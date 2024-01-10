В чём пришли российские звёзды на музыкальный фестиваль "Жара Fest" в Дубае

"Жара Fest" переехал в Дубай. Музыкальное мероприятие посетили почти все звёзды российского шоубиза. Даже Киркоров выступал после истории с Ивлеевой. В чём же пришли на фестиваль наши люди? Образы знаменитостей и светских львиц в посте.