юбки. Что они таким образом хотят показать миру? Кажется, в мире стали забывать про традиционные ценности.
1. Швейцария
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2. Хорватия
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3. Грузия
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4. Финляндия
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5. Армения
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6. Ирландия
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7. Латвия
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8. Сербия
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9. Эстония
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10. Словения
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11. Нидерланды
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12. Великобритания
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А вы следили за шоу в этом году?
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Кстати, чем западнее страна тем более содомитое у них выступление, восточная Европа, Австралия, поприличней.
А вот бриты это просто треш какой-то.
Футакимибыть.