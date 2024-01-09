25 известных людей, которые променяли славу на спокойную жизнь

Некоторые люди мечтают стать знаменитыми на весь мир. Но публичность — далеко не для каждого. Даже для кого-то из некогда известных людей это оказалось тяжёлой ношей — они отказались от славы и красных дорожек, и выбрали спокойную жизнь вдали от публики. Кто-то выбрал другую профессию, а кто-то купил ферму и выращивает овощи. Взглянем на несколько таких примеров.