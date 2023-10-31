10 обычных для Японии вещей, которые кажутся нам странными

О Японии часто говорят, как о другой планете, как о чем-то совершенно непохожем на то, к чему мы привыкли. Объяснением отчасти служит тот факт, что на протяжении столетий Япония была закрыта от окружающего мира, что позволило сформироваться довольно самобытной культуре.
Любопытных особенностей в Японии, конечно, намного больше, чем 10, но ниже я привожу именно те, которые особенно сильно бросаются в глаза и удивили меня лично. Итак, поехали!
Первая и едва ли не самая заметная особенность, на которую обращаешь внимание в первый же день пребывания в Японии, это пластиковые макеты еды. Такие макеты украшают витрины большинства японских ресторанов, по крайней мере в центре городов. Выглядит все настолько натурально, что при одном только виде наиболее аппетитных макетов уже текут слюнки:)
В действительности индустрия изготовления макетов еды в Японии насчитывает более 100 лет. Несмотря на высокую стоимость таких блюд из пластика, окупаются они довольно быстро и сегодня уже являются вещью, скорее, статусной. От себя добавлю, помимо того, что макеты еды реально красиво смотрятся, так это еще и очень удобно. Перед тем, как зайти куда-то перекусить, заранее знаешь, на что можешь рассчитывать. И главное, результат почти наверняка будет соответствовать тому, что изображено на витрине!
Еще одна очень удобная и практичная особенность страны восходящего солнца и, в отличие от макетов еды, распространившаяся далеко за пределами Японии. Несколько лет назад такие автоматы с японскими напитками появились даже в Москве, но сегодня либо сменились на обычные вендинговые автоматы с напитками "интернациональными", либо исчезли вовсе.
Если макеты еды распространены в первую очередь в центре крупных городов, то автоматы с напитками установлены в Японии буквально повсеместно: в небольших поселениях, в парках, на улицах и в переулках, в метро, в подъездах жилых домов и много где еще. Почти в любом месте в Японии можно оглядеться по сторонам, и в зоне видимости окажется хотя бы один автомат. Не верите? Просто откройте панораму какой-нибудь улицы в Токио и убедитесь сами.
Стоимость напитков зачастую находится в пределах 80 рублей на наши деньги (максимум 150 за большие бутылки) и, что особенно важно, напитки есть и горячие, и холодные. Я уже не говорю о разнообразии японских вкусов, напитках с желе и так далее:) Кстати, автоматов со снеками (шоколадки, печенье, чипсы), куда более нам привычных, в Японии практически нет, а вот с напитками ‒ на каждом углу.
Этим Япония максимально отличается от любой Европейской страны и, пожалуй, вообще от большинства стран мира. Мы привыкли к тому, что, если в городе протекает река, то часто вдоль нее располагается пешеходная набережная, по которой приятно прогуляться. Ну, а если через город проходят автомобильные или железнодорожные эстакады, то как правило находятся они где-то в промзонах.
Так вот в Японии все полностью наоборот. Здесь эстакады проложены вдоль и даже над реками. Реки, кажется, вообще не рассматриваются в качестве мест для прогулки. Если эстакады вдоль нее и не будет, то по крайней мере вплотную к реке будут выходить задние фасады домов или высокие заборы, что тоже не предполагает даже теоретической возможности прогуляться около водоема. Исключения есть, но их крайне мало.
Еще одна интересная особенность городского проектирования в Японии ‒ это отсутствие тротуаров. Взгляните сами: простая улица с домами, фонарными столбами, урнами и дорожными знаками, но без тротуаров смотрится очень непривычно.
В действительности же тротуары в стране есть, но сделаны они только на главных улицах городов, а вот в спальных районах, на узких улицах среди жилых домов их попросту нет. Возможно, одна из причин кроется в элементарной экономии материалов. Однако если привыкнуть к такой особенности, понимаешь, что по факту мало что меняется. Да и в плане безопасности пешеходу тоже ничего не грозит: ездят японцы очень вежливо и культурно, а штрафы за превышение скорости в стране очень высоки, так что никто гонять по тротуарам здесь не будет.
Сегодня капсульными отелями уже мало кого удивишь. В последние годы они в довольно большом количестве распространились по миру, но истоки их находятся именно в Японии. Изначально они предназначались для заработавшихся допоздна офисных сотрудников и давали возможность переночевать в пешей доступности от офиса. Сегодня остановиться в капсуле может кто угодно, в том числе и туристы, ведь это не только необычный, но и самый дешевый способ переночевать в Японии.
Что из себя представляет капсульный отель? Как правило, это длинный коридор, с обеих сторон которого (иногда только с одной стороны) в два ряда, сверху и снизу, расположены спальные капсулы. Капсула ‒ своего рода ниша метр на метр и еще два метра в глубину, т.е. фактически одно спальное место. Естественно, матрас, подушка и одеяло есть в наличии. Более того, в капсулах часто есть даже телевизор с наушниками, а то, если все будут смотреть его без них, в помещении будет очень громко. В общем капсульный отель это как хостел, но только с большей приватностью.
