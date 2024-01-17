"Потрёпанная ночная бабочка" и другие худшие образы зарубежных звёзд на премии "Эмми"

1968
15
В Лос-Анджелесе прошла премия "Эмми". Её вручают за лучшие телевизионные работы. Давайте посмотрим на худшие образы звёзд, которые показались на красной ковровой дорожке.
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