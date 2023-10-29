Счастливые часов не наблюдают: уникальный народ пирахан, который живет только сегодняшним днем

К слову, особенность языка говорить только о том, что происходит здесь и сейчас, распространяется и на всю повседневную жизнь народа. Индейцев пирахан как нельзя лучше характеризует известное выражение «счастливые часов не наблюдают», поскольку они действительно не следят за временем, у них нет какой-то конкретной повестки дня, до которой они бы считали дни, часы или минуты, они никогда никуда не спешат и не имеют ни малейшего представления о том, что будет завтра, поскольку живут сегодняшним днем.