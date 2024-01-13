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Тёмная сторона: 20 неприятных фактов из жизни знаменитостей

Тёмная сторона: 20 неприятных фактов из жизни знаменитостей

Автор:
13 января 2024 19:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звёзды   знаменитости   известные люди   люди   подборка   разные факты   секреты   факты   фото   шоу бизнес   
2039
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Чаще всего известных людей стараются показать в лучшем свете, избегая лишней неприятной информации. Но у многих звёзд есть скелеты в шкафу, о которых они не особо распространяются. Взглянем на "тёмные" факты из биографии некоторых известных личностей из прошлого и настоящего.

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Евгеника - учение о селекции людей. Чаще всего последователи задавались целью избавить человечество от явлений вырождения (болезней, преступности) и наделить его хорошими качествами, например, высоким интеллектом.


Саентологи, узнав, что Том Круз одинок, подыскали ему возлюбленную с похожими взглядами - "принцессу саентологии", актрису Иоланду Пекораро. Их отношения продлились всего один день, и у них ничего не получилось. Сама саентология - "религия" 21 века. Её основная идея заключается в том, что человек является духовным существом, наделённым гораздо большими способностями, чем обычно считается.


В суде его оправдали, но после этого инцидента актёр расстался с возлюбленной и несколько лет был в депрессии.


Не так давно исследователи из Университета Монреаля развеяли мифы об "ангельском великодушии" Матери Терезы. Например, она отказывала умирающим в лекарствах, потому что "больные должны страдать". Также отметили её неоднозначные политические контакты, и подозрительные траты гигантских сумм, которые поступали в монашеский орден.

У легенды были некоторые психологические проблемы, которые порой выливались в неконтролируемые приступы ярости.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звёзды   знаменитости   известные люди   люди   подборка   разные факты   секреты   факты   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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16k
Kucher Час назад
Так и не понял, что не так с Джеки Чаном? Из того, что тут перечислено, вроде бы всё в порядке.
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6k
Трям 11 секунд назад
.хуйня притянутая за уши!
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1k
Сергей 4 минуты назад
А ещё, они все ходили в клозет и СРАЛИ!!! И использовали ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ!!!
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2k
РАТНИК 12 минут назад
Почти у всех талантливых людей беды с головой и характером.
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30k
Axel 13 минут назад
"Он также отрёкся от своей дочери, когда она стала лесбиянкой"

Джеки уже не молод и внуков наверное хочет нянчить. А вот не это вот все...
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32k
Ashabad Полчаса назад
Про Джеки Чана написали так, как будто это что-то плохое. Только больше зауважал его.
Сразу видно, что это галимая перепечатка из западных источников.
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388
Murych Полчаса назад
Марк Волберг всё правильно делал
.
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414
Нежмисто Живисто Полчаса назад
Тереза в аду! Погуглите, там вообще мраки
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2k
max 36 минут назад
Что делают Марк Уолберг и Джеки Чан в этом списке?
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151
Александра С 44 минуты назад
Кто эти люди?
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55k
noName Час назад
Ну собственно, известные люди тоже люди.А Джеки Чан вообще нормальный мужик,судя по всему!
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Maldini Час назад
А кто сейчас без грешка?
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