Афганский баад – традиция платить за ошибки дочерьми

Это традиция самых «неблагополучных» мусульманских стран, наиболее широко распространенная в Афганистане, но нередко применяющаяся и в Пакистане. Если коротко, за ущерб, причиненный другой семье, расплачиваются не баранами, а дочерьми.
Дочери – это не разменная монета. Или… именно она?
Баад в основе своей имеет благородные мотивы - остановить кровную месть. Например, если кто-то убил члена семьи другого клана. Правила велят мстить до крови за потерю человека.
Но чтобы остановить цепочку насилия, которая не остановится, пока один клан не будет уничтожен до последнего человека, убитого заменяют. И дают женщину, чтобы она могла продлить новый род.
Конечно, это обычно незамужние совсем молодые девочки. Теоретически их должны отдавать в жены одному из членов семьи, но нередко они становятся служанками или просто рабынями, если никто не захочет брать жену из враждебного рода.
Говорят, что баад происходит не из исламской традиции, однако укоренился именно в мусульманских сообществах с наименьшим социальным развитием. Скорее всего должны были совпасть культура, менталитет и формат жизни сообщества (кланами), чтобы баад укрепился как традиция.
Однако другие мусульманские сообщества баад не практикуют, так как считается, что невинная девушка не может выйти замуж без ее согласия. Но в Афганистане согласия не спрашивают.
Если старейшина будет слишком тянуть с разрешением спора двух семей, у тех могут попросту выкрасть девочку на замену погибшему. И не только погибшему, если кто-то похищает или соблазняет чужую жену, ей тоже нужна другая, «качественная замена».
Можно ли отказаться от баада?
Если семья откажется, может начаться кровная месть. Потому девушек постарше заставляют, чтобы те спасли род. А девочек помладше просто отдают в чужую семью.
Девочке повезет, если она там приживется, как член семьи. Но такое случается крайне редко, потому что все – от мужчин до женщин другого рода воспринимают ее как бесплатную рабыню, которую можно понукать и вымещать на ней злость за потерю родственника.
От людей требуется большая сила духа, чтобы принять за свою девочку из рода убийств. И очень-очень мало кто в итоге оказывается на это способен. Это самое грустное открытие о человеческой природе, которое делаешь, узнавая об этой традиции.
Источник:
- Девочкам здесь не место - в Индии массово избавляются от дочерей
- В бразильском племени Мекраноти женщины взаимодействуют с мужчинами только по принципу бартера
- Они кормят грудью своих детей до самой школы
- Науру — как жители небольшого островного государства стали самыми толстыми людьми в мире
- Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников
Вся тема уйдет.
Зачем нужен баад, если всем соучастникам влепят пожизненное за убийство группой лиц в предварительном сговоре.
Проблемы не уголовного кодекса начнут решать деньгами.
Потом начнется борьба с коррупцией,
но уже следующий шаг. А пропускать шаги нельзя.
В других убьют, там жизнь ничего не стоит.
Пока шурави не ворвались в Афганистан, и не начали повсеместно насаждать народу школы и больницы.
у них такие дикие обычаи. Остальную половину составляют таджики, узбеки, туркмены, хазарейцы, нурийцы и т.д.