В Ленобласти состоялся массовый заплыв с участием резиновых кукол

Сначала – отборочный этап. Все пары разделили на 10 заплывов. В финал вышли самые скоростные, не менее 10 из каждого. С прошлых годов у организаторов осталось около 100 надувных "снарядов". В основном в виде женщин, но ограничений на пол не было.

"Он вообще красавец на самом деле. Он кучу имен сменил за всю свою жизнь. Зовут его Прохор. Так по ряду обстоятельств случилось, что он стал Прохором. Я решила, что девушке на девушке сплавляться неинтересно, а вот на мужчине, наверное, было бы здорово", – объяснила участница из Москвы Юлия.