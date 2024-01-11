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13 звёзд, которым стукнуло 60 лет, а мы помним их молодыми

13 звёзд, которым стукнуло 60 лет, а мы помним их молодыми

Автор:
11 января 2024 09:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 60 лет   до и после   звезды   знаменитости   интересно   постарели   шоу бизнес   
1818
13

Рассвет карьер звёзд из этого поста начался ещё когда они были молодыми. И мы помним их свеженькими. Но в 2023 году им стукнуло 60 лет. Трудно поверить, что время для них не остановилось. Давайте посмотрим на любимчиков публики, которые явно выглядят моложе своих лет.

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Метки: 60 лет   до и после   звезды   знаменитости   интересно   постарели   шоу бизнес   
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5  комментариев
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12k
Sapsan 22 минуты назад
Вспомнился про Майкл Джордан )))

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1k
Леший 17 минут назад
некоторые почти не изменились...
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12k
Sapsan Полчаса назад
Кейдж похож на веселого таджика )))
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1k
Алексей Полчаса назад
Фигня , гляньте на Монику Белуччи и Анн Леннокс. Одной почти 60, другой уже 69 и выглядят как самые лучшие мечты
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870
Шурман 58 минут назад
Том Круз 61 , тоже вечно молодой .
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Спелая кукурузинка

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