FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8469 постов • 901 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Потрёпанная ночная бабочка" и другие худшие образы зарубежных звёзд на премии "Эмми"

"Потрёпанная ночная бабочка" и другие худшие образы зарубежных звёзд на премии "Эмми"

Автор:
17 января 2024 09:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   красная ковровая дорожка   премия эмми   фото   шоу бизнес   эмми   
1968
15

В Лос-Анджелесе прошла премия "Эмми". Её вручают за лучшие телевизионные работы. Давайте посмотрим на худшие образы звёзд, которые показались на красной ковровой дорожке.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: звезды   знаменитости   красная ковровая дорожка   премия эмми   фото   шоу бизнес   эмми   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
San_Fajanse 2 часа назад
кто эти люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Руслана Тарасова 22 минуты назад
Опять "кукурузника" молится на запад. Мадам или мадмуазель, не знаю как правильно, кто все эти люди? Зачем мне или кому-то ещё знать о них? Ну вот , что интересного или кто-нибудь узнает о какой-то беременной бабе натянувшей на себя красный фартук пришитый к юбке или как-там у нее это называется? Ну напиши ты честно - хочу показать парад уродов и набрать баллов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
KotSkripaley Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Sapsan Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Rus77 2 часа назад
Что за цирк уродов?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
banzai7 2 часа назад
Это они Киркорова ещё не видели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Том Сойер 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66685



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках
15 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг своей страны перед императором Японии
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг...
Набирающие популярность в сообществах
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Совместными усилиями возможно все
Совместными усилиями возможно все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После новогодних праздников

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#кино#позитив#ДТП#история#подборка#кот#улыбнуло
#животные#автомобили#Юмор#факты#интересное#люди#забавно#собака#полиция#кошка
#Прикол#автомир#интересно#фильм#аварии#авто аварии#Автовсячина#Россия#смешно#задержание
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью 16 нарядов звёзд, о которых они горько жалеют 16 нарядов звёзд, о которых они горько жалеют 15 актёров, которые сидели на странных и жёстких диетах ради роли 15 актёров, которые сидели на странных и жёстких диетах ради роли Архивные фото отечественных звёзд из 90-х и 2000-х, которые мало кто видел Архивные фото отечественных звёзд из 90-х и 2000-х, которые мало кто видел Джей Ло впервые прокомментировала воссоединение с Аффлеком Джей Ло впервые прокомментировала воссоединение с Аффлеком Российские звезды, которые поженились в 2023 году Российские звезды, которые поженились в 2023 году

На что жалуетесь?

Вернуться