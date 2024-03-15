Как снимали фильм "Роман с камнем": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

Это классный приключенческий фильм с Майклом Дугласом и Дэнни Де Вито.
1. Трудно поверить, но фильм "Роман с камнем" появился благодаря обычной официантке из мексиканского ресторана Дайан Томас. В свободное от работы время Дайан занималась написанием сценария для фильма про приключения в джунглях.
На работу над этим сценарием у Дайан ушел примерно 1 год. Она и не надеялась, что его купят, но все же решила разослать его по различным студиям.
В итоге этот сценарий попал в руки самому Майклу Дугласу. Актеру и продюсеру так понравился сценарий, что он предложил Дайан за него целых 250 тысяч долларов.
Многие коллеги критиковали Майкла за то, что он отвалил никому неизвестной сценаристке такую огромную сумму денег. На что Дуглас ответил, что ему плевать на то, первая ли это работа сценариста или нет. Главное, что сценарий был просто великолепным.
А после выхода фильма на экранах и его успеха Майкл Дуглас помог познакомил Дайан со Стивеном Спилбергом, который взял ее сценаристкой для своего фильма "Всегда". Помимо этого, благодарный Майкл Дуглас подарил Дайан автомобиль "Porche Carrera".
К сожалению, в 1985 году Дайан Томас погибла в том самом автомобиле, который ей подарил Дуглас. Тот самый "Porche", за рулем которого находился парень Дайан, врезался в столб линии электропередач.
Фильм "Жемчужина Нила" ("Роман с камнем 2") был посвящен в том числе и памяти Дайан Томас.
2. После утверждения сценария Майкл Дуглас стал собирать команду. Режиссерское кресло он предложил малоизвестному режиссеру Роберту Земекису, который на тот момент поставил всего два фильма, а именно "Я хочу держать тебя за руку" и "Подержанные автомобили".
Фильм "Подержанные автомобили" оказался провальным, но он настолько понравился Майклу Дугласу, что он решил, что именно Земекис должен снять его новый фильм.
Забавно, что всего через год Роберт Земекис снимет одну из самых культовых лент про путешествия во времени "Назад в будущее", которая прославит его имя. И кто знает, появился бы на свет "Назад в будущее", если бы не успех фильма "Роман с камнем".
3. Изначально, главную роль Джека Колтона предлагали таким актерам как Клинт Иствуд, Сильвестру Сталлоне и Джеку Николсону. Но все они отказались от предложения.
Правда, потом Сталлоне жалел, что отказался от роли в фильме "Роман с камнем" в пользу провального фильма "Горный хрусталь".
У самого Майкла Дугласа на тот момент был небольшой актерский опыт, так как он в основном занимался продюсированием. Для тех, кто не знал, именно он был продюсером фильма "Пролетая над гнездом кукушки", за что даже получил "Оскар".
Тем не менее, он решил, что раз не может найти нормального актера на главную роль, то значит он сам и сыграет Джека Колтона. Правда, по его словам, данная роль давалась ему нелегко.
4. На роль торговца краденным антиквариатом по имени Ральф изначально был приглашен Боб Хоскинс, но тот отказался. Зато несколько лет спустя Земекису удалось поработать вместе с Хоскинсом над фильмом "Кто подставил кролика Роджера".
Тогда Майкл Дуглас предложил кандидатуру своего друга Дэнни де Вито, с которым он жил в одной комнате в общаге в молодости. Ну и как вы уже знаете, Дэнни Де Вито согласился на эту роль.
5. Кстати, изначально Ральф должен был появляться в фильме намного реже, но увидев, как бесподобно играет Дэнни Де Вито, создатели фильма решили расширить его роль.
6. Изначально, съемки фильма должны были проходить в Колумбии, но после того, как Дуглас с коллегами узнали, что в Колумбии промышляют похищением людей, съемки было решено перенести в Мексику. Кстати, съемки в Мексике обошлись студии даже дешевле.
7. Приехав на съемки в Мексику, съемочная попала в "Ад". Дело в том, что почти весь съемочный процесс сопровождался ливнями, повсюду была грязь, да и постоянные оползни также не давали нормально снимать фильм.
После окончания съемок фильма Роберт Земекис заявил, что если ему еще раз предложат снимать фильм, где будут упоминаться джунгли, ночь и ливни, то он его даже не откроет.
