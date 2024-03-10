Жизнь бомжей в Европе: переводы на карту, спальники из Декатлона и даже памятник в их честь

Возможно, чтобы убедить себя, что не все переезжающие в Европу за красивой жизнью действительно этой красивой жизни достигают. А возможно потому, что меня искренне удивляло, как обустроен их быт: спальные мешки из Декатлона, вискарь на ужин, книги для чтения, чемоданы на колёсиках с барахлом, личные велосипеды и карманные терминалы для перечисления пожертвований. С европейскими попрошайками не прокатывает тема: «Денег нет, у меня всё на карточке» - «Переводи, май фрэнд! Вот номер».

Почти все фотографии сделаны в тёплый сезон и в центральной части европейских городов, не на окраинах. То есть обычно мы шли к какой-то достопримечательности, а по пути встречались ОНИ. Что с бомжами происходит зимой, не знаю. Наверное, улетают в более тёплые страны, чтобы пить мохито и ночевать на пляже на удобных лежаках.

1. Брюссель (Бельгия). Снято в двух шагах от Штаб-квартиры Евросоюза. Заметьте, у человека большая библиотека и личный водопроводный кран.