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20+ известных людей, которые умерли в 2023 году

20+ известных людей, которые умерли в 2023 году

Автор:
25 января 2024 07:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 2023 год   звезды   знаменитости   умерли в 2023   ушли из жизни   шоу бизнес   
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Прошлый год был полон печальных событий. Многие отечественные и зарубежные звёзды покинули этот мир. Давайте вспомним разных умерших деятелей в новом году. И надеемся, что 2024 не будет столь грустным.

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Метки: 2023 год   звезды   знаменитости   умерли в 2023   ушли из жизни   шоу бизнес   
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