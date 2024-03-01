20 людей, чьи идеи считали сумасшедшими — но они оказались правы

Со временем правда всегда выходит наружу. История показывает, что некоторые люди, которых когда-то считали сумасшедшими за их идеи и подозрения, на самом деле оказались правы. Пользователи форума Reddit поделились самыми известными подобными историями.
Австралийская медсестра Элизабет Кенни, которая работала с 1920-х годов по 50-е, разработала собственный подход к лечению полиомиелита. В то время лечение заключалось в фиксации пораженных конечностей гипсах, в результате чего пациент оставался калекой на всю жизнь. Кенни предложила прикладывать к поражённым участкам горячие компрессы, и пассивно их двигать. Однако, эту идею долго не принимали в медицинском сообществе. По большей части из-за того, что она была женщиной и "всего лишь медсестрой". Но в итоге, её методы восстановления мышц стали основой физиотерапии в подобных случаях.
Кристина Коллинз, которую Анджелина Джоли сыграла в фильме "Подмена", потеряла своего сына. Полиция нашла его, но женщина заявила, что это не её сын. Несмотря на то что у нее были доказательства, офицер, который вёл дело, временно отстранил её от работы, и отправил в психиатрическое отделение окружной больницы. Даже когда мальчик признался, что он действительно не её сын, прошло больше недели, прежде чем Кристину отпустили.
Котоку Вамура долгое время был мэром японского города Фудай (1940-1980-е). Узнав, что в прошлом город был разрушен цунами, Вамура решил инвестировать в строительство огромной защитной стены. Проект был очень дорогим, и его идею активно критиковали. Вамура всё же построил стену, и умер в 1997 году. В 2011 году на Японию обрушилось цунами, унесшее жизни 20 000 человек. Стена сработала, как и планировалось - она защитила Фудай, и город остался практически нетронутым.
Уравнения и формулы Людвига Больцмана объясняли физические свойства материи, но поскольку они шли вразрез с принятыми тогда законами физики, его высмеивали и игнорировали. Это происходило долгие годы, пока он боролся за принятие теории атома. Он покончил с собой всего за 3 года до того, как Эрнест Резерфорд доказал его теорию.
Маршалл Маклюэн ещё в 1964 году выдвигал теории о том, как использование различных медиа меняет наше мышление и влияет на взаимодействие друг с другом. Он "предсказал" появление интернета и говорил о том, что всемирная "мгновенная коммуникация" когда-нибудь создаст "племена" людей, сосредоточенных только на собственных "эхо-камерах". За эти идеи его считали сумасшедшим.
Австралийку Линди Чемберлен-Крейтон обвинили в убийстве её девятинедельной дочери Азарии во время похода в 1980 году. Женщина утверждала, что её дочку убила собака динго. Но суд ей не поверил, и осудил мать. Только спустя несколько лет, после обнаружения улик - одежды, аналогичной той, что носила Азария, - Чемберлен освободили из тюрьмы по амнистии.
Барри Маршалл доказал, что язва желудка в большинстве случаев вызывается бактерией Helicobacter pylori. Но заставить людей поверить в это было непросто. Считалось, что появлению язвы способствуют образ жизни и избыток желудочной кислоты, поэтому когда он предположил, что причиной может быть бактериальная инфекция, ему никто не поверил. В 1984 году Маршалл сам выпил культуру бактерии, выделенную от больного, и у него развилась язва, которую он благополучно вылечил. За это открытие он и другой учёный, Робин Уоррен, получили Нобелевскую премию.
В 1846 году Земмельвейс выдвинул идею о том, что мытьё рук может предотвратить распространение болезней в больницах. В своё время его осмеивали и отправляли в психиатрическую лечебницу. В итоге он стал одним из основоположников асептики, и всё таки внедрил в медицине мытьё рук и инструментов хлорной водой.
Филиппа Лэнгли считала, что Ричард III похоронен под автостоянкой в городе Лестер. Ей не особо верили, но она за свой счёт организовала начало раскопок. В итоге, её предположение подтвердилось.
