В чём пришли российские звёзды на музыкальный фестиваль "Жара Fest" в Дубае

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"Жара Fest" переехал в Дубай. Музыкальное мероприятие посетили почти все звёзды российского шоубиза. Даже Киркоров выступал после истории с Ивлеевой. В чём же пришли на фестиваль наши люди? Образы знаменитостей и светских львиц в посте.
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Розенбаум классный певец.
Вот только что он делает среди этого гадюшника?