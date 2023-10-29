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Счастливые часов не наблюдают: уникальный народ пирахан, который живет только сегодняшним днем

Счастливые часов не наблюдают: уникальный народ пирахан, который живет только сегодняшним днем

Автор:
29 октября 2023 10:28
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   в мире   интересно   люди   народ пирахан   фото   
1974
16

Несмотря на то, что в распоряжении современного человека практически безграничный доступ к огромному багажу знаний, возможность путешествовать, познавать новые культуры и обмениваться опытом с другими народами, на планете Земля все еще предостаточно уголков, о которых человек разумный либо совсем ничего не знает, либо знает, но только понаслышке – где-то когда-то увидел/услышал/прочитал

. А, тем временем, именно там, в отдаленных областях, так сказать, на лоне природы, зачастую проживают поистине уникальные люди, которые способны удивить избалованного современного обывателя своим отношением к жизни.

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Сегодня я расскажу вам про пирахан или пираха – удивительный народ, обитающий на реке Маиси в современной Бразилии, который живет только сегодняшним днем. Представители этого народа не имеют представления о дне вчерашнем и завтрашнем, поскольку для них существует только сегодня – здесь и сейчас; они не ведут календарей, не следят за временем, не запасают еду впрок, каждые два года меняют себе имена и очень бояться ночного сна.

Численность народа пирахан, главным занятием которых является охота и собирательство, весьма невелика – всего 400 человек, однако ученые всего мира, от этнографов до лингвистов, проявляют к представителям этого народа крайне большой интерес, вызванный прежде всего их языком.

Дело в том, что при доскональном изучении языка народа пирахан, исследователи пришли к заключению, что данный язык не изменяется во времени, то есть на нем можно говорить лишь о том, что происходит здесь и сейчас. И эта особенность делает язык пирахан ближе к способам коммуникации животных, нежели современных людей.

Еще одна особенность жизни пирахан, вызывающая у ученых всего мира неподдельный интерес, заключается в способности этого народа обходиться без сна. Нет, конечно же, совсем без ночного отдыха не может прожить ни один, даже самый уникальный человек – в конечном итоге, он либо упадет без сил и заснет, либо упадет замертво – вариантов немного.

Так вот, представители народа пирахан стараются сократить количество времени, проведенного во сне, до минимума. Они откровенно боятся продолжительного сна, поскольку верят, что этот процесс крайне небезопасный: во-первых, сон отнимает силы, во-вторых – молодость. Индейцы пирахан верят, что, пробудившись после продолжительного сна, человек становится совершенно другим.

Кроме того, страх перед сном носит и исключительно практический характер. Леса Амазонки, как не трудно догадаться, буквально кишат всевозможными опасными и по большей части ядовитыми тварями, поэтому крепкий и продолжительный сон делает человека уязвимым перед силами природы.

К слову, особенность языка говорить только о том, что происходит здесь и сейчас, распространяется и на всю повседневную жизнь народа. Индейцев пирахан как нельзя лучше характеризует известное выражение «счастливые часов не наблюдают», поскольку они действительно не следят за временем, у них нет какой-то конкретной повестки дня, до которой они бы считали дни, часы или минуты, они никогда никуда не спешат и не имеют ни малейшего представления о том, что будет завтра, поскольку живут сегодняшним днем.

И да, важный момент: верят индейцы пирахан лишь тому, что видят своими глазами. К слову, именно этот жизненный принцип не позволил миссионерам, прибывшим на их земли в 50-х годах прошлого столетия, привить индейцам интерес к Библии и христианству в целом. Миссионеры рассказывали представителям народа пирахан о спасении души в далеком будущем, но это не имело никакого смысла, ведь для них никакого будущего не существовало.

Миссионеры рассказывали индейцам о Христе и его деяниях, однако никто из аборигенов не смог этого понять, потому что никакого Христа никто из них своими глазами не видел. Да и к тому же миссионеры не встречали его лично, а как тогда им можно верить?! Более того, народ пирахан абсолютно не интересовался достижениями западной цивилизации, поэтому, как не сложно догадаться, просветительская миссия была с треском провалена.

И, тем не менее, нельзя категорично утверждать, что народ пирахан не имеет вообще никакого представления о течении времени. Дело в том, что по традиции, каждые два года, представители этого народа меняют себе имя, что соответствует началу нового периода в их жизни. Из чего следует, что все-таки какое-то понимание времени у них имеется…как-то же они отмеряют эти два года до следующей смены имени!

