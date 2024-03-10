FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1306 постов • 235 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Жизнь бомжей в Европе: переводы на карту, спальники из Декатлона и даже памятник в их честь

Жизнь бомжей в Европе: переводы на карту, спальники из Декатлона и даже памятник в их честь

Автор:
10 марта 2024 10:27
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Европа   Жизнь   без дома   бомжи   интересно   люди   
972
18

Почти все фотографии сделаны в тёплый сезон и в центральной части европейских городов, не на окраинах.

Возможно, чтобы убедить себя, что не все переезжающие в Европу за красивой жизнью действительно этой красивой жизни достигают. А возможно потому, что меня искренне удивляло, как обустроен их быт: спальные мешки из Декатлона, вискарь на ужин, книги для чтения, чемоданы на колёсиках с барахлом, личные велосипеды и карманные терминалы для перечисления пожертвований. С европейскими попрошайками не прокатывает тема: «Денег нет, у меня всё на карточке» - «Переводи, май фрэнд! Вот номер».

Почти все фотографии сделаны в тёплый сезон и в центральной части европейских городов, не на окраинах. То есть обычно мы шли к какой-то достопримечательности, а по пути встречались ОНИ. Что с бомжами происходит зимой, не знаю. Наверное, улетают в более тёплые страны, чтобы пить мохито и ночевать на пляже на удобных лежаках.


1. Брюссель (Бельгия). Снято в двух шагах от Штаб-квартиры Евросоюза. Заметьте, у человека большая библиотека и личный водопроводный кран.

×
×

2. Осло (Норвегия). Мы с таким трудом делали норвежскую визу, летели туда с мыслью, что это одна из самых дорогих стран Европы, стерильный мир. Не ожидали, что там есть попрошайки. А они встречались часто.

3. Вена (Австрия). Шли, любовались водами Дуная, застройкой вдоль набережной и... наткнулись на логово «туристов». Блин, у нас такие же спальные мешки из Декатлона! Точь-в-точь.

4. Мюнхен (Германия). В двух шагах от Мариенплац - центральной площади. Планировали посмотреть, как в часах-курантах на башне Ратуши оживают механические танцовщики под звон колоколов, заодно и на бомжей местных посмотрели. Их там много, у всех «картонные кроватки». Днём они их никуда не убирают, на следующий день - видели без жильцов, те отходили по делам.

5. Снова Мюнхен (Германия). Рядом с прогрессивным музеем естествознания, науки и техники, одним из самых крупных в мире. Заметьте, свой гоночный велосипед и тележка из супермаркета!

6. Будапешт (Венгрия). Единственная фотография в моей подборке, сделанная зимой - в метро, там теплее.

7. Ставангер (Норвегия). Модные меломаны с пивком. Откуда знаю, что бомжи? В другой день видели их же, лежащими в кустах, рядом с горой вещей.

8. Флоренция (Италия). Местные попрошайки маскируются под немощных старух. А по факту это молодой парень, мы дождались, когда он поднимет голову.

9. Мадрид (Испания). Отошёл в банкомат, сами видели. 😂👌 «Чилаут» обустроен недалеко от Площади Испании.

10. Тоже Мадрид (Испания). Banco Sabadell - одна из крупных испанских банковских групп. Сеньор знает, где лежать, всё по фэншую.

11. Кадис (Испания). Жто вообще лакшери-вариант. Под крышей! С одной стороны море, с другой парк с питьевыми фонтанчиками и водопадами.

12. Париж (Франция). Оазис. Собакам нельзя! А бомжам можно.

13. Снова Париж (Франция). Один из бомжей жил рядом с нашим отелем. По вечерам он читал газету в свете фонаря, удобно устроившись на стёганом одеяле и разложив еду на бордюре. Фотографии «в моменте», увы, нет.

14. Рейкьявик (Исландия). Бомж, сильный духом! Не на бухло собирает, а на путешествие по миру. Рядом карта со всеми достижениями.

15. Нюрнберг (Германия). От тюрьмы и от сумы, как говорится. Иллюзия, что в Европе как-то иначе, - иллюзия.

17. Прага (Чехия). Бомж-перфекционист.

18. Берген (Норвегия) и памятник Человеку (официальное название). По факту фигура нищего/бомжа/попрошайки установлена у Центрального банка. Рядом на табличке надпись: Ingen er bare det du ser. Kirkens Bymisjon Bergen (Никто не является только тем, что вы видите. Церковная миссия города Берген).


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Европа   Жизнь   без дома   бомжи   интересно   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
95k
Херанука Паибалу 47 минут назад
Европа стремительно превращается в ПОМОЙНУЮ ЯМУ
Раньше Европу от подобного быдла старательно вычищали, отправляя каторжников в колонии
Сейчас - старательно везут в Европу
.
Идиоты......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Sumrak58100 3 минуты назад
Интересно, откуда у тётки на втором фото тельник. А вообще, права человека не нарушены - человек имеет право жить везде, хоть на улице. Райский сад!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49555



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На съёмках второй части "Дюны" использовалась советская фотооптика
На съёмках второй части "Дюны" использовалась советская фотооптика
Что случается, когда простая официантка выигрывает $10 млн в лотерею
Что случается, когда простая официантка выигрывает $10 млн в лотерею
Набирающие популярность в сообществах
В честь какого юбилея печенье назвали "Юбилейное"?
В честь какого юбилея печенье назвали "Юбилейное"?
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#история#интересно#Девушка#природа#кошка
#животные#в мире#Юмор#8 марта#кино#США#Россия
#забавно#люди#собака#Еда#праздник#цветы#кот
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Испанец умоляет власти посадить его в тюрьму Испанец умоляет власти посадить его в тюрьму Фотограф показал жизнь в отдалённом уголке Перу Фотограф показал жизнь в отдалённом уголке Перу В США посреди улицы открыли бар для бездомных и палатки для утех В США посреди улицы открыли бар для бездомных и палатки для утех "Грязевые свиньи" — добытчики золота из Бразилии, которые вручную рыли карьер в погоне за благородным металлом "Грязевые свиньи" — добытчики золота из Бразилии, которые вручную рыли карьер в погоне за... Калаши - уникальный пакистанский народ со славянской внешностью Калаши - уникальный пакистанский народ со славянской внешностью

На что жалуетесь?

Вернуться