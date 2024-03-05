Солнечные и талантливые: знаменитости с синдромом Дауна

Девушка из Австралии с синдромом Дауна стала известной моделью в 2015 году, когда состоялся её дебют на подиуме.

Со Стюарт часто сотрудничают различные бренды косметики, одежды и аксессуаров, а журналы и модные подиумы регулярно приглашают девушку на показы и съёмки.