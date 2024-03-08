Как снимали фильм "В джазе только девушки": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

Безусловно, фильм "В джазе только девушки", вышедший в 1959 году, можно назвать фильмом на все времена и одной из самых культовых мировых комедий.
1. На самом деле фильм "В джазе только девушки" не является оригинальным. Это ремейк французского фильма "Фанфары любви" (1935). А в 1951 году немцы сняли ремейк на фильм "Фанфары любви" под тем же самым названием.
Но самое интересное, что будущий режиссер фильма "В джазе только девушки" Билли Уаилдер даже не видел оригинального французского фильма, а только его немецкий ремейк 1951 года. И по его признанию, сам фильм ему не понравилась, но очень понравилась его идея, поэтому он решил снять свою версию данного фильма именно на немецкий ремейк. Так что получается, что "В джазе только девушки" - это ремейк ремейка.
Хотя, стоит отметить, что истории побега главных героев от мафии не было в оригинальном фильме, как и в немецком ремейке.
2. На самом деле фильм называется "Some like it hot", что переводится как "Некоторые любят погорячее". Данное название предложил сценарист фильма Изи Даймонд, который посчитал, что здесь можно использовать двусмысленность.
- Во-первых, словом "hot" (горячий) можно обозначить сексуальный подтекст фильма;
- Во-вторых, слово "hot" можно использовать в качестве обозначения изменения климата, так как главные герои переносятся из холодного Чикаго в жаркую Флориду.
3. В конце 50-х уже вовсю снимали цветные фильмы, да и в контракте Мэрилин Монро были прописаны съемки исключительно в цветных фильмах. Но почему же тогда фильм вышел черно-белым, а не цветным?
- Во-первых, производство и прокат цветных фильмов обошлись бы дороже;
- Во-вторых, режиссер Билли Уаилдер хотел, чтобы зрители прониклись той самой атмосферой гангстерских времен, ведь события картины происходят в 1926 году;
- В-третьих, во время пробных съемок на цветную пленку выяснилось, что грим на главных героях выглядит просто ужасно, и в таком варианте их просто невозможно было бы принять за девушек.
В итоге, было решено снимать фильм именно в черно-белом варианте. Да и с контрактом Мэрилин Монро никаких проблем не возникло.
4. Прежде чем взять на роль "Душечки" Мэрилин Монро режиссер Билли Уаилдер рассмотрел несколько известных актрис, среди которых были Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Митци Гейнор и др.
В результате, никто из актрис не подошел на эту роль по разным причинам. Кто-то не умел петь, кому-то не позволял их график, кто-то не подходил на эту роль чисто внешне, а кто-то просто не понравился студийным боссам.
Но тут Билли Уаилдер получил письмо от актрисы Мэрилин Монро, которая изъявила желание поработать с режиссером, тем более, что раньше они уже работали вместе.
Правда, их работа над съемками ленты "Зуд седьмого года" (1955) была весьма напряженной, так как известная актриса то и дело капризничала. Но Билли Уаилдер решил, что наличие звезды такого уровня в его новом фильме будет ему только на руку, тем более, что Мэрилин подходила на роль Душечки по всем параметрам.
Но сама Мэрилин ужасно расстроилась, когда узнала, что ей вновь придется играть блондинку-простушку.
5. В этот раз съемки фильма стали еще напряженнее, так как Мэрилин Монро постоянно забывала свой текст, что дико раздражало режиссера. Даже не правильное произношение короткой и банальной фразы "It's me, Sugar" ушло аж 47 дублей. Понимаете теперь масштаб катастрофы?
Сам Билли Уаилдер сравнивал работу с Монро с самолетом, на борту которого оказался псих со взрывчаткой.
Из-за этого во время съемок на стенах специально развешивали плакаты, на которых были написаны реплики Мэрилин, чтобы она могла использовать их как подсказки. В некоторых сценах даже видно, как актриса водит глазами во время произнесения реплики. Да, она просто читала текст.
И это лишь малая доля того, что вытворяла актриса. Она постоянно спорила с режиссером, употребляла алкоголь, опаздывала на съемки, приходила на съемки со своей преподавательницей по актерскому мастерству, чтобы та вынесла свой вердикт, и т.д.
Такое поведение можно было объяснить тем, что актриса была беременна, у нее были проблемы с мужем, огромные проблемы со сном, а также депрессия. Все это, естественно, отражалось и на съемочном процессе.
6. Изначально, режиссер хотел взять на роли Джо и Джерри известных комиков Дэнни Кея и Боба Хоупа, но потом его планы резко изменились, так как он хотел видеть в своем фильме более молодых актеров.
Первым под его взор попал актер Тони Кертис. Причем, он предложил Кертису любую роль на выбор. В итоге Тони досталась роль Джо (Джозефины).
А вот на роль Джерри (Дафны) рассматривались несколько актеров, в числе которых был Фрэнк Синатра. Но тот просто проигнорировал приглашение.
