Грязные штаны и куртки размером с дом: в чем пришли знаменитости на показ модного дома Balenciaga

В последнее время Balenciaga поражает не классными модными решениями, а странными перфомансами и до жути дорогими вещами, напоминающими образы бомжей. На днях завершилась неделя моды, на которой бренд представил новую коллекцию. Но коллекцию мы полностью смотреть не будем, а покажем вам звезд, которые пришли в вещах Balenciaga - и это выглядит странно. Они словно соревновались в том, кто выберет самый причудливый наряд.