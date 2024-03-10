Жизнь бомжей в Европе: переводы на карту, спальники из Декатлона и даже памятник в их честь

Почти все фотографии сделаны в тёплый сезон и в центральной части европейских городов, не на окраинах.
Возможно, чтобы убедить себя, что не все переезжающие в Европу за красивой жизнью действительно этой красивой жизни достигают. А возможно потому, что меня искренне удивляло, как обустроен их быт: спальные мешки из Декатлона, вискарь на ужин, книги для чтения, чемоданы на колёсиках с барахлом, личные велосипеды и карманные терминалы для перечисления пожертвований. С европейскими попрошайками не прокатывает тема: «Денег нет, у меня всё на карточке» - «Переводи, май фрэнд! Вот номер».
Почти все фотографии сделаны в тёплый сезон и в центральной части европейских городов, не на окраинах. То есть обычно мы шли к какой-то достопримечательности, а по пути встречались ОНИ. Что с бомжами происходит зимой, не знаю. Наверное, улетают в более тёплые страны, чтобы пить мохито и ночевать на пляже на удобных лежаках.
1. Брюссель (Бельгия). Снято в двух шагах от Штаб-квартиры Евросоюза. Заметьте, у человека большая библиотека и личный водопроводный кран.
2. Осло (Норвегия). Мы с таким трудом делали норвежскую визу, летели туда с мыслью, что это одна из самых дорогих стран Европы, стерильный мир. Не ожидали, что там есть попрошайки. А они встречались часто.
3. Вена (Австрия). Шли, любовались водами Дуная, застройкой вдоль набережной и... наткнулись на логово «туристов». Блин, у нас такие же спальные мешки из Декатлона! Точь-в-точь.
4. Мюнхен (Германия). В двух шагах от Мариенплац - центральной площади. Планировали посмотреть, как в часах-курантах на башне Ратуши оживают механические танцовщики под звон колоколов, заодно и на бомжей местных посмотрели. Их там много, у всех «картонные кроватки». Днём они их никуда не убирают, на следующий день - видели без жильцов, те отходили по делам.
5. Снова Мюнхен (Германия). Рядом с прогрессивным музеем естествознания, науки и техники, одним из самых крупных в мире. Заметьте, свой гоночный велосипед и тележка из супермаркета!
6. Будапешт (Венгрия). Единственная фотография в моей подборке, сделанная зимой - в метро, там теплее.
7. Ставангер (Норвегия). Модные меломаны с пивком. Откуда знаю, что бомжи? В другой день видели их же, лежащими в кустах, рядом с горой вещей.
8. Флоренция (Италия). Местные попрошайки маскируются под немощных старух. А по факту это молодой парень, мы дождались, когда он поднимет голову.
9. Мадрид (Испания). Отошёл в банкомат, сами видели. 😂👌 «Чилаут» обустроен недалеко от Площади Испании.
10. Тоже Мадрид (Испания). Banco Sabadell - одна из крупных испанских банковских групп. Сеньор знает, где лежать, всё по фэншую.
11. Кадис (Испания). Жто вообще лакшери-вариант. Под крышей! С одной стороны море, с другой парк с питьевыми фонтанчиками и водопадами.
12. Париж (Франция). Оазис. Собакам нельзя! А бомжам можно.
13. Снова Париж (Франция). Один из бомжей жил рядом с нашим отелем. По вечерам он читал газету в свете фонаря, удобно устроившись на стёганом одеяле и разложив еду на бордюре. Фотографии «в моменте», увы, нет.
14. Рейкьявик (Исландия). Бомж, сильный духом! Не на бухло собирает, а на путешествие по миру. Рядом карта со всеми достижениями.
15. Нюрнберг (Германия). От тюрьмы и от сумы, как говорится. Иллюзия, что в Европе как-то иначе, - иллюзия.
17. Прага (Чехия). Бомж-перфекционист.
18. Берген (Норвегия) и памятник Человеку (официальное название). По факту фигура нищего/бомжа/попрошайки установлена у Центрального банка. Рядом на табличке надпись: Ingen er bare det du ser. Kirkens Bymisjon Bergen (Никто не является только тем, что вы видите. Церковная миссия города Берген).
Источник:
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Раньше Европу от подобного быдла старательно вычищали, отправляя каторжников в колонии
Сейчас - старательно везут в Европу
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Идиоты......