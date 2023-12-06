Японцы платят по 60 рублей, чтобы получить по лицу

В Японии открылся бар, в котором вы совершенно легально, за деньги можете получить по морде. И это довольно дешево,100 иен (60 рублей) за пощечину от сотрудника. Как можно разгуляться на пятихатку!
Бар называется Сатихоко-я изакая. Изакая – это такой тип вечернего заведения, что-то типа паба, куда японцы ходят выпить после работы. Зачастую они оформляются очень похоже в традиционном стиле – с вывешенными на улице бумажными фонарями и стилизованными вывесками.
Вот только в Сатихоко-я изакая можно потратить деньги не только на выпивку и закуску. За одну монетку при подаче заказа вам отвесит оплеуху девушка-сотрудница. Японки маленькие и хрупкие, так что особо больно не будет.
Но скоро в бар стало набиваться столько мужчин, что владельцу пришлось нанять еще несколько официанток с хорошо поставленным ударом.
Но вот просить какую-то конкретную девушку ударить вас нельзя. Вы платите в кассу 100 иен, а они в порядке живой очереди бьют вас. Какая уж выпадет.
За право выбрать, какая девушка отвесит вам леща, нужно заплатить в пять раз дороже – 500 иен.
Ну очень странный бойцовский клуб
Услуга прямо таки взбудоражила район, в бар начали даже появляться очереди. Зачем японцам таком?
Первая же мысль – фетишисты. Все же Япония страна, где старшеклассницы продают свои ношенные трусы, а смартфоны выпускают обязательно с щелчком затвора, чтобы никто чужие трусы на эскалаторе не фотографировал.
Значит, такой простой мужской фетиш будет пользоваться спросом.
Но потом оказалось, что в Сатихоко-я изакая ходят еще и женщины! Зачем женщине получать пощечину от женщины (мужчин-драчунов в баре не работает), для меня вообще загадка, как от египетского Сфинкса.
- Никто не злился. Наоборот, посетителей только еще больше расслабляла такая пощечина. Они даже благодарили ударившего их сотрудника, - пишут в СМИ про этот бар.
Может, это такой способ для японцев ощутить себя живыми, как в «Бойцовском клубе» Чака Паланика?
Бьют от души
Девушки хрупкие, но удар не сдерживают, бьют наотмашь, как показывается на некоторых видео.
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Но скандал вокруг бара был такой, что пришлось поубавить ажиотаж, пока не начались проблемы с властями. Сатихоко-я изакая даже временно прикрывал лавочку, чтобы к ним ходили все же за выпивкой, а не за БДСМ услугами.
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