И в связи с таким плавающим представлением о понятии «время», у народа пирахан практически полностью отсутствует привычка запасать еду впрок. А, с другой стороны, зачем откладывать пищу на завтра, если ее можно съесть сегодня?! Живем-то здесь и сейчас!

Поэтому индейцы пирахан едят сразу всю пойманную рыбу и все собранные фрукты и орехи. И в целом, относятся к еде весьма философски, не считая ее чем-то необходимым и уж тем более жизненно важным. Не поел сегодня? Ничего страшного! Поешь завтра…ну, или когда представиться возможность. Еда для народа пирахан сродни сну: они не любят тратить на нее много времени, им это просто не нужно и неинтересно!

Но что, как мне кажется, особенно важно, в жизни индейцев пирахан не существует такого понятия, как «частная собственность». Дом, вещи, предметы быта, орудия труда и охоты, одежда и даже земля –все это общее, и каждый может брать то, что ему нужно в данный момент. Еда – пожалуйста, одежда – милости просим, земля – пользуйтесь на здоровье!

Ну а лес и река и подавно общие, ведь на этих территориях добываются необходимые для всего племени ресурсы и пропитание. А раз все общее, то и что такое вражда, основанная на разделе и распределении благ, индейцам пирахан неизвестно, поэтому они считают себя самыми счастливыми людьми на планете. И ведь не поспоришь…

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Метки: Жизнь   в мире   интересно   люди   народ пирахан   фото   
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4k
Хачик Час назад
"очень бояться ночного сна."
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174
Старикашка Z 9 минут назад
"они не ведут календарей, не следят за временем, ... каждые два года меняют себе имена"

Интересно, а как они определяют, что пора менять имя? У туристов спрашивают?
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11k
Властелин 10 минут назад
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15k
Hairy 36 минут назад
А что, норм живут то)) С бухлишком только тема не раскрыта, его вроде как за один день не сделаешь, или миссионеры барыжат?
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15k
Александр 40 минут назад
Чушь...
Если им пофиг "на завтра", и наплевать "на вчера", зачем им "пользование землёй"?
Не интересуются достижениями цивилизации? А чего же они тогда в трусах с резинками, майках...?
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13k
Joker_MSK 42 минуты назад
Ну да, ну да, и катаются на лодке с лодочным мотором,которому нужно тех обслуживание и бензин.Они уже пользуются благами современной цивилизации,не такие они и дикие.
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185
Александра С 48 минут назад
Одеты в современные шмотки - это уже мысля о том, что в дальнейшем будет в этой одежде удобно.
Бижутерия тоже современная - в будущем кому-то понравится.
Лодки сделаны по современному, не долбленка, из досок - тоже из разряда, что-бы было удобно и надолго.
Ах, да! На втором фото лодка может похвастаться на своей корме лодочным мотором, ( который попытались прикрыть тряпьем ), разве этот мотор тоже не из разряда - надолго будет удобно пользоваться.
О том, как они решают вопрос "сейчас и здесь" с горючкой для двигла?
Все это похоже на шутку из категории "Генеральная репетиция к первому апрелю прошла успешно, народ поверил".
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 55 минут назад
Замечательно , типа первобытные люди по примитивному языку , но таки в современном трикотаже . Трусики , футболочки , шортики .
Фото белозубой мамочки с двумя малышами хоть сейчас на любой именитый фотоконкурс .
Симпатичный народец . Главное не кровожадный .
Ему бы держаться подальше от современной "цивилизации" .
Глядишь и останется счастливым в своем неведении демократии ...
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1k
Aleksei 56 минут назад
где это племя одежду берет интересно ?
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141
iskra Час назад
Абсолютно не интересовались достижениями западной цивилизации,однако футболки,шорты и платья фабричные носят. Да и лодки явно не каменными топорами сделаны.
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17k
Поручик Час назад
Судя по одежде, цивилизации они вовсе не чуждаются. Майки и трусы таких расцветок в джунглях явно не пауки со змеями делают.
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36k
АнтонПолднев Час назад
Индейцы пирахан верят, что, пробудившись после продолжительного сна, человек становится совершенно другим.(с)
Вот тут они абсолютно правы...
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Косят, конечно, чтобы по часам на работу не ходить.
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