"Грязевые свиньи" — добытчики золота из Бразилии, которые вручную рыли карьер в погоне за благородным металлом

Фантазия сразу дорисовывает нам картины голода и истощения, но... нет. Это не США и не Африка, где когда-то процветала работорговля. Все это - Бразилия, причем весьма современная. А люди на фото - простые работяги, как мы с вами.

Впрочем, если подумать, то и рабами их тоже можно назвать: рабами своей мечты! Мечты о богатой, сытой и очень успешной жизни. Впрочем, мир запомнил их не как "мечтателей", а как "грязевых свиней", ведь ради мельчайшего золотого песка эти люди возились в грязи сутками.