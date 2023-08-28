Человекоподобный робот Ameca нарисовал кошку и ответил на критику

«Вы просто не понимаете искусство».
Британская компания Engineered Arts, создавшая робота-гуманоида Ameca с активно развивающейся мимикой, в очередной раз улучшила свою разработку. На этот раз в робота внедрили Stable Diffusion, чтобы он «научился» рисовать.
Ameca даёт запрос нейросети, упрощает полученное изображение, а затем просчитывает траекторию движения маркера, чтобы нанести нужные линии маркером на доску.
В видео Ameca по запросу инженера рисует милого котика — и рассуждает, почему люди так любят кошек. Правда, в процессе рассуждений робот говорит не «вы», а «мы» и «я» — то есть, причисляет себя к людям (ну или как минимум любителям кошек).
В конце Ameca спрашивает инженера, как ему рисунок — и тот отвечает, что это ну совсем уж набросок. Ameca отвечает: «Если вам не нравится моё искусство, то вы, вероятно, просто не понимаете искусство».
Похоже, что создатели уже монетизируют новый навык Ameca: в описании видео на YouTube создатели рекомендуют желающим получить рисунок от робота и видео с его созданием обратиться на электронную почту за опциями и расценками.
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