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Грязные штаны и куртки размером с дом: в чем пришли знаменитости на показ модного дома Balenciaga

Грязные штаны и куртки размером с дом: в чем пришли знаменитости на показ модного дома Balenciaga

Автор:
05 марта 2024 12:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Balenciaga 2024   balenciaga   бренд Balenciaga   звезды   знаменитости   модный показ   показ мод в париже   шоу бизнес   
1163
14

В последнее время Balenciaga поражает не классными модными решениями, а странными перфомансами и до жути дорогими вещами, напоминающими образы бомжей. На днях завершилась неделя моды, на которой бренд представил новую коллекцию. Но коллекцию мы полностью смотреть не будем, а покажем вам звезд, которые пришли в вещах Balenciaga - и это выглядит странно. Они словно соревновались в том, кто выберет самый причудливый наряд.

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Метки: Balenciaga 2024   balenciaga   бренд Balenciaga   звезды   знаменитости   модный показ   показ мод в париже   шоу бизнес   
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10  комментариев
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25k
сеньор Леонсио 39 минут назад
Ещё бы по губам кал размазывали, для полного антуража и хайпа, и парфюм с запахом бомжа выпустили!
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3k
Pioner76 14 минут назад
За Balenciaga всегда плюс. А критикует всегда те, которые даже один рукав или шнурки таких шмоток не может купить. И те, которые такие шмотки покупает, им насрать, что о них думает.
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62
ГТА Форевер 15 минут назад
Кто это вообще такие ?
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21k
Shtoppi 59 минут назад
та еще мерзость. на все это даже издалека смотреть неприятно
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14
ruslan d Час назад
Balenciaga это гениальные тролли мира моды
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14k
gavrosh Час назад
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12k
Б.Касторский Час назад
Мода не для обывателя. Я удивляюсь людям, которые сейчас пытаются на улицах повторить, увиденное на экране. В чем смысл? Ну разоделся, потратился, проявил "индивидуальность" и... пошел за хлебом в магазин?)
Я забыл, когда костюм с галстуком надевал, максимум рубашка и пиджак. А тут следить за подобным. Но если что, мусорный пакет на 80 литров у меня есть! Строительный, прочный! Могу продать модникам.
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13k
Sapsan Час назад
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240
dasn7 Sapsan Час назад
Барецкий - угарный тип.
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Спелая кукурузинка

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