Казалось бы, нам в России банная культура отнюдь не чужда. Более того, русская баня, наряду с финской сауной и турецким хамамом, это ни много, ни мало, а национальный бренд. Однако по факту в баню у нас ходят совсем не часто, в то время как в Японии онсэны (местные бани) стали настоящим культурным феноменом. В традиционном смысле онсэны ‒ это горячие природные источники, однако в современном понимании ими считаются все бани, расположенные в том числе и в центре крупных городов.
Довольно интересны правила посещения онсэнов: на входе вам выдадут специальный костюм (такое упрощенное кимоно) для прохода непосредственно в банную зону. Там вы разденетесь и оставите вещи в специальном личном шкафчике. Далее вам нужно будет помыться (мыло, гель для душа и шампунь здесь в свободном пользовании), и только после этого чистым принимать горячие ванны. В общем совместите приятное с полезным.
P.S. Кстати, сам я за время своей поездки по Японии останавливался исключительно в капсульных отелях с онсэнами. Пытался максимально вобрать в себя местную культуру:)
Такого количества ненужных профессий, как в Японии, точно нет больше ни в одной стране мира. Здесь все при деле, каждый вносит свой посильный вклад. Даже для тех ситуаций, которые кажутся нам привычными и не предполагающими специализированной помощи, тут выделен специальный работник.
Вот лишь несколько примеров. На фотографии выше трое(!) человек регулируют один из выездов с подземной парковки торгового центра. В России подобное почти невозможно представить. Да, у нас есть охранники, но вот чтоб регулировщики... Если же где-то на улице идут ремонтные/строительные работы, то один из рабочих бригады будет просто держать предупреждающую табличку. Что-нибудь типа слова Ремонт и стрелочка, указывающая путь объезда. В японском аэропорту почти наверняка будет человек, который стоит на одном месте и рукой показывает, куда следует идти. Другой работник аэропорта будет ровно укладывать чемоданы на ленту.
И таких примеров масса! Нам они могут казаться забавными, но кто знает, вдруг это и есть маленькие кирпичики в процветающей японской экономике, и именно благодаря в том числе и таким ненужным на первый взгляд профессиям обеспечивается достойный уровень жизни.
Да, игровые автоматы есть во многих странах, но кажется, только в Японии они представляют из себя полноценную бизнес-индустрию. Во многих городах здесь работают огромные, многоэтажные игровые центры с сотнями автоматов на любой вкус и цвет. И главное, внутри зачастую не протолкнуться, а количество детей среди посетителей совсем невелико, большинство ‒ вполне себе солидные люди.
Кто-то старается вытянуть игрушку (ну, подобные автоматы есть и у нас на входе во многие супермаркеты), кто-то танцует или играет на музыкальном инструменте, кто-то выполняет какой-то неповторимый набор движений. В общем популярность игровых автоматов в Японии и не думает снижаться. P.S. Все ведь помнят игровые приставки Sega? Где они сегодня? Так вот в Японии компании Sega принадлежат несколько мега-популярных игровых центров. Вот что значит вовремя перепрофилироваться:)
С одной стороны этот пункт ‒ продолжение предыдущего, но с другой, учитывая огромную популярность патинко и особый антураж, выделим его в отдельный. Что такое патинко? Это традиционный японский игровой автомат для игры на деньги. Точнее как бы не совсем на деньги (ведь азартные игры в Японии запрещены), а на металлические шарики, но шарики эти свободно покупаются и продаются, так что в конечно итоге игра идет все же на деньги.
Не буду вдаваться в правила патинко (они довольно просты, и их несложно найти в интернете ), расскажу лишь о самих игровых залах. Как правило, это довольно большое помещение на 200-300 машин с несколькими длинными проходами с автоматами по бокам. От обычных залов с автоматами их отличает две вещи. Во-первых, музыка от автоматов орет так, что начинает звенеть в ушах. А, во-вторых, прокурено здесь так, что хоть топор вешай. Вместе два этих фактора создают прямо-таки какой-то зомбирующий эффект.
Играют прям натурально и стар, и млад, и довольно просто выглядящие люди, и белые воротнички. И если некоторые сидят вполне расслабленно, то другие, такое впечатление, прямо с головой погружаются в эти автоматы. Неслучайно патинко вызывает зависимость и порой приводит в довольно печальным последствиям.
Еще одна характерная японская особенность, шагнувшая далеко за пределы страны. Вот только ни по размаху, ни по своей популярности за рубежом манга и близко не приблизилась к тому, что можно наблюдать в Японии. Здесь это настоящий культ. Примитивными на первый взгляд комиксами (да и на второй, откровенно говоря, тоже) зачитывается буквально вся страна. Кажется даже, что в метро больше человек читают мангу, чем сидят в смартфонах.
За время поездки в Японию я не встретил ни одного традиционного книжного магазина, зато магазинов манги видел десятки. Люди ходят, выбирают, подолгу останавливаются у стеллажей. За жизнью героев манги следят на протяжении долгих лет, а внешность многих из них японцы даже пытаются копировать. Косплей ‒ это ведь тоже чисто японское изобретение. Ну а что, переоделся в костюм Пикачу, и вот в тебе уже даже как будто начинают зарождаться суперспособности:)
Источник:
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