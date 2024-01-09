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25 известных людей, которые променяли славу на спокойную жизнь

25 известных людей, которые променяли славу на спокойную жизнь

Автор:
09 января 2024 21:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   звезды   знаменитости   известность   известные люди   подборка   слава   факты   фото   шоу бизнес   
1457
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Некоторые люди мечтают стать знаменитыми на весь мир. Но публичность — далеко не для каждого. Даже для кого-то из некогда известных людей это оказалось тяжёлой ношей — они отказались от славы и красных дорожек, и выбрали спокойную жизнь вдали от публики. Кто-то выбрал другую профессию, а кто-то купил ферму и выращивает овощи. Взглянем на несколько таких примеров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   звезды   знаменитости   известность   известные люди   подборка   слава   факты   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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127k
Аааа 49 минут назад
Марина Энн Хэнцис тоже бросила кино

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406
Шэльмавье фон Шольценко 3 минуты назад
Актёр Дэниел Дэй-Льюис много был на вершине своей кинокарьеры, но однажды решил полностью уйти из кино - и спокойно жить со своей семьёй

Наверное самый мой любимый актёр. Банды НьюЙорка, Нефть...и еще парочка фильмов.
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9k
sedoisever 18 минут назад
Некоторые "ушедшие из кино", не особо в него и приходили. )
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510
Thor Steiner 20 минут назад
Маргарита Сергеечева, работала фельдшером на "скорой помощи".
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2k
Rom 21 минуту назад
Ну многие из них не так и популярны, про многих никто и не знает, и еще подозреваю, что кое кого просто никуда больше не звали, вот и ведут тихую жизнь. Ну да, есть и знаменитости тут... несколько )
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875
Anatolij Полчаса назад
Известные артисты тоже решили оставить карьеру и уйти в закат....
Только есть нюанс!
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13k
Андрей А Полчаса назад
Дина Ду рбин канадская певица и актриса, звезда Голливуда 1940-х годов
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