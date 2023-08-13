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В Ленобласти состоялся массовый заплыв с участием резиновых кукол

В Ленобласти состоялся массовый заплыв с участием резиновых кукол

Автор:
13 августа 2023 10:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   забавно   заплыв   развлечение   резиновая кукла   умора   фото   
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В необычном мероприятии, которое проходит уже не первый год, приняли участие несколько десятков любителей развлечений.

Участники со всей страны приехали в Ленинградскую область, чтобы сплавиться по порогам реки Лосевки на резиновых куклах.


"Я увидел это в интернете и решил, что надо поучаствовать обязательно в таком мероприятии. Просто интерес, азарт какой-то, адреналин. Ну и просто классно", –рассказал участник из Чудово Иван Борталов.

Сначала – отборочный этап. Все пары разделили на 10 заплывов. В финал вышли самые скоростные, не менее 10 из каждого. С прошлых годов у организаторов осталось около 100 надувных "снарядов". В основном в виде женщин, но ограничений на пол не было.


"Он вообще красавец на самом деле. Он кучу имен сменил за всю свою жизнь. Зовут его Прохор. Так по ряду обстоятельств случилось, что он стал Прохором. Я решила, что девушке на девушке сплавляться неинтересно, а вот на мужчине, наверное, было бы здорово", – объяснила участница из Москвы Юлия.

Большинство призовых мест досталось петербуржцам. В мужском зачете гонку выиграла пара из Сортавалы. Участник с ником Карел и его спутница Шлюпка преодолели дистанцию за 5 минут 10 секунд. В женском – Машина и ее Удовольствия. Они уложились в 5:36.


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Метки: Видео   забавно   заплыв   развлечение   резиновая кукла   умора   фото   
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6  комментариев
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17k
Алексей 2 часа назад
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2k
pilot66 Полчаса назад
Не ханжа, но это реально дебильное развлечение для дебилов. Краше только соревнования по пердежу, отрыжке, плевкам в длину и прочими достижениями "свободного мира"
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57k
Олег Полчаса назад
вот и до нас дошла западная дурость. Давай уже конкурсы обжиралова, рыгалова и прочих низменностей. А с организатором конкурса провести эксперимент сколько в него бутылок влезет
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47
vavoc Час назад
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718
Алексей Саушкин 2 часа назад
Интересный конкурс.
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911
ruslan d 2 часа назад
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