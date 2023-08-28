Человекоподобный робот Ameca нарисовал кошку и ответил на критику

В конце Ameca спрашивает инженера, как ему рисунок — и тот отвечает, что это ну совсем уж набросок. Ameca отвечает: «Если вам не нравится моё искусство, то вы, вероятно, просто не понимаете искусство».

Похоже, что создатели уже монетизируют новый навык Ameca: в описании видео на YouTube создатели рекомендуют желающим получить рисунок от робота и видео с его созданием обратиться на электронную почту за опциями и расценками.