Грязные штаны и куртки размером с дом: в чем пришли знаменитости на показ модного дома Balenciaga

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В последнее время Balenciaga поражает не классными модными решениями, а странными перфомансами и до жути дорогими вещами, напоминающими образы бомжей. На днях завершилась неделя моды, на которой бренд представил новую коллекцию. Но коллекцию мы полностью смотреть не будем, а покажем вам звезд, которые пришли в вещах Balenciaga - и это выглядит странно. Они словно соревновались в том, кто выберет самый причудливый наряд.
1. Палома Эльсессер
У бренда своеобразный стиль, поэтому звезды постарались прийти в той одежде, которая максимально отражает концепцию Balenciaga
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Метки: Balenciaga 2024 balenciaga бренд Balenciaga звезды знаменитости модный показ показ мод в париже шоу бизнес
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Я забыл, когда костюм с галстуком надевал, максимум рубашка и пиджак. А тут следить за подобным. Но если что, мусорный пакет на 80 литров у меня есть! Строительный, прочный! Могу продать модникам.