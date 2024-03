22 неизвестных факта о фильме «Братья Блюз»: рекорд по разбитым машинам и капуста, которая свела Дэна Экройда и Кэрри Фишер

16.1. Большое спасибо за комментарий под постом, который бросил другую смысловую тень на "See You Next Tuesday": эта фраза могла также быть озорной выходкой Лэндиса - что получается из первых букв каждого слова?

17. Во всех фильмах Лэндиса в лифтах играет «Girl from Ipanema». «Братья Блюз» - не исключение.

18. Узнаёте? Это Стивен Спилберг :)