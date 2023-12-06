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Японцы платят по 60 рублей, чтобы получить по лицу

Японцы платят по 60 рублей, чтобы получить по лицу

Автор:
06 декабря 2023 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Япония   забавно   люди   услуга   фото   ьбют по лицу   
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В Японии открылся бар, в котором вы совершенно легально, за деньги можете получить по морде. И это довольно дешево,100 иен (60 рублей) за пощечину от сотрудника. Как можно разгуляться на пятихатку!

Бар называется Сатихоко-я изакая. Изакая – это такой тип вечернего заведения, что-то типа паба, куда японцы ходят выпить после работы. Зачастую они оформляются очень похоже в традиционном стиле – с вывешенными на улице бумажными фонарями и стилизованными вывесками.

Вот только в Сатихоко-я изакая можно потратить деньги не только на выпивку и закуску. За одну монетку при подаче заказа вам отвесит оплеуху девушка-сотрудница. Японки маленькие и хрупкие, так что особо больно не будет.

Но скоро в бар стало набиваться столько мужчин, что владельцу пришлось нанять еще несколько официанток с хорошо поставленным ударом.

Но вот просить какую-то конкретную девушку ударить вас нельзя. Вы платите в кассу 100 иен, а они в порядке живой очереди бьют вас. Какая уж выпадет.

За право выбрать, какая девушка отвесит вам леща, нужно заплатить в пять раз дороже – 500 иен.

Ну очень странный бойцовский клуб

Услуга прямо таки взбудоражила район, в бар начали даже появляться очереди. Зачем японцам таком?

Первая же мысль – фетишисты. Все же Япония страна, где старшеклассницы продают свои ношенные трусы, а смартфоны выпускают обязательно с щелчком затвора, чтобы никто чужие трусы на эскалаторе не фотографировал.

Значит, такой простой мужской фетиш будет пользоваться спросом.

Но потом оказалось, что в Сатихоко-я изакая ходят еще и женщины! Зачем женщине получать пощечину от женщины (мужчин-драчунов в баре не работает), для меня вообще загадка, как от египетского Сфинкса.

- Никто не злился. Наоборот, посетителей только еще больше расслабляла такая пощечина. Они даже благодарили ударившего их сотрудника, - пишут в СМИ про этот бар.

Может, это такой способ для японцев ощутить себя живыми, как в «Бойцовском клубе» Чака Паланика?

Бьют от души

Девушки хрупкие, но удар не сдерживают, бьют наотмашь, как показывается на некоторых видео.

Но скандал вокруг бара был такой, что пришлось поубавить ажиотаж, пока не начались проблемы с властями. Сатихоко-я изакая даже временно прикрывал лавочку, чтобы к ним ходили все же за выпивкой, а не за БДСМ услугами.

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Метки: Видео   Япония   забавно   люди   услуга   фото   ьбют по лицу   
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6  комментариев
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13k
Copycat 2 часа назад
тоже мне удивили, у нас в Алматы есть бдсм клубы в которых тебе много чего девушки в тематических нарядах могут сделать)
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15k
Ivan 7 минут назад
Японцы платят по 60 рублей, чтобы получить по лицуПосмотреть
Японцы платят по 60 рублей, чтобы получить по лицу
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264
Роман Полчаса назад
пусть в россию приезжают. тут можно забесплатно по морде в кабаке выхватить, без смс и регистрации, в неограниченном количестве.
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12k
Dmitry Час назад
Готов даже кулаком втащить, за наличный расчет (с подписью документа об отказе от претензий))). Могу оказывать коллективные услуги, с продолжительной раздачей люлей))))).
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6k
Wadim Час назад
Ну пусть приезжают, какие проблемы)
Ссылка www.youtube.com
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7k
Станислав 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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