22 неизвестных факта о фильме «Братья Блюз»: рекорд по разбитым машинам и капуста, которая свела Дэна Экройда и Кэрри Фишер

Американский комедийный киномюзикл 1980 года, снятый режиссёром Джоном Лэндисом. В нём Дэн Эйкройд и Джон Белуши играют братьев Элвуда и Джейка Блюз, возрождающих свою старую блюз-группу, чтобы заработать денег для спасения приюта для сирот, в котором они выросли.
1. Находившиеся на пике славы Белуши (Джейк) и Экройд (Элвуд), устроили между Universal и Paramount тендер на право снимать полнометражный фильм о братьях Блюз. При этом не было ни сценария, ни режиссёра, ничего не было – только суперпопулярное шоу на Saturday Night Live, музыкальная группа и
раскатанная губа громадьё планов. И ещё требование к бюджету – космические $20 млн, которые в конце концов превратились в… (см п.22).
2. «Братья» поставили рекорд американского кинематографа по количеству разбитых автомобилей – 103. Через 2 года рекорд побил фильм «Старьёвщик» (150 машин + самолёт, при бюджете менее $1 млн). Это «достижение» держалось более двух десятилетий до выхода «Матрица: Перезагрузка» (2003) (на свалку отправились более 300 машин).
3. Разрешение снимать в центре Чикаго стоило $3,5 млн плюс $50 тыс., которые Белуши и Экройд пожертвовали из своих личных средств в муниципальный благотворительный фонд.
4. Погоню в торговом центре снимали в Dixi Square Mall в пригороде Чикаго. Точнее в том, что от него осталось после закрытия в 1978 г. Съёмки окончательно добили здание (владельцы выкатили Universal иск на $87 тыс. за «возвращение недвижимости в ненадлежащем состоянии»): после множества неудачных попыток продать его, центр был разрушен в 2012 г. Сейчас на этом месте пустырь.
5. Однажды за ужином во время съёмок фильма Кэри Фишер (подруга Джейка) подавилась брюссельской капустой и начала задыхаться. Сидевший рядом Дэн Экройд спас её приёмом Геймлиха. Несколько дней спустя они объявили о помолвке. Впрочем, отношения продлились недолго – спустя несколько месяцев Фишер ушла к Полу Саймону.
6. Знакомьтесь: в эпизодической роли полицейского Ла Фонга (слева) – Джон Лэндис. Кто такой Ла Фонг? Страховой агент из комедии 1934 г.в. «Это подарок»? Кадет из вселенной «Звёздного пути»? Нет, скорее всего, каскадёр, снявшийся в двух последующих картинах Лэндиса – «Американский оборотень в Лондоне» (1981) и «Три амиго» (1986). Но что Лэндис хотел этим сказать?
7. Костюмеры прозвали Джона Белуши «Чёрная дыра». Актёр постоянно терял очки, так что практически для каждой новой сцены приходилось доставать новые.
7.1. A Дэн Экройд за глаза называл Белуши «Американский гость». Однажды актёр неожиданно пропал со съёмок одной из ночных сцен. В домах поблизости горело только одно окно и Экройд решил попытать счастья там. Открывшие дверь хозяева сразу поняли причину визита – Белуши действительно неожиданно заявился к ним, попросил молока и сэндвич, а потом заснул мёртвым сном.
8. Массовка на концерте «Братьев Блюз» - настоящие фанаты настоящей группы «Братья Блюз».
9. Как называется неофашистская партия Генри Гибсона? «American Socialist White People's Party», сокращённо ASWPP, или, ещё проще - «ass wipe». От перевода воздержусь.
10. Сумасшедшую сцену погони полицейских за братьями под железнодорожным путепроводом снимали на натуре и без ускорения. В двух отрывках скорость машины действительно достигала 190 км/ч. Все пешеходы в этих кадрах – каскадёры.
11. В год тридцатилетия «Братьев Блюз» ватиканская официальная газета L'Osservatore Romano не просто тепло отозвалась о фильме, но назвала его «католической классикой».
12. Дэн Экройд вспоминал, что кокаин для съёмочной группы оплачивался прямо из бюджета фильма. Типа, чтобы снимали ударными темпами. Джон Белуши очень поддерживал эту тему, но именно из-за кокаина его актёрские «темпы» сильно страдали (см.п.7.1.).
13. В фильме снималось 13 «блюзмобилей». Включая тот, что был создан только для того, чтобы в кадре развалиться на части.
14. «John ♡ Deborah». Это пасхалочка Джона Лэндиса своей супруге Дебре Нуделман, по совместительству художнику по костюмам фильма.
15. Полицейские Маунт (Стив Уильямс) и Дэниел (Арман Серами) названы в честь президента Universal Тома Маунта и директора по производству Шона Дэниела, которые обеспечили поддержку одному из первых фильмов Лэндиса «Зверинец» (1978).
16. Полицейские Маунт и Дэниел прячутся под постером с рекламой фильма «See you next Wednesday». Это название можно видеть во многих фильмах режиссёра. Оно прорастает ногами в далёкий 1966 г., когда в 16-летнем возрасте Джон Лэндис написал свой первый сценарий, который назывался...
16.1. Большое спасибо за комментарий под постом, который бросил другую смысловую тень на "See You Next Tuesday": эта фраза могла также быть озорной выходкой Лэндиса - что получается из первых букв каждого слова?
17. Во всех фильмах Лэндиса в лифтах играет «Girl from Ipanema». «Братья Блюз» - не исключение.
18. Узнаёте? Это Стивен Спилберг :)
19. На стене рядом с рекламой концерта «Братьев Блюз» видна надпись «Rick Baker». Рик Бейкер работал гримёром во многих фильмах Джона Лэндиса, включая его первую работу - «Банановый монстр» (1973).
20. Номер «блюзмобиля» - BDR-529. BDR – мотоклуб Дэна Акройда Black Diamond Riders в Торонто, а 529 – номер дома на улице Джарвис, где он располагается.
21. В самом конце заключительных титров на экране появляется вот такой кадр. Приглашение в развлекательный парк Universal Studios понятно, но кто такой Бабс? Точнее - «кто такая»? Это Бабс Дженсен - персонаж другого фильма Лэндиса, который уже звучал в этом посте всуе: «Зверинец» (1978).
22. Бюджет - $27,5 млн, кассовые сборы – $115,2 млн.
22.1. Продолжение фильма «Братья Блюз 2000» при бюджете $30 млн, собрал всего лишь $32 млн. И множество негативных отзывов.
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