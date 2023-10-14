Дудинка: как маленький город стал дорогой жизни в Арктике

Ледоход начинается на Енисее в конце мая. Выглядит это впечатляюще: огромные глыбы льда несутся по воде. Посмотреть на это событие приезжают со всей округи!

Но работникам порта некогда любоваться. Порт на время половодья прекращает принимать и отправлять грузы, а работники транспортируют краны на спецстоянки, где они и пережидают большую воду.

Почему для порта зима лучше лета

В сезон навигации в Дудинку приходит более 50 кораблей. В тот день, когда мы там были, своей разгрузки ожидали 11 кораблей, это один-два дня работы, как нам объяснили.