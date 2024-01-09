25 известных людей, которые променяли славу на спокойную жизнь

Некоторые люди мечтают стать знаменитыми на весь мир. Но публичность — далеко не для каждого. Даже для кого-то из некогда известных людей это оказалось тяжёлой ношей — они отказались от славы и красных дорожек, и выбрали спокойную жизнь вдали от публики. Кто-то выбрал другую профессию, а кто-то купил ферму и выращивает овощи. Взглянем на несколько таких примеров.
1. Актёр Хейден Кристенсен снялся в "Звёздных войнах", а потом купил ферму под Торонто. Теперь он занимается фермерством, и лишь изредка где-то снимается
2. Бас-гитарист группы Queen Джон Дикон живёт с женой Вероникой, которой он написал первый главный хит "You're My Best Friend" в 1975-м. У них шестеро детей, и несколько внуков
4. Камерон Диас тоже оставила кино. Она спокойно растит ребёнка с музыкантом Бенджи Мэдденом и наслаждается жизнью
5. Питер Острум, актёр, сыгравший Чарли в оригинальном фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (1971), бросил кино и стал ветеринаром
8. Эрик Эстрада, который играл полицейского в фильме "Калифорнийский дорожный патруль" (2017), стал настоящим полицейским
9. Актёр Дэниел Дэй-Льюис много был на вершине своей кинокарьеры, но однажды решил полностью уйти из кино - и спокойно жить со своей семьёй
10. Известная в своё время актриса Грета Гарбо снялась в своём последнем фильме в 1941 году, в возрасте 36 лет. Следующие 50 лет она в одиночестве жила в нью-йоркской квартире
11. Британский певец и актёр Бобби Шерман был популярным в 70-х. Но на пике своей карьеры он бросил всё, и стал фельдшером
12. Рэпер Andre 3000 из группы "Outkast" тоже оставил славу и большие деньги ради тихой непубличной жизни
13. Британский певец Рик Эстли тоже внезапно оставил карьеру. Он признался, что никогда не любил всю эту "систему славы" в музыкальной индустрии
14. Актриса Никки Рид (известна по роли Розали в "Сумерках") тоже оставила индустрию: она живёт на ферме с мужем, и наслаждается жизнью
15. Филлис Смит из сериала "Офис" ушла из кино: она переехала из шумного Лос-Анджелеса в небольшой город, и тихо живёт вдали от суеты
16. Актриса, сыгравшая Кэти Белл в "Гарри Поттере", ушла из кино и занимается скалолазанием
19. Актриса Джулия Стайлз последний раз снялась в фильме "Джейсон Борн" (2016), и исчезла с экранов, покинув киноиндустрию
20. Памела Андерсон тоже не появляется на публике, и живёт тихой жизнью в городке на острове Ванкувер
24. Тату-мастер и галеристка Kat Von D перестала посещать светские мероприятия, купила большой особняк с привидениями, и живёт в своё удовольствие
25. Ещё один пример: музыкант и скейтбордист Чед Маска, который всё бросил и теперь выращивает овощи на ферме
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Наверное самый мой любимый актёр. Банды НьюЙорка, Нефть...и еще парочка фильмов.
Только есть нюанс!