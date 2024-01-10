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В чём пришли российские звёзды на музыкальный фестиваль "Жара Fest" в Дубае

В чём пришли российские звёзды на музыкальный фестиваль "Жара Fest" в Дубае

Автор:
10 января 2024 06:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: жара фест   жара фест дубай   звезды   знаменитости   музыкальный фестиваль   шоу бизнес   
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"Жара Fest" переехал в Дубай. Музыкальное мероприятие посетили почти все звёзды российского шоубиза. Даже Киркоров выступал после истории с Ивлеевой. В чём же пришли на фестиваль наши люди? Образы знаменитостей и светских львиц в посте.

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Метки: жара фест   жара фест дубай   звезды   знаменитости   музыкальный фестиваль   шоу бизнес   
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8  комментариев
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30k
Ваня Полчаса назад
кто млядь эти все люди?!!
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6k
Мотыль ВС 4 минуты назад
Крид, шип, свик... Как звучит мощно! Прям раскаты грома.
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4k
Харон 11 минут назад
А что же петуха в стразах не показали?
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6k
pinbalist 16 минут назад
"В чём пришли российские звёзды..." - а вот не пох... ли?
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6k
Кирилл 17 минут назад
Розенбаума-то как туда занесло?!
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15
ya da 22 минуты назад
Розенбаум молодо выглядит, молодец мужик
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5k
Феликс Дзержинский 40 минут назад
Звёзды на небе, а это фекалии в стразах.
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Спелая кукурузинка

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