Солнечные и талантливые: знаменитости с синдромом Дауна

Ещё совсем недавно мам в роддомах уговаривали оставить ребёнка с синдромом Дауна в больнице и "не мучиться", прочили им тяжёлую жизнь. Те, кто всё же решались забрать такого ребёнка домой, очень часто были просто отрезаны от социума.
Никто толком не знал как себя вести с такими детьми. Сверстники могли обидеть ребёнка с синдромом Дауна, да и их родители тоже не отставали, требуя убрать его с площадки, мол "пугает наших детей". Инклюзивность было словом неведомым. Но сегодня всё не так. Всё больше и чаще люди с синдромом Дауна демонстрируют не только способность самообслуживания, но и чего-то большего. Намного большего. Заслуга исследователей, врачей и неравнодушных волонтёров, готовых упорно и много работать с "солнечными людьми".
Актриса из США сыграла роль в известнейшем сериале "Американская история ужасов". Помимо кино Джейми попробовала свои силы в показе высокой моды в Нью-Йорке в 2015 году.
Девушка из Австралии с синдромом Дауна стала известной моделью в 2015 году, когда состоялся её дебют на подиуме.
Со Стюарт часто сотрудничают различные бренды косметики, одежды и аксессуаров, а журналы и модные подиумы регулярно приглашают девушку на показы и съёмки.
Спортсменка родом из Барнаула и достигла просто ошеломительных результатов - золото Специальной олимпиады в плавании вольным стилем в Афинах. В её коллекции также бронза и серебро Специальной олимпиады России.
Тренер Марии говорит, что его воспитанница действительно уникальна, её работоспособность просто поражает, а плавает она так, будто родилась в воде.
Этот испанский актёр стал первым в Европе человеком с синдромом Дауна, который получил высшее образование в университете. Пабло можно вспомнить по фильму "Я тоже". В 2009 году он получил награду на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне за главную мужскую роль.
Интересно, что она стала известной, когда, благодаря своим подписчикам, стала ведущей прогноза погоды на телевидении. Мелани написала в социальной сети пост, где обратилась к руководству телеканалов, чтобы ей дали шанс попробовать себя в качестве ведущей. Пост стал популярен и к ней пришли с предложениями из двух стран одновременно.
Гимнаст живёт в Воронеже и в его послужном списке есть медали чемпионата России и мира по спортивной гимнастике среди детей с ограниченными возможностями, Специальных Олимпиад в Афинах и Шанхае.
В Греции Андрей вообще стал единственным российским гимнастом с синдромом Дауна и даже перелом трёх пальцев не стал помехой в том, чтобы получить 2 серебряных и 4 золотых медали.
В 2015 году на специальных Олимпийских играх в Лос-Анджелесе Востриков забрал одну серебряную и шесть золотых медалей.
Карен стала первым в мире человеком с синдромом Дауна, который переплыл Ла-Манш, невзирая на парализованную ногу. Также девушка поставила ещё несколько рекордов и получила золотую медаль на Паралимпийских играх.
При этом она стала доктором Университета Портленда, активно занимается благотворительностью и помогает адаптировать детей не только с синдромом Дауна, но и с другими ограниченными возможностями.
Мужчина стал известен по всему миру, когда в 2003 году стал публиковать свои музыкальные сочинения в интернете. Композитор и музыкант сегодня популярен на YouTube.
Девушка живёт в Москве. Она стала первым в России официально трудоустроенным человеком с синдромом Дауна. Мария помощник педагога при фонде "Даунсайд Ап", играет на флейте, занимается с детьми в "Арт-центре" и играет в "Театре простодушных".
В фонде, к слову, тоже есть театральная мастерская, куда на регулярной основе приходят репетировать множество людей с синдромом.
Бельгийский молодой человек известен всему миру в качестве актёра театра и кино. "Господин Человек", "Тото-герой", "День восьмой". На Каннском фестивале он получил награду за лучшую мужскую роль, а король Бельгии удостоил его чести стать командором ордена Короны.
Благодаря британскому фильму "После жизни" Паула из Шотландии приобрела известность. Она сыграла в фильме и получила BAFTA в номинации "Лучший кинодебют".
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Да и в данном списке в основном актеры.
Что талантливого в человеке с синдромом дауна. который смог сыграть человека с синдромом дауна?
Синдром Дауна вроде как еще в утробе определяется 100%
Зачем рожать таких. Про мораль не нужно, я сам все понимаю.
Просто собственно это естественный отбор.
Мне родителей жаль. И налоги.
У нас во дворе были 2 гм, солнечных. Одна девочка с ДЦП, причем ее в лет 8 сразило. Немного, туда, сюда, взял добрый человек замуж, практически оклемалась, когда родила немного получшело.
Второй даун.
Все бегал за девчонками и дрочил на ходу. У них либидо кстати сильно повышено. Потом начал охотится ... получил по сусалам. В 80-е было демократично, нет маньяков, просто дали лещей и все, поутих.
Родители старели, даун рос...
Родители померли, отдав всю жизнь за уходом, а его в приют или куда там еще. Рос на глазах до 28 лет даун дауном, и дальше еще вроде еще хуже, а дальше не знаю, вряд ли он стал нормальным.
вы пишете как раз про те времена, когда к людям с синдромом Дауна относились просто как к животным и не знали, что с ними делать и как помочь.
по поводу либидо. оно не повышенное, они просто не скрывают, не знают, что это интимное. поэтому кажется, что озабоченные, но на деле, у них точно такие же сексуальные факторы, как и у здоровых людей.
я же, не раз общаясь с такими людьми, вижу колоссальный прогресс. они прекрасно социализируются, они работают, они развиваются. и я не вижу смысла в том, чтобы их дистанцировать от людей (при учете грамотной социализации, разумеется)
Я сам пед.вуз окончил, но вот этого в моей голове не помещается. Не достиг я такого уровня толерантности.