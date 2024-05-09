FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5403 поста • 1103 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
18 людей, которые были первыми или единственными в чём-то

18 людей, которые были первыми или единственными в чём-то

Автор:
09 мая 2024 12:41
Сообщество : Факты
Метки: Разное   достижения   известные люди   интересное   люди   первые   рекорд   рекорды   факты   
1586
19

В мире много рекордсменов — но некоторые люди, помимо рекордов, сделали что-то выдающееся, что не каждый в силах повторить. Например, канатоходец Филипп Пети — единственный человек, который прошёл по канату между башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. А 13-летний Уиллис Гибсон впервые в мире дошел до конца культовой игры "Тетрис". Взглянем на других людей и их интересные достижения.

×

Парашютистка сломала много костей, выбила почти все зубы, но осталась в сознании благодаря тому, что получила сотни муравьиных укусов. Это способствовало большому выбросу адреналина, в результате чего врачам удалось ее реанимировать. После нескольких лет лечения и восстановления Джоан вернулась к нормальной жизни и продолжила прыгать с парашютом.

Кроме того, это был самый громкий самолет с винтовым двигателем из когда-либо построенных. Один из летчиков-испытателей совершил всего один полет и так испугался управления, что отказался снова садиться в него. Другой летчик-испытатель совершил 12 полётов: один из них оказался удачным, а 11 закончились аварийной посадкой. После этого, в 1956 году, программу полётов закрыли.


"Тройная корона" - чемпионат, в котором трехлетние чистокровные соревнуются в трех гонках подряд, чтобы получить корону. Чтобы заработать трофей, чистокровные должны выиграть все три гонки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Разное   достижения   известные люди   интересное   люди   первые   рекорд   рекорды   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Максим Макашев 57 минут назад
8. Астронавт Джон Янг поставил рекорд космических полетов: он шесть раз совершил полет в космос с Земли и один раз взлетел с Луны
***************************
А почему на фото не Янг, а Майкл Коллинз? Автор! Фото не нашёл?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
веселый просто 6 минут назад
16. Только 13 чистокровных лошадей завоевали скачки "Тройная корона"
А статья называется "18 людей, которые были первыми или единственными в чём-то". Аффтор прировнял лошадей к людям. Супер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
turyst 14 минут назад
Ну... И с большей высоты падали и выживали.

Разве, что в муравейник к разным муравьям не попадали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1701 пост (1641 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112108



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на базе отдыха чиновников
Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на базе отдыха чиновников
Жестокий розыгрыш Румянцевой, город без света и пьяный петух: как снимали «Королеву бензоколонки»
Жестокий розыгрыш Румянцевой, город без света и пьяный петух: как снимали «Королеву...
Набирающие популярность в сообществах
Когда море играет красками
Когда море играет красками
К 2030 году турпоток Москвы увеличится вдвое
К 2030 году турпоток Москвы увеличится вдвое
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео)
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#история#Юмор#кот#Автовсячина#полиция#задержание#СУД
#животные#в мире#машина#Россия#факты#ДТП#подборка#кошка#США#собака
#Прикол#автомир#интересно#интересное#фильм#кино#Москва#аварии#авто аварии#забавно
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) Марио Сегале: человек, в честь которого назвали Марио Марио Сегале: человек, в честь которого назвали Марио 6-летняя девочка побила рекорд по сборке кубика Рубика 6-летняя девочка побила рекорд по сборке кубика Рубика Женщина простояла во льду больше 3 часов Женщина простояла во льду больше 3 часов Солнечные и талантливые: знаменитости с синдромом Дауна Солнечные и талантливые: знаменитости с синдромом Дауна 20 людей, чьи идеи считали сумасшедшими — но они оказались правы 20 людей, чьи идеи считали сумасшедшими — но они оказались правы

На что жалуетесь?

Вернуться