18 людей, которые были первыми или единственными в чём-то

Кроме того, это был самый громкий самолет с винтовым двигателем из когда-либо построенных. Один из летчиков-испытателей совершил всего один полет и так испугался управления, что отказался снова садиться в него. Другой летчик-испытатель совершил 12 полётов: один из них оказался удачным, а 11 закончились аварийной посадкой. После этого, в 1956 году, программу полётов закрыли.