FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9003 поста • 855 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Афганский баад – традиция платить за ошибки дочерьми

Афганский баад – традиция платить за ошибки дочерьми

Автор:
31 декабря 2023 10:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Афганский баад   в мире   дети   дочь   люди   ошибка   расплата   факты   фото   
3432
5

Это традиция самых «неблагополучных» мусульманских стран, наиболее широко распространенная в Афганистане, но нередко применяющаяся и в Пакистане. Если коротко, за ущерб, причиненный другой семье, расплачиваются не баранами, а дочерьми.

Дочери – это не разменная монета. Или… именно она?

Баад в основе своей имеет благородные мотивы - остановить кровную месть. Например, если кто-то убил члена семьи другого клана. Правила велят мстить до крови за потерю человека.

×
×

Но чтобы остановить цепочку насилия, которая не остановится, пока один клан не будет уничтожен до последнего человека, убитого заменяют. И дают женщину, чтобы она могла продлить новый род.

Конечно, это обычно незамужние совсем молодые девочки. Теоретически их должны отдавать в жены одному из членов семьи, но нередко они становятся служанками или просто рабынями, если никто не захочет брать жену из враждебного рода.

Говорят, что баад происходит не из исламской традиции, однако укоренился именно в мусульманских сообществах с наименьшим социальным развитием. Скорее всего должны были совпасть культура, менталитет и формат жизни сообщества (кланами), чтобы баад укрепился как традиция.

Однако другие мусульманские сообщества баад не практикуют, так как считается, что невинная девушка не может выйти замуж без ее согласия. Но в Афганистане согласия не спрашивают.

Если старейшина будет слишком тянуть с разрешением спора двух семей, у тех могут попросту выкрасть девочку на замену погибшему. И не только погибшему, если кто-то похищает или соблазняет чужую жену, ей тоже нужна другая, «качественная замена».

Можно ли отказаться от баада?

Если семья откажется, может начаться кровная месть. Потому девушек постарше заставляют, чтобы те спасли род. А девочек помладше просто отдают в чужую семью.

Девочке повезет, если она там приживется, как член семьи. Но такое случается крайне редко, потому что все – от мужчин до женщин другого рода воспринимают ее как бесплатную рабыню, которую можно понукать и вымещать на ней злость за потерю родственника.


От людей требуется большая сила духа, чтобы принять за свою девочку из рода убийств. И очень-очень мало кто в итоге оказывается на это способен. Это самое грустное открытие о человеческой природе, которое делаешь, узнавая об этой традиции.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Афганский баад   в мире   дети   дочь   люди   ошибка   расплата   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
132k
parallax 4 часа назад
Дикий народ, дикие нравы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
K_II_T 23 минуты назад
Станет Афганистан побогаче.
Вся тема уйдет.

Зачем нужен баад, если всем соучастникам влепят пожизненное за убийство группой лиц в предварительном сговоре.

Проблемы не уголовного кодекса начнут решать деньгами.

Потом начнется борьба с коррупцией,
но уже следующий шаг. А пропускать шаги нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
TirAn 2 часа назад
Дикость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rom 2 часа назад
Прекрасно развивается страна. Вот это культура, прям завидно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
CyraxMotorsport 2 часа назад
Дичь дикая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Войнов 2 часа назад
Кабул, 1968 год. Афганистан - светское государство. А потом в 1973-м свергли короля и началось.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Zhora 3 часа назад
Интересно, а почему молчат феминистки? Ведь для их деятельности там просто поле не паханное! Почему мы ничего не знаем о феминистках Саудовской Аравии, Ирана, Афганистана?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 часа назад
Жизнь дикарей интересна только в плане научных исследований.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex 3 часа назад
Некоторые расы абсолютно не нужны, как паразиты, избавится не возможно и жить с ними нельзя... как нигеры, чёрные всех мастей, узкоглазые и обрезаные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Мистер Фикс 3 часа назад
Жили-жили дикарями...
Пока шурави не ворвались в Афганистан, и не начали повсеместно насаждать народу школы и больницы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Sapsan 3 часа назад
Потом у пуштунов практикуется мерзкое явление как баччизм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
gavrosh 3 часа назад
С фарси онлайн переводчиком переводили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Sapsan 3 часа назад
Нет такого этноса- афган. Половина населения это пуштуны - индоиранский народ. Вот это
у них такие дикие обычаи. Остальную половину составляют таджики, узбеки, туркмены, хазарейцы, нурийцы и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Харон 4 часа назад
Дикари...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

387404



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым ребёнком на руках
В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым...
Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её участники и как Кадыров предлагает решить проблему
Галя, у нас отмены! Сколько стоила "голая вечеринка" Ивлеевой, что потеряли её...
Набирающие популярность в сообществах
"Приключения Али-Бабы и сорока разбойников" — советско-индийская экранизация
"Приключения Али-Бабы и сорока разбойников" — советско-индийская экранизация
Цветная Рига на фотооткрытках конца XIX –&nbsp;начала XX века
Цветная Рига на фотооткрытках конца XIX – начала XX века
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#природа#кино#Суд#интересно#Россия#сарказм#снег
#животные#забавно#люди#в мире#Китай#голая вечеринка#СССР#полиция#яйца#фильм
#факты#Ynews#Новый год#кот#милота#задержание#история#Анастасия Ивлеева#познавательно#кошка
В бразильском племени Мекраноти женщины взаимодействуют с мужчинами только по принципу бартера В бразильском племени Мекраноти женщины взаимодействуют с мужчинами только по принципу бартера Девочкам здесь не место - в Индии массово избавляются от дочерей Девочкам здесь не место - в Индии массово избавляются от дочерей Науру — как жители небольшого островного государства стали самыми толстыми людьми в мире Науру — как жители небольшого островного государства стали самыми толстыми людьми в мире Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников Они кормят грудью своих детей до самой школы Они кормят грудью своих детей до самой школы

На что жалуетесь?

Вернуться