Как снимали фильм "Роман с камнем": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

Многие коллеги критиковали Майкла за то, что он отвалил никому неизвестной сценаристке такую огромную сумму денег. На что Дуглас ответил, что ему плевать на то, первая ли это работа сценариста или нет. Главное, что сценарий был просто великолепным.

А после выхода фильма на экранах и его успеха Майкл Дуглас помог познакомил Дайан со Стивеном Спилбергом, который взял ее сценаристкой для своего фильма "Всегда". Помимо этого, благодарный Майкл Дуглас подарил Дайан автомобиль "Porche Carrera".

К сожалению, в 1985 году Дайан Томас погибла в том самом автомобиле, который ей подарил Дуглас. Тот самый "Porche", за рулем которого находился парень Дайан, врезался в столб линии электропередач.

Фильм "Жемчужина Нила" ("Роман с камнем 2") был посвящен в том числе и памяти Дайан Томас.