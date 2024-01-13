Тёмная сторона: 20 неприятных фактов из жизни знаменитостей

Чаще всего известных людей стараются показать в лучшем свете, избегая лишней неприятной информации. Но у многих звёзд есть скелеты в шкафу, о которых они не особо распространяются. Взглянем на "тёмные" факты из биографии некоторых известных личностей из прошлого и настоящего.
1. Гениальный художник Пабло Пикассо был "абьюзером" в отношениях. Известно, что он доводил своих возлюбленных до депрессии и даже самоубийств. А также делил всех женщин "на богинь и на подстилки"
2. Писательница Хелен Келлер была очень политически активной. Она была убеждённой социалисткой и выступала за многие радикальные для своего времени движения, включая евгенику
Евгеника - учение о селекции людей. Чаще всего последователи задавались целью избавить человечество от явлений вырождения (болезней, преступности) и наделить его хорошими качествами, например, высоким интеллектом.
3. Детский писатель Доктор Сьюз изменил своей жене, когда она болела раком. После того, как она узнала об этом, она покончила с собой
4. Том Круз - известный среди звёзд последователь саентологии. Однажды саентологи даже нашли ему девушку-прихожанку церкви саентологии. Однако, у них ничего не сложилось
Саентологи, узнав, что Том Круз одинок, подыскали ему возлюбленную с похожими взглядами - "принцессу саентологии", актрису Иоланду Пекораро. Их отношения продлились всего один день, и у них ничего не получилось. Сама саентология - "религия" 21 века. Её основная идея заключается в том, что человек является духовным существом, наделённым гораздо большими способностями, чем обычно считается.
5. Бывшая жена актёра Билла Мюррея подала на развод, сославшись на неверность и жестокое обращение
6. Отец актёра Вуди Харрельсона - Чарльз Харрельсон, наёмный убийца, осужденный за убийство федерального судьи
7. В молодости актёр Марк Уолберг преследовал чернокожих детей: в 15 лет против него был подан первый иск за расовое неприятие и участие в двух инцидентах с наркотиками
8. Актёра Мэттью Бродерика признали виновным в смерти двух человек. В 1987 году пассажиры автомобиля, с которым столкнулась машина Бродерика, мать и дочь, скончались
В суде его оправдали, но после этого инцидента актёр расстался с возлюбленной и несколько лет был в депрессии.
9. Джеки Чан с энтузиазмом поддерживает китайское правительство и цензуру. По его словам, когда у людей "слишком много свободы" - это плохо. Он также отрёкся от своей дочери, когда она стала лесбиянкой
11. Музыкант Тед Ньюджент уклонился от призыва в армию, а ещё - удочерил 17-летнюю девушку. По данным некоторых источников, он удочерил её в качестве прикрытия - чтобы спать с ней без обвинений в "похищении"
12. В 70-х Дэвид Боуи серьёзно подсел на наркотики. По его признанию, музыкант жил на диете из "молока, красного перца и кокаина". А ещё - он пару раз менял ориентацию
13. Игрок в американский футбол Пейтон Мэннинг был обвинён в домогательствах к тренеру в колледже. Дело закончилось тем, что он выплатил штраф
14. Билл Най, актёр и телеведущий-популяризатор науки, на самом деле не имеет никакой научной степени
15. По данным некоторых источников, Мать Тереза считала, что больные должны страдать, а деньги тратила на непонятные цели: несмотря на миллионные инвестиции, в её монашеском ордене не хватало денег на хлеб и медицинские иглы
Не так давно исследователи из Университета Монреаля развеяли мифы об "ангельском великодушии" Матери Терезы. Например, она отказывала умирающим в лекарствах, потому что "больные должны страдать". Также отметили её неоднозначные политические контакты, и подозрительные траты гигантских сумм, которые поступали в монашеский орден.
16. Певец и актёр Бинг Кросби был дважды женат и был отцом семи детей. Как признались его уже взрослые дети, он был жестоким отцом и часто избивал их до крови
17. Тупак был осуждён по обвинению в изнасиловании, из-за чего просидел 9 месяцев, а ещё придерживался радикальных политических взглядов
18. Актёр Джон Хэмм был арестован в колледже за жестокие издевательства над другим, младшим студентом
19. Актёр Майкл Пенья - ещё один известный последователь саентологии. Он "принял" её в 2000 году, и его карьерный рост связывают с членством в организации
20. У Джона Леннона была серьёзная проблема с насилием в отношении женщин. Известно, что он бил и первую, и вторую жену, в чём признавался сам
У легенды были некоторые психологические проблемы, которые порой выливались в неконтролируемые приступы ярости.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Джеки уже не молод и внуков наверное хочет нянчить. А вот не это вот все...
Сразу видно, что это галимая перепечатка из западных источников.