Тёмная сторона: 20 неприятных фактов из жизни знаменитостей

Саентологи, узнав, что Том Круз одинок, подыскали ему возлюбленную с похожими взглядами - "принцессу саентологии", актрису Иоланду Пекораро. Их отношения продлились всего один день, и у них ничего не получилось. Сама саентология - "религия" 21 века. Её основная идея заключается в том, что человек является духовным существом, наделённым гораздо большими способностями, чем обычно считается.