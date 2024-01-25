20+ известных людей, которые умерли в 2023 году

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24
Прошлый год был полон печальных событий. Многие отечественные и зарубежные звёзды покинули этот мир. Давайте вспомним разных умерших деятелей в новом году. И надеемся, что 2024 не будет столь грустным.
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