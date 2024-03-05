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Солнечные и талантливые: знаменитости с синдромом Дауна

Солнечные и талантливые: знаменитости с синдромом Дауна

Автор:
05 марта 2024 18:48
Сообщество : Факты
Метки: Россия   в мире   дети   достижения   интересное   люди   синдром дауна   факты   
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Ещё совсем недавно мам в роддомах уговаривали оставить ребёнка с синдромом Дауна в больнице и "не мучиться", прочили им тяжёлую жизнь. Те, кто всё же решались забрать такого ребёнка домой, очень часто были просто отрезаны от социума.

Никто толком не знал как себя вести с такими детьми. Сверстники могли обидеть ребёнка с синдромом Дауна, да и их родители тоже не отставали, требуя убрать его с площадки, мол "пугает наших детей". Инклюзивность было словом неведомым. Но сегодня всё не так. Всё больше и чаще люди с синдромом Дауна демонстрируют не только способность самообслуживания, но и чего-то большего. Намного большего. Заслуга исследователей, врачей и неравнодушных волонтёров, готовых упорно и много работать с "солнечными людьми".

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Актриса из США сыграла роль в известнейшем сериале "Американская история ужасов". Помимо кино Джейми попробовала свои силы в показе высокой моды в Нью-Йорке в 2015 году.

Девушка из Австралии с синдромом Дауна стала известной моделью в 2015 году, когда состоялся её дебют на подиуме.

Со Стюарт часто сотрудничают различные бренды косметики, одежды и аксессуаров, а журналы и модные подиумы регулярно приглашают девушку на показы и съёмки.

Спортсменка родом из Барнаула и достигла просто ошеломительных результатов - золото Специальной олимпиады в плавании вольным стилем в Афинах. В её коллекции также бронза и серебро Специальной олимпиады России.
Тренер Марии говорит, что его воспитанница действительно уникальна, её работоспособность просто поражает, а плавает она так, будто родилась в воде.

Этот испанский актёр стал первым в Европе человеком с синдромом Дауна, который получил высшее образование в университете. Пабло можно вспомнить по фильму "Я тоже". В 2009 году он получил награду на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне за главную мужскую роль.

Интересно, что она стала известной, когда, благодаря своим подписчикам, стала ведущей прогноза погоды на телевидении. Мелани написала в социальной сети пост, где обратилась к руководству телеканалов, чтобы ей дали шанс попробовать себя в качестве ведущей. Пост стал популярен и к ней пришли с предложениями из двух стран одновременно.

Гимнаст живёт в Воронеже и в его послужном списке есть медали чемпионата России и мира по спортивной гимнастике среди детей с ограниченными возможностями, Специальных Олимпиад в Афинах и Шанхае.
В Греции Андрей вообще стал единственным российским гимнастом с синдромом Дауна и даже перелом трёх пальцев не стал помехой в том, чтобы получить 2 серебряных и 4 золотых медали.
В 2015 году на специальных Олимпийских играх в Лос-Анджелесе Востриков забрал одну серебряную и шесть золотых медалей.

Карен стала первым в мире человеком с синдромом Дауна, который переплыл Ла-Манш, невзирая на парализованную ногу. Также девушка поставила ещё несколько рекордов и получила золотую медаль на Паралимпийских играх.

При этом она стала доктором Университета Портленда, активно занимается благотворительностью и помогает адаптировать детей не только с синдромом Дауна, но и с другими ограниченными возможностями.

Мужчина стал известен по всему миру, когда в 2003 году стал публиковать свои музыкальные сочинения в интернете. Композитор и музыкант сегодня популярен на YouTube.

Девушка живёт в Москве. Она стала первым в России официально трудоустроенным человеком с синдромом Дауна. Мария помощник педагога при фонде "Даунсайд Ап", играет на флейте, занимается с детьми в "Арт-центре" и играет в "Театре простодушных".
В фонде, к слову, тоже есть театральная мастерская, куда на регулярной основе приходят репетировать множество людей с синдромом.

Бельгийский молодой человек известен всему миру в качестве актёра театра и кино. "Господин Человек", "Тото-герой", "День восьмой". На Каннском фестивале он получил награду за лучшую мужскую роль, а король Бельгии удостоил его чести стать командором ордена Короны.

Благодаря британскому фильму "После жизни" Паула из Шотландии приобрела известность. Она сыграла в фильме и получила BAFTA в номинации "Лучший кинодебют".

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Метки: Россия   в мире   дети   достижения   интересное   люди   синдром дауна   факты   
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35k
Юр21 59 минут назад
Солнечные... Что бы вас подняло и треснуло толерасты куевы! Это больные люди и им как то пох на место в обществе и прочую мишуру, они живут в своём мире, а долбанутые родители таскают свое чадо повсюду обрекая человека на страдания. В начале его шпыняют в обычном детском саду, потом долбанутые родители тащат его в обычную школу где над ним измываются дети в течении 11 лет. Потом инвалида тащат в модели, где его опять третируют. Писдец, прям завидная жизнь!
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11k
Juli 15 минут назад
судя по создателям современных фильмов, чем больше людей с синдромами - тем лучше.

Да и в данном списке в основном актеры.

Что талантливого в человеке с синдромом дауна. который смог сыграть человека с синдромом дауна?
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8k
Allmaster 44 минуты назад
Уж вот прямо извините.
Синдром Дауна вроде как еще в утробе определяется 100%
Зачем рожать таких. Про мораль не нужно, я сам все понимаю.
Просто собственно это естественный отбор.
Мне родителей жаль. И налоги.
У нас во дворе были 2 гм, солнечных. Одна девочка с ДЦП, причем ее в лет 8 сразило. Немного, туда, сюда, взял добрый человек замуж, практически оклемалась, когда родила немного получшело.
Второй даун.
Все бегал за девчонками и дрочил на ходу. У них либидо кстати сильно повышено. Потом начал охотится ... получил по сусалам. В 80-е было демократично, нет маньяков, просто дали лещей и все, поутих.
Родители старели, даун рос...
Родители померли, отдав всю жизнь за уходом, а его в приют или куда там еще. Рос на глазах до 28 лет даун дауном, и дальше еще вроде еще хуже, а дальше не знаю, вряд ли он стал нормальным.
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17k
Kostick 49 минут назад
буду циником, у знакомых дочка с трисомией, ей плотно и хорошо занимаются, но она уже давно в свои 15 лет отстаёт от детей 8-9 лет. никакая это не талантливость... никакая не солнечность
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39k
АнтонПолднев 57 минут назад
Оооо... Это, господа, цветочки. У нас на селе даун в школе работает. Учителем. И это я не стремаюсь над кем-то из учителей.
Я сам пед.вуз окончил, но вот этого в моей голове не помещается. Не достиг я такого уровня толерантности.
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