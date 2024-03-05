22 неизвестных факта о фильме «Братья Блюз»: рекорд по разбитым машинам и капуста, которая свела Дэна Экройда и Кэрри Фишер

2. «Братья» поставили рекорд американского кинематографа по количеству разбитых автомобилей – 103. Через 2 года рекорд побил фильм «Старьёвщик» (150 машин + самолёт, при бюджете менее $1 млн). Это «достижение» держалось более двух десятилетий до выхода «Матрица: Перезагрузка» (2003) (на свалку отправились более 300 машин).

3. Разрешение снимать в центре Чикаго стоило $3,5 млн плюс $50 тыс., которые Белуши и Экройд пожертвовали из своих личных средств в муниципальный благотворительный фонд.