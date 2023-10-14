Дудинка: как маленький город стал дорогой жизни в Арктике

Жизнь в заполярном Норильске была бы невозможна без расположенного на реке Енисей порта в Дудинке. По воде туда поступают продукты, топливо и сырье с «материка».
Порт Дудинки – уникальный. Это самый северный международный морской порт нашей страны. Он одновременно и морской, и речной, принимает и отправляет грузы как по реке Енисей (через Игарку и Красноярск), так и по Северному морскому пути (имеет связи с Мурманском, Архангельском через Карское море и далее на восток до Азии).
Работа порта в Дудинке сделала возможным появление такого северного промышленного центра, как Норильск. Чтобы посреди лесотундры вырос большой промышленный город, нужны были строительные материалы, топливо, сырье. Все это доставляли через порт в Дудинке, тогда бывшей небольшим поселением на реке Енисей.
Порт тоже начинали строить в 1935 году заключенные Норильлага, однако в 1950-х, после закрытия лагеря, сюда, как и в Норильск, стали добровольно приезжать молодые специалисты со всей страны.
Сейчас в Дудинке живут 20 тыс. человек, и работа каждого десятого связана с портом. Нам удалось побывать в этом интересном месте.
Сезон навигации на реке Енисей очень короткий, буквально с середины июня до начала октября. В это время порт принимает помимо морских судов также и речные суда из Красноярска (а до него по воде около 2 тыс. км), которые привозят в Дудинку и Норильск свежие продукты и необходимые товары. Как только начинается навигация, на улицах тут же появляются палатки с овощами и фруктами, а цены в магазинах на продукты заметно снижаются. По Енисею в Дудинку приходят и пассажирские суда, и большие круизные теплоходы.
А когда Енисей скован льдами, Дудинка принимает и отправляет только суда ледового класса, которые идут по Северному морскому пути. На них вывозят продукцию комбината и привозят на заводы топливо и сырье, необходимое для работы.
Порт работает каждый день, кроме пары недель в году. Ведь это единственный в мире порт, который затапливается во время половодья.
Ледоход начинается на Енисее в конце мая. Выглядит это впечатляюще: огромные глыбы льда несутся по воде. Посмотреть на это событие приезжают со всей округи!
Но работникам порта некогда любоваться. Порт на время половодья прекращает принимать и отправлять грузы, а работники транспортируют краны на спецстоянки, где они и пережидают большую воду.
Почему для порта зима лучше лета
В сезон навигации в Дудинку приходит более 50 кораблей. В тот день, когда мы там были, своей разгрузки ожидали 11 кораблей, это один-два дня работы, как нам объяснили.
Нам даже удалось подняться на контейнерное судно «Норильский никель» (седьмого ледокольного класса) и пообщаться с его капитаном.
«Нашему судну не страшен лед высотой до 2 метров. Но мы не ходим по прямой, мы ищем трещины, которые легче проходить, – рассказал нам капитан Андрей Шлапак. – Дело в том, что на реке Енисей зимой бывает “паковый”, то есть многолетний, лед, который сам по себе также может перемещаться».
Чтобы сократить время и стоимость перевозок, периодически вызывается атомный ледокол. Он прокладывает «паковые каналы», по которым судно выходит в море. Конечно, во время снегопада они забиваются, поэтому морякам больше нравится работать в морозную и бесснежную погоду. «С выходом в плавучий лед мы продолжаем движение самостоятельно», – говорит капитан.
Андрей рассказал, что в северных морях часто бывают штормы, особенно опасная погода во второй половине сентября, когда к штормам добавляются и оледенения. «Тогда мы очень ждем льда, потому что во льду не качает», – сказал он.
Чаще всего «Норильский никель» ходит на Мурманск и на Архангельск, но бывают рейсы и в Китай, ведь Северный морской путь – кратчайший из Европы в Азию. «Оказалось, что отсюда до Китая можно дойти всего за две недели летом», – сказал капитан. Понятно, что во время ледового периода сроки увеличиваются.
В среднем экипаж проводит в море пять суток, а всего работает вахтами по два месяца, меняясь с другой командой.
Внутри судно оказалось довольно просторным, современным и даже по-своему уютным. Здесь есть и комната отдыха с диваном, телевизором и пинг-понгом, и небольшой тренажерный зал, и сауна.
Но больше всего нас покорило обилие цветов в горшках, выращиваемых моряками. Капитан рассказал, что многие на судне увлекаются разведением цветов, и он старается их вовремя поливать.
Столица Таймыра
В отличие от Норильска Дудинка – старинное поселение. Его основал в 1667 году как место для зимовки стрелец (то есть военный) Иван Сорокин из торгового города Мангазеи, когда вместе с небольшим отрядом отправился собирать налог (ясак).
Сегодня Дудинка – это административный центр Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Район огромен, по площади он превосходит любую европейскую страну, но вот проживают на Таймырском полуострове всего лишь 30 тыс. человек, и две трети из них – именно в Дудинке (Норильск считается отдельным районом). Другие населенные пункты – это Хатанга, Диксон и Караул, разбросанные на сотни километров друг от друга.
Когда оказываешься в Дудинке, то видишь не провинцию, а действительно столицу, ведь здесь есть все. Магазины, кинотеатр, пункты доставки и даже ледовая арена, единственная в мире за Полярным кругом. В городе проходят международные соревнования по керлингу.
В Дудинке, несмотря на ее богатую историю, старинных домов не сохранилось. Большая часть жилых кварталов представляет собой советские панельки на сваях, вкопанных в вечную мерзлоту. Чтобы поднять людям настроение во время долгой зимы, здания красят в яркие цвета.
В хорошую погоду местные жители проводят время в сквере Авиаторов, где выставлен Ан-24, который 20 лет назад перевозил людей в Красноярск, Хатангу и Диксон.
Кроме русских, которые составляют более половины жителей Таймыра, здесь проживают представители пяти северных народов: долганы, ненцы, нганасаны, эвенки и энцы. В Дудинке выходит еженедельная газета «Таймыр», в которой публикуются новости не только на русском, но и на этих северных языках.
Есть там и местный краеведческий музей, один из самых больших и интересных в Арктике. Здесь собрано 90 тыс. самых разных экспонатов.
Есть и предметы быта, которые помогали предкам современных таймырцев выживать в этом суровом крае, и шаманские ритуальные бубны и маски.
Один из этажей посвящен советской истории Таймыра и ученым-полярникам. А еще здесь можно увидеть мамонта Женю, возраст которого около 45 тыс. лет!
Ученые обнаружили на нем следы от орудий, сделанных руками человека. А это значит, что в Арктике люди жили гораздо раньше, чем мы можем себе представить.
От Дудинки до Норильска – 90 км по лесотундре, болотам и вечной мерзлоте. Ни тот ни другой город не имеет связи по земле с другими регионами России. Но между собой они связаны железной дорогой, одной из самых северных в мире. Построена она была в 1937 году, и до конца 1990-х по ней ходили самые обычные пригородные электрички. Сегодня она используется только для доставки грузов. Об этом мы расскажем в следующей статье.
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