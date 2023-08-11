"Грязевые свиньи" — добытчики золота из Бразилии, которые вручную рыли карьер в погоне за благородным металлом

Стоит лишь взглянуть на фото, как в голове сразу рисуются ужасные картины рабства, угнетения и социального неравенства. Ведь люди на фото, словно крохотные муравьишки, таскают на себе тяжеленные мешки, и все это - в совершенно невозможных условиях грязи, антисанитарии и опасности (ни о какой страховке ведь речи не идет).
Фантазия сразу дорисовывает нам картины голода и истощения, но... нет. Это не США и не Африка, где когда-то процветала работорговля. Все это - Бразилия, причем весьма современная. А люди на фото - простые работяги, как мы с вами.
Впрочем, если подумать, то и рабами их тоже можно назвать: рабами своей мечты! Мечты о богатой, сытой и очень успешной жизни. Впрочем, мир запомнил их не как "мечтателей", а как "грязевых свиней", ведь ради мельчайшего золотого песка эти люди возились в грязи сутками.
А началось все в далеком 1979 году, когда один бразильский фермер обнаружил на своем участке золото. И это могло бы стать началом хорошего фильма, но она стала началом золотой лихорадки.
Несмотря на то, что ферма находилась в труднодоступном районе Серра-Пелада, туда незамедлительно были вызваны исследователи. Но шила в мешке не утаишь, поэтому вслед за учеными в Серра-Паеладу выехали и золотоискатели.
Ученые постановили: фермер всю жизнь прожил на крупнейшем в Бразилии месторождении золота! Поколения его семьи даже не подозревали о том, что ходят буквально по золотой жиле!
И тут можно удивиться тому, что ни соседи, ни кто-то из строителей не находил золота раньше, но... добраться до этой фермы можно было только на своих двоих: туда не проезжали даже внедорожники. Теперь же... там было около 20 000 золотоискателей, которые сделали жизнь фермера невыносимой, разбивая палатки всюду.
Впрочем, мужчина и сам был не против: он быстро проникся идеей поисков золота. Поэтому довольно скоро он вместе с другими авантюристами начал поднимать грунт на поверхность. Если посмотреть на фото ниже, то можно понять, насколько же кропотливая и тяжелая работа была проделана этими людьми!
Золотоискатели вырыли яму глубиной аж в 400 метров! И все это - своими собственными руками. Люди буквально таскали землю на себе, перетаскивая тяжелые мешки с землей по веревочным лестницам! Люди просто обвязывали мешки вокруг шеи и тащили их на своем горбу, но... не для себя.
Многие авантюристы быстро поняли: искать крупицы золота в земле очень невыгодно и сложно, поэтому они начали работать... на других авантюристов, которые платили своим работникам по 20 центов за каждый мешок грязи. За смену так можно было заработать 2-3 доллара: не ахти, но как уж есть.
Справедливости ради, за нахождение крупных самородков полагалось вознаграждение. Поэтому... все было не так уж и плохо: люди работали и не бросали свое дело.
В итоге штат золотоискателей расширился до рекордных 100 000 человек! Мужчины, женщины и даже подростки съезжались сюда со всей Бразилии, чтобы попытать счастье.
За все время существования рудника из земли тут подняли около 45 тонн золота. Впрочем, большая его часть прошла мимо государства и потерялась где-то на черном рынке.
И лично меня поражает трудолюбие этих людей. У них не было ничего: они рыли землю буквально голыми руками, работая на чистом энтузиазме!
Говорят, что у многих добытчиков золота не было даже лопат: они просто сгребали жидкую грязь руками в мешки. Потом они промывали эту землю и... оставляли себе драгоценные крупинки золота.
Увы, в 1986 году вырытый каньон затопило. Говорят, что люди каким-то образом умудрились нарушить баланс воды в этом месте.
Сейчас тут тоже можно найти золотоискателей, но работают они уже по лицензии. Да и технологии у них более современные, чем у их предков. Поэтому... история грязевых свиней канула в Лету, а вот история старателей - продолжается.
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