Фотограф показал жизнь в отдалённом уголке Перу

Литовский фотограф Миколас Джуодель отправился в уголок мира, где бывают туристы — на север южноамериканской страны Перу, чтобы посмотреть на местный быт. Там, на берегу Амазонки, особенный ритм жизни, который "диктуется приливами и отливами реки". Отправимся в мини-путешествие вместе с фотографом!
Путешествие фотографа началось в перуанском порту Ла-Бока в городе Юримагуас. Там Джуодель сел на грузовое судно, на котором провёл три дня. Такие суда курсируют от Юримагуаса и отправляются в отдаленные общины Амазонии.
"Перу всегда манило меня. Всегда хотел побывать в настоящих амазонских джунглях и увидеть самую длинную реку в мире. Но коммерческие туры и ретриты меня не интересовали - я хотел погрузиться в эти места самостоятельно. Поэтому когда я узнал, что по Амазонке ходят грузовые суда, которые вместе с грузом перевозят и местных жителей - я понял, что искал," - пишет фотограф.
Грузовые суда "Eduardo 7" раз в несколько дней отходят от порта Юримагуаса: точного расписания нет, всё зависит от того, как быстро судно загрузят. В основном они перевозят скот, птиц, различные товары, а также местных жителей, которые желают добраться до соседней общины или города. Всего путешествие на "Eduardo 7" длиной в 700 километров заняло 52 часа. За время в пути кораблик делает несколько остановок у небольших деревень. Конечная - город Икитос.
Во время путешествия фотограф делал колоритные снимки повседневной жизни местных жителей. Он посетил несколько деревень и городов на берегу Амазонки.
"Некоторые остановки были достаточно длинными, чтобы успеть прогуляться и посмотреть на жизнь амазонских деревень, которые живут только благодаря этим грузовым судам. Несколько деревень были большими - с парой улиц, а в других были магазинчики с местными продуктами, закусками, и даже вином!" - пишет фотограф.
Акваторию регулярно осматривают на небольшой лодке - чтобы убедиться, что река достаточно глубока для грузового судна
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вроде не голодают... довольно упитанные, но некрасивые.