20 людей, чьи идеи считали сумасшедшими — но они оказались правы

Австралийская медсестра Элизабет Кенни, которая работала с 1920-х годов по 50-е, разработала собственный подход к лечению полиомиелита. В то время лечение заключалось в фиксации пораженных конечностей гипсах, в результате чего пациент оставался калекой на всю жизнь. Кенни предложила прикладывать к поражённым участкам горячие компрессы, и пассивно их двигать. Однако, эту идею долго не принимали в медицинском сообществе. По большей части из-за того, что она была женщиной и "всего лишь медсестрой". Но в итоге, её методы восстановления мышц стали основой физиотерапии в подобных случаях.