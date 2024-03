Как снимали фильм "В джазе только девушки": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

Хотя, стоит отметить, что истории побега главных героев от мафии не было в оригинальном фильме, как и в немецком ремейке.

2. На самом деле фильм называется "Some like it hot", что переводится как "Некоторые любят погорячее". Данное название предложил сценарист фильма Изи Даймонд, который посчитал, что здесь можно использовать двусмысленность.

Во-первых, словом "hot" (горячий) можно обозначить сексуальный подтекст фильма;

Во-вторых, слово "hot" можно использовать в качестве обозначения изменения климата, так как главные герои переносятся из холодного Чикаго в жаркую Флориду.

3. В конце 50-х уже вовсю снимали цветные фильмы, да и в контракте Мэрилин Монро были прописаны съемки исключительно в цветных фильмах. Но почему же тогда фильм вышел черно-белым, а не цветным?