Хосе Кансеко был одним из первых спортсменов, открыто обсуждавших, насколько распространенным было употребление стероидов в 90-е и 2000-е годы. Люди активно критиковали его заявления, думая, что он просто хочет привлечь к себе внимание публики. Но позже его идеи начали воспринимать серьёзно.
Роуз Макгоуэн утверждала, что за ней идёт слежка, и что в этом замешаны бывшие агенты Моссада (национальная разведывательная служба Израиля). Ей никто не верил, и её называли сумасшедшей. Оказалось, это правда. У продюсера Харви Вайштейна была "армия шпионов", которая следила за его жертвами сексуального насилия, чтобы заставить их молчать. В феврале 2020 года суд признал Вайнштейна виновным в сексуальном насилии и изнасиловании.
Стюарт активно боролся за безопасность автогонок: он призывал усилить безопасность на трассах, в машинах, а также добивался повышения квалификации медицинского персонала. По словам самого гонщика, его часто пытались "заткнуть". Но позже он оказался прав. Многое из того, на чем настаивал Стюарт тогда, сегодня требуется почти на каждом гоночном соревновании.
Марта Митчелл, жена генерального прокурора в администрации президента США Ричарда Никсона, случайно нашла материалы, компрометирующие высокопоставленных лиц, и пыталась их распространять. Её никто не слушал - её даже сочли психически нездоровой. Затем произошёл один из крупнейших политических скандалов - Уотергейтский скандал, закончившийся отставкой президента. Митчелл оказалась права, и не просто так пыталась предупредить общественность.
Луи Пастер утверждал, что брожение - не химический процесс, а биологический, то есть результат размножения определенных микроорганизмов. Он также пытался доказать, что они являются причиной болезней у человека и животных. Другие ученые считали его сумасшедшим, но в итоге он оказался прав. Пастер стал одним из основоположников микробиологии, создал научные основы вакцинации и вакцины против бешенства, куриной холеры и сибирской язвы.
9 мая 1957 года он выполнял задание по перемещению нового учебного самолета Lockheed T-33 с одной базы на другую. Самолёт пропал с радаров, и ВВС не смогли найти его, а Стивса объявили мертвым. 54 дня спустя Стивса нашли: он появился в Сьерре, был сильно истощён и хромал. Его обвинили в шпионаже и том, что он продал самолет русским. Лейтенант так и не доказал при жизни, что на самом деле не был шпионом, а героически выжил во время крушения.
Множество британских почтовых служащих уволили и привлекли к ответственности за воровство. Многие из них почти всю жизнь работали на почте. У некоторых на фоне резкого увольнения возникли проблемы с психическим здоровьем. Но они долгие годы пытались доказать, что ни в чем не виноваты. Только спустя 20 лет оказалось, что все эти сотрудники были правы. Их ложно обвинили из-за ошибки в программном обеспечении системы видеонаблюдения.
Альфред Вегенер впервые выдвинул теорию дрейфа материков. Геологи того времени считали его идеи странными, и отвергали их. В итоге, его теория была доказана: его гипотеза получила развитие в наши дни как "Теория литосферных плит".
Джон Лайдон пытался донести миру информацию о преступлениях Джимми Сэвила — известного телеведущего, который оказался насильником и маньяком. Он намекал на это в интервью в 1978 году. Однако, ему никто не поверил, и ему запретили появляться на канале BBC.
Гарри Маркополос утверждал, что финансовый бизнес американца Берни Мейдоффа — огромная схема Понци (вид финансового мошенничества, где действующие инвесторы получают деньги из средств, привлеченных новыми инвесторами). Никто не верил ему, но позже это оказалось правдой.
"Некоторые пожилые пациенты с деменцией в доме престарелых в моем городе постоянно жаловались, что им не дают еды. Все думали, что они просто забывали, что уже поели. Но оказалось, что медперсонал, помимо прочих злоупотреблений, не всегда давал всем еду".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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