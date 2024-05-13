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Победил парень в юбке: разврат и фрики на Евровидении-2024

Победил парень в юбке: разврат и фрики на Евровидении-2024

Автор:
13 мая 2024 10:20
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Евровидение   без россии   забавно   конкурс   мероприятие   фото   шоу   
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В этом году конкурс прошёл без участия России. Победил швейцарский певец Nemo с песней Code. Причём парень заявил о себе, как о небинарной персоне и в песне рассказал о своём пути. Второе место досталось хорватскому рэперу Baby Lasagna, а третье – украинскому дуэту. Давайте посмотрим на самые яркие выступления этого года?

Готовьтесь, там слишком много мужчин, одетых в юбки. Что они таким образом хотят показать миру? Кажется, в мире стали забывать про традиционные ценности.


А вы следили за шоу в этом году?

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Метки: Видео   Евровидение   без россии   забавно   конкурс   мероприятие   фото   шоу   
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20  комментариев
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1k
Uganda 2 часа назад
Общая повесточка - вырождение, извращение и сотонизм. Их ждет Содом и Гоморра
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461
guess 36 минут назад
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17k
Dobryi_KOT 39 минут назад
Это же что такое?... и слова-то подходящего не подобрать - "бесовщина" слишком мягко будет. На западе злорадствуют: Россию выгнали с Евровидения. Это лишний раз показывает: Бог хранит Россию.
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138
ПИВОнер 45 минут назад
12 видео!!! Автор - из НИХ.?

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0
Женя 45 минут назад
Миру п. И. З. Д. Е. Ц.
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8k
Oleg 52 минуты назад
хз, но , имхо автор пошёл в пропаганду. как и все новости про евровидение. ещё и видео выложил. если там все 兀дарасы, то выкладывать это видео на миллионную аудиторию - пропаганда.
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59
Вячеслав 52 минуты назад
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29k
Alex Час назад
3,14дерастия
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31k
Aqueronte Час назад
Кипр мне понравился, молодец девчонка.
Кстати, чем западнее страна тем более содомитое у них выступление, восточная Европа, Австралия, поприличней.
А вот бриты это просто треш какой-то.

Ссылка youtu.be
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20k
Голос Вселенной Час назад
Как их назвали прямо в точку в одной из наших пародий - "Паралимпийские музыкальные игры"...
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20k
Голос Вселенной Час назад
Победили не хохлы... чего-то даже странно в последнее время... Европейская матрица дает сбои...
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4k
Палыч Час назад
финны не то что взорвали, они сожгли на.х.уй танцпол
Слава богу наша страна в этом содомище не участвовала
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30k
Serg2001 Час назад
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3k
Rom 2 часа назад
Тут уже дело такое....подумал... Тут нормальным, настоящим гомосекам уже самим СТЫДНО будет за то, что происходит. За такого. как сказать, победителя.....)))
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55k
Андрей 2 часа назад
Скоро Олимпийские Игры такими будут.
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3k
Saplus 2 часа назад
"Украинский ДУЭТ"? Я думал - там одна бабища. Она за двоих считается, или второго сожрала?
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750
DuckTales 2 часа назад
Да год от года ничего не меняется, побеждают как обычно инопланетяне
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33k
Владимир 2 часа назад
Ну всего то педерасты соревнуются кто из них больше педераст, долбак и вырожденец.
Футакимибыть.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1670 постов (1625 в горячем)

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