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Человекоподобный робот Ameca нарисовал кошку и ответил на критику

Человекоподобный робот Ameca нарисовал кошку и ответил на критику

Автор:
28 августа 2023 10:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   забавно   искусство   кошка   рисунок   робот Ameca   фото   
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«Вы просто не понимаете искусство».

Британская компания Engineered Arts, создавшая робота-гуманоида Ameca с активно развивающейся мимикой, в очередной раз улучшила свою разработку. На этот раз в робота внедрили Stable Diffusion, чтобы он «научился» рисовать.


Ameca даёт запрос нейросети, упрощает полученное изображение, а затем просчитывает траекторию движения маркера, чтобы нанести нужные линии маркером на доску.


В видео Ameca по запросу инженера рисует милого котика — и рассуждает, почему люди так любят кошек. Правда, в процессе рассуждений робот говорит не «вы», а «мы» и «я» — то есть, причисляет себя к людям (ну или как минимум любителям кошек).

В конце Ameca спрашивает инженера, как ему рисунок — и тот отвечает, что это ну совсем уж набросок. Ameca отвечает: «Если вам не нравится моё искусство, то вы, вероятно, просто не понимаете искусство».

Похоже, что создатели уже монетизируют новый навык Ameca: в описании видео на YouTube создатели рекомендуют желающим получить рисунок от робота и видео с его созданием обратиться на электронную почту за опциями и расценками.

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Метки: Видео   забавно   искусство   кошка   рисунок   робот Ameca   фото   
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2  комментария
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Copycat 2 часа назад
чет смотрю я на то как чпу сейчас "рисуют" и понимаю что что то они схалтурили с роботом, могли бы и лучше моторику рук сделать
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