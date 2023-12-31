Афганский баад – традиция платить за ошибки дочерьми

Но чтобы остановить цепочку насилия, которая не остановится, пока один клан не будет уничтожен до последнего человека, убитого заменяют. И дают женщину, чтобы она могла продлить новый род.

Конечно, это обычно незамужние совсем молодые девочки. Теоретически их должны отдавать в жены одному из членов семьи, но нередко они становятся служанками или просто рабынями, если никто не захочет брать жену из враждебного рода.