10 обычных для Японии вещей, которые кажутся нам странными

Еще одна очень удобная и практичная особенность страны восходящего солнца и, в отличие от макетов еды, распространившаяся далеко за пределами Японии. Несколько лет назад такие автоматы с японскими напитками появились даже в Москве, но сегодня либо сменились на обычные вендинговые автоматы с напитками "интернациональными", либо исчезли вовсе.

Если макеты еды распространены в первую очередь в центре крупных городов, то автоматы с напитками установлены в Японии буквально повсеместно: в небольших поселениях, в парках, на улицах и в переулках, в метро, в подъездах жилых домов и много где еще. Почти в любом месте в Японии можно оглядеться по сторонам, и в зоне видимости окажется хотя бы один автомат. Не верите? Просто откройте панораму какой-нибудь улицы в Токио и убедитесь сами.

Стоимость напитков зачастую находится в пределах 80 рублей на наши деньги (максимум 150 за большие бутылки) и, что особенно важно, напитки есть и горячие, и холодные. Я уже не говорю о разнообразии японских вкусов, напитках с желе и так далее:) Кстати, автоматов со снеками (шоколадки, печенье, чипсы), куда более нам привычных, в Японии практически нет, а вот с напитками ‒ на каждом углу.