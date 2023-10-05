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Фотограф показал жизнь в отдалённом уголке Перу

Фотограф показал жизнь в отдалённом уголке Перу

Автор:
05 октября 2023 17:10
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Перу   быт   интересно   интересное   люди   разные страны   фото   фотограф   южная америка   
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Литовский фотограф Миколас Джуодель отправился в уголок мира, где бывают туристы — на север южноамериканской страны Перу, чтобы посмотреть на местный быт. Там, на берегу Амазонки, особенный ритм жизни, который "диктуется приливами и отливами реки". Отправимся в мини-путешествие вместе с фотографом!

Путешествие фотографа началось в перуанском порту Ла-Бока в городе Юримагуас. Там Джуодель сел на грузовое судно, на котором провёл три дня. Такие суда курсируют от Юримагуаса и отправляются в отдаленные общины Амазонии.


"Перу всегда манило меня. Всегда хотел побывать в настоящих амазонских джунглях и увидеть самую длинную реку в мире. Но коммерческие туры и ретриты меня не интересовали - я хотел погрузиться в эти места самостоятельно. Поэтому когда я узнал, что по Амазонке ходят грузовые суда, которые вместе с грузом перевозят и местных жителей - я понял, что искал," - пишет фотограф.

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Грузовые суда "Eduardo 7" раз в несколько дней отходят от порта Юримагуаса: точного расписания нет, всё зависит от того, как быстро судно загрузят. В основном они перевозят скот, птиц, различные товары, а также местных жителей, которые желают добраться до соседней общины или города. Всего путешествие на "Eduardo 7" длиной в 700 километров заняло 52 часа. За время в пути кораблик делает несколько остановок у небольших деревень. Конечная - город Икитос.

Во время путешествия фотограф делал колоритные снимки повседневной жизни местных жителей. Он посетил несколько деревень и городов на берегу Амазонки.


"Некоторые остановки были достаточно длинными, чтобы успеть прогуляться и посмотреть на жизнь амазонских деревень, которые живут только благодаря этим грузовым судам. Несколько деревень были большими - с парой улиц, а в других были магазинчики с местными продуктами, закусками, и даже вином!" - пишет фотограф.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Перу   быт   интересно   интересное   люди   разные страны   фото   фотограф   южная америка   
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2  комментария
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23k
Кура́тор Час назад
интересно что это ?
гаджет в коробке , игра настольная , пеноблок ...
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30k
Юрьевич Час назад
Мужики и бабы некрасивые... хотя народу дофига.
Вроде не голодают... довольно упитанные, но некрасивые.
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