19 случаев, когда люди сделали свою работу тяп-ляп с видом, что так всё и должно быть

Порой мы сталкиваемся с людьми, которые исполняют свои рабочие обязанности спустя рукава, не прилагая должных усилий и энтузиазма. И результаты их трудов получаются соответствующими. Неправильный монтаж, неравномерное окрашивание, игнорирование норм строительства — это одни из немногих оплошностей, которые допускают нерадивые работники.
Чем они руководствуются, приходя к таким решениям? Наверное, мы никогда об этом с вами не узнаем, даже если очень постараемся. Однако вполне вероятно, что тут замешана не только лень, но и довольно креативный взгляд на обычные вещи. Иначе, как бы они до такого додумались?
Я даже не могу представить себе раковину, с которой этот смеситель мог бы работать.
Это похоже на раковину первого уровня из какой-то игры на выживание.
Для хронически тверкающих клиентов.
Могло быть и хуже – дырки в стекле!
Трон господства.
Только настоящие Альфы пользуются этим туалетом.
Современные проблемы требуют современных решений.
Новый хозяин тоже не спешит, судя по фото.
Так выглядят парковочные места для нетрезвых людей.
То, что мы не оправдали ваши ожидания – это не наши проблемы. Это ваши проблемы.
Вы исправили недоделанную работу недоделанной работой.
Это… это сливочный сыр?
Источник:
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