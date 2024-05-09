18 людей, которые были первыми или единственными в чём-то

В мире много рекордсменов — но некоторые люди, помимо рекордов, сделали что-то выдающееся, что не каждый в силах повторить. Например, канатоходец Филипп Пети — единственный человек, который прошёл по канату между башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. А 13-летний Уиллис Гибсон впервые в мире дошел до конца культовой игры "Тетрис". Взглянем на других людей и их интересные достижения.
1. Британский телеведущий и натуралист сэр Дэвид Аттенборо - единственный человек в мире, который получал премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за программу в черно-белом, в цвете, HD, 3D и 4K
2. Скалолаз Алекс Хоннольд - единственный человек, который совершил фри-соло (восхождение без веревок и снаряжения) на Эль-Капитан, одну из крупнейших горных вершин-монолитов в Северной Америке
3. Канатоходец Филипп Пети - единственный человек, который прошёл между башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке по натянутому канату
4. Парашютистка Джоан Мюррей в 1990 году выжила при падении с высоты 4400 метров. Оба ее парашюта не раскрылись, и она упала на муравейник огненных муравьев
Парашютистка сломала много костей, выбила почти все зубы, но осталась в сознании благодаря тому, что получила сотни муравьиных укусов. Это способствовало большому выбросу адреналина, в результате чего врачам удалось ее реанимировать. После нескольких лет лечения и восстановления Джоан вернулась к нормальной жизни и продолжила прыгать с парашютом.
5. Бейсболист Фернандо Татис стал первым 18-летним игроком своей лиги, в одном чемпионате выбившим 20 хоум-ранов и укравшим 20 баз
6. Гровер Кливленд - единственный президент США, занимавший свой пост два срока с перерывом, и соответственно получивший двойную нумерацию в списке президентов (1885-1889 и 1893-1897)
7. Вайолет Джессоп, стюардесса океанских лайнеров "White Star Line", которая пережила бедствие "Титаника" и его близнецов "Британника" и "Олимпика"
8. Астронавт Джон Янг поставил рекорд космических полетов: он шесть раз совершил полет в космос с Земли и один раз взлетел с Луны
11. Жокей Фрэнк Хейс - единственный жокей в истории, который умер до окончания скачек, и выиграл в них. В середине скачек у него случился сердечный приступ
12. Российский учёный Анатолий Петрович Бугорский получил удар протонным лучом мощностью 200 000 рентген в голову и очень высокую дозу радиации, но выжил и смог продолжить работу в науке
13. Алексей Ананенко, Борис Баранов и Валерий Беспалов - одни из самых известных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Рискуя жизнью, они спустились в бассейн под реактором предотвратили возможность второго взрыва на АЭС
14. На американском истребителе XF-84H Thunderscreech летали только два человека за всю историю. Самолёт мог развить скорость выше 1000 км/ч, но был настолько сложен в управлении, что на испытаниях его никогда не разгоняли выше 840 км/ч
Кроме того, это был самый громкий самолет с винтовым двигателем из когда-либо построенных. Один из летчиков-испытателей совершил всего один полет и так испугался управления, что отказался снова садиться в него. Другой летчик-испытатель совершил 12 полётов: один из них оказался удачным, а 11 закончились аварийной посадкой. После этого, в 1956 году, программу полётов закрыли.
"Тройная корона" - чемпионат, в котором трехлетние чистокровные соревнуются в трех гонках подряд, чтобы получить корону. Чтобы заработать трофей, чистокровные должны выиграть все три гонки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А почему на фото не Янг, а Майкл Коллинз? Автор! Фото не нашёл?
А статья называется "18 людей, которые были первыми или единственными в чём-то". Аффтор прировнял лошадей к людям. Супер
Разве, что в муравейник к разным муравьям не попадали.