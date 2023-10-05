Фотограф показал жизнь в отдалённом уголке Перу

Грузовые суда "Eduardo 7" раз в несколько дней отходят от порта Юримагуаса: точного расписания нет, всё зависит от того, как быстро судно загрузят. В основном они перевозят скот, птиц, различные товары, а также местных жителей, которые желают добраться до соседней общины или города. Всего путешествие на "Eduardo 7" длиной в 700 километров заняло 52 часа. За время в пути кораблик делает несколько остановок у небольших деревень. Конечная - город Икитос.