В итоге, Уаилдер предложил роль Джерри (Дафны) Джеку Леммону, который понравился ему в фильме "Операция "Безумная вечеринка"". Джек незамедлительно согласился на эту роль, и его ни капли не смутило, что большую часть фильма ему придется щеголять в женском платье и с накрашенными губами.
Кстати, актеры Джек Леммон и Тони Кертис и в жизни были закадычными друзьями. Наверное, поэтому между их персонажами чувствовалась такая сильная химия.
7. Первой отснятой сценой стал эпизод отправки поезда из Чикаго. К сожалению, в распоряжении студии не было подходящих декораций для вокзала, поэтому пришлось обращаться за помощью к студии "Metro Goldwyn Mayer", у которой в распоряжении как раз была превосходная вокзальная декорация.
8. Во время съемок фильма Мэрилин Монро переборщила со снотворным, из-за чего ее пришлось откачивать, а после отправить в стационар на две недели. Естественно, из-за этого съемки пришлось заморозить, пока актриса не выйдет из больницы.
9. После сцены поцелуя Тони Кертиса и Мэрилин Монро, актер сказал, что целоваться с Монро - это то же самое, что целоватьсяс Адольфом Гитлером. После этого фраза настолько сильно растиражировалась, что даже ушла в народ. Но сам Кертис позднее говорил, что это чья-то шутка, и что он такого не говорил. Но было уже слишком поздно.
10. Изначально планировалось, что главные герои будут носить обычные женские платья, приобретенные в магазине. Но ни одно из платьев не подошло актерам, так как все они сидели на них просто ужасно. Тогда специально для них были сшиты отдельные женские платья.
11. Тони Кертис не смог озвучить своего персонажа, так как у него не получалось сделать свой голос достаточно высоким. А вот Джек Леммон самостоятельно озвучил своего героя, в том числе и в женском образе.
12. После того как фильм наконец был отснят, Билли Уаилдер сказал, что никогда больше не свяжется с Мэрилин Монро. Также он добавил, что он слишком стар и богат, чтобы вновь позволить себе испытывать такой стресс.
Тем не менее, он хорошо отзывался о Мэрилин Монро как о хорошей актрисе, но не более того.
14. В Советский прокат фильм вышел под названием "В джазе только девушки", да и то лишь в 1966 году, то есть спустя 7 лет после выхода картины. На тот момент Мэрилин Монро уже не было в живых, так как она умерла в 1962 году.
И кстати, данная лента стала единственной с участием Мэрилин Монро, которую показывали в СССР на больших экранах.
15. Для того, чтобы лучше вжиться в роль, Джек Леммон решил, что они с Кертисом должны посещать женский туалет на студии в своих образах. Правда, из этого ничего не вышло, так как в туалете их все узнавали. Тем не менее,
Также, актерам наняли хореографа, которая должна была научить их правильно ходить на каблуках. Но после многих дней обучения, актеры так не смогли научиться это нормально делать. Поэтому все сошлись на том, что они будут играть как есть.
16. При бюджете в 2,9 миллиона долларов фильм заработал в прокате 25 миллионов, что было несомненным успехом.
Самый же большой гонорар получила конечно же Мэрилин Монро. По условиям контракта она получила 300 тысяч долларов + 10% от кассовых сборов. А вот Тони Кертис и Джек Леммон заработали по 100 тысяч долларов + 5% с кассовых сборов.
16. Актерам Джеку Леммону и Тони Кертису приходилось приезжать в 5.30 утра на съемочную площадку, чтобы их успели загримировать к началу съемок.
17. Актерам было жутко неудобно ходить в туфлях на каблуках, тем более, что во время съемок их ноги сильно натирались. Поэтому в перерыве между съемками Тони Кертис и Джек Леммон опускали свои ноги в ведра со льдом, чтобы почувствовать хоть какое-то облегчение.
18. Несмотря на то, что в наше время фильм "В джазе только девушки" является культовой комедией и входит во всеразличные топы лучших комедий за всю историю кино, на ее счету всего одна статуэтка "Оскар", и та за "Лучшие костюмы".
19. Специально для съемок в фильме "В джазе только девушки" Тони Кертису и Джеку Леммону пришлось освоить игру на контрабасе и саксофоне.
20. Советская цензура вырезала из фильма многие сцены общей продолжительностью примерно в 25 минут. Поэтому советские зрители увидели неполную версию фильма. Впервые зрители России могли увидеть полную версию фильма по телевизору уже в 90-е годы. Но стоит отметить, что ничего особо важного для сюжета в вырезанных сценах не было.
21. Изначально финал фильма должен был быть совершенно другим, но в ходе разговора с Уаилдером продюсер Даймонд Доан Харрисон произнес фразу "У всех свои недостатки". И эта фраза настолько понравилась режиссеру, что он решил, что она непременно должна прозвучать в самом финале фильма.
22. После предварительного показа фильма "В джазе только девушки" продюсеры фильма сказали режиссеру, что он должен вырезать часть сцен, так как хорошая комедия не должна идти более 1,5 часов, тогда как сам фильм длился аж 2 часа.
Уаилдер согласился вырезать часть сцен, но на самом деле он избавился лишь от одной из них, которая длилась меньше минуты.
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