8. Почти все трюки и даже самые опасные сцены актерам приходилось выполнять самим. Из-за этого актриса Кэтлин Тернер получила настолько глубокую ссадину, что ей пришлось накладывать швы.
9. Но это далеко не все ужасы, которая испытала Кэтлин Тернер во время съемок фильма "Роман с камнем". Ей лично пришлось ходить по болотам с живыми аллигаторами.
Как рассказывала сама актриса, дрессировщик сказал ей наступить аллигатору на голову, если тот откроет пасть. Поборов свой страх актриса сделала для себя невозможное и действительно наступила на голову аллигатору. Но во время монтажа эту сцену просто вырезали, что вызвало дикое негодование у актрисы.
10. Во время съемки сцены, где Майкл Дуглас держит крокодила за хвост, опасная зверюга ударила актера хвостом по лиц, после чего вырвалась на свободу.
11. Для того, чтобы крокодилы никому ничего не откусили, дрессировщики зафиксировали их мощные челюсти с помощью проволоки. Правда, это не сильно помогло, ведь один из крокодилов умудрился разжать челюсти, после чего схватил дрессировщика за руку и стал утаскивать его под воду.
На помощь своему коллеге бросился другой дрессировщик, который принялся разжимать крокодилу челюсти, чтобы вытащить друга из пасти опасной рептилии. В результате этого дрессировщик потерял много крови, поэтому его немедленно повезли в больницу.
Причем, как выяснилось позже, крокодил вцепился зубами в часы "Rolex", которые были на руке дрессировщика. И если бы не эти самые часы, то возможно дрессировщик лишился бы руки или вовсе бы умер.
Позже члены съемочной группы отыскали часы в воде, а Майкл Дуглас шутил, что это просто лучшая реклама для часов "Rolex".
12. Кэтлин Тернер призналась, что во время съемок влюбилась в Майкла Дугласа. Она знала, что он находится в процессе развода, поэтому посчитала, что не влезает в чужую семью. Правда, когда на пороге появилась тогдашняя жена Дугласа, он резко сказала актрисе, что не отдаст Майкла, и что он все еще является ее мужем, после чего Тернер оставила идею завести роман с актером.
13. Майкл Дуглас чуть было не погиб во время съемок фильма. Увидев привезенных на съемочную площадку, крутой Дуглас решил взять одну из них в руки. Но змея настолько ловко извернулась, что укусила актера за руку.
В этот самый момент на помощь Дугласу подоспел Дэнни Де Вито, который без секунды промедления начал высасывать яд из руки друга, сплевывая его в разные стороны.
Позже Дэнни Де Вито шутил, что если бы змея укусила Дугласа в интимное место, то тот точно бы скончался.
Правда, сам Майкл Дуглас утверждал, что Денни Де Вито выдумал эту историю. и ничего подобного в действительности не было.
14. При бюджете в 10 миллионов долларов фильм "Роман с камнем" собрал в мировом прокате 86,5 миллионов долларов. Благодаря такому успеху бло принято решение снять вторую часть картины под названием "Жемчужина Нила". Правда, сценарий к фильму писал уже совершенно другой человек, да и режиссером был уже не Роберт Земекис, а Льюис Тиг.
15. Студийным боссам не понравилась первая версия фильма, поэтому пришлось снимать дополнительные материалы.
Также, боссам не понравилось, что режиссер Роберт Земекис и сам Майкл Дуглас сильно вышли из под контроля. Они полагали, что из-за этого фильм "Роман с камнем" провалится в прокате, поэтому Земекиса убрали с поста режиссера для фильма "Кокон", который он должен был снимать.
Правда, когда фильм обрел успех и собрал приличную кассу, боссы предложили Земекису вернуться на пост режиссера фильма "Кокон". Но сам режиссер был уже на них обижен, поэтому отказался от съемок данной ленты.
16. На самом деле название "Romancing the Stone" не переводится буквально как "Роман с камнем". Это вполне устоявшийся термин у ювелиров, который означает подготовку драгоценных камней для украшений.
17. После выхода второй части фильма Майкл Дуглас задумался о съемках третьей части, для которой было придумано название "Алый орел". Правда, в итоге фильм так и не был снят.
18. В сцене в пещере Ральф (Дэнни Де Вито) упоминает Бэтмена. Забавно, но несколько лет спустя Дэнни Де Вито сыграет врага Бэтмена по прозвищу "Пингвин" в фильме "Бэтмен возвращается" (1992).
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