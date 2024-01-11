13 звёзд, которым стукнуло 60 лет, а мы помним их молодыми

Рассвет карьер звёзд из этого поста начался ещё когда они были молодыми. И мы помним их свеженькими. Но в 2023 году им стукнуло 60 лет. Трудно поверить, что время для них не остановилось. Давайте посмотрим на любимчиков публики, которые явно выглядят моложе своих лет.