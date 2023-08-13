В Ленобласти состоялся массовый заплыв с участием резиновых кукол

В необычном мероприятии, которое проходит уже не первый год, приняли участие несколько десятков любителей развлечений.
Участники со всей страны приехали в Ленинградскую область, чтобы сплавиться по порогам реки Лосевки на резиновых куклах.
"Я увидел это в интернете и решил, что надо поучаствовать обязательно в таком мероприятии. Просто интерес, азарт какой-то, адреналин. Ну и просто классно", –рассказал участник из Чудово Иван Борталов.
Сначала – отборочный этап. Все пары разделили на 10 заплывов. В финал вышли самые скоростные, не менее 10 из каждого. С прошлых годов у организаторов осталось около 100 надувных "снарядов". В основном в виде женщин, но ограничений на пол не было.
"Он вообще красавец на самом деле. Он кучу имен сменил за всю свою жизнь. Зовут его Прохор. Так по ряду обстоятельств случилось, что он стал Прохором. Я решила, что девушке на девушке сплавляться неинтересно, а вот на мужчине, наверное, было бы здорово", – объяснила участница из Москвы Юлия.
Большинство призовых мест досталось петербуржцам. В мужском зачете гонку выиграла пара из Сортавалы. Участник с ником Карел и его спутница Шлюпка преодолели дистанцию за 5 минут 10 секунд. В женском – Машина и ее Удовольствия. Они уложились в 5:36.
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