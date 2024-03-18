22 неизвестных факта об «11 друзьях Оушена», которых на самом деле было только 10

Главные роли сыграли Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Джулия Робертс, Энди Гарсиа, Кейси Аффлек, Скотт Каан, Эллиотт Гулд и Берни Мак. Поставил картину режиссер Стивен Содерберг, ответственный за фильмы «Эрин Брокович» и «Траффик».
1. У Оушена вовсе не 11 друзей, а 10 (Райан, Тишкофф, Кэттон, братья Мэллой, Делл, Тарр, Блум, Йен, Колдуэлл). Дословный перевод фильма должен звучать как-то вроде «Одиннадцатка Оушена».
2. Это ремейк одноимённого ильма 1960 г., в котором снимались именитые актёры тех времён, в том числе Фрэнк Синатра и Дин Мартин. В фильмах 1960 и 2001 гг. имена друзей Дэнни Оушена ни разу не совпадают.
3. В фильме 2001 г. в эпизодах снялись два актёра из состава 1960 г.: Генри Сильва и Энджи Дикинсон.
4. В титрах нет Дон Чидла, сыгравшего Бэшера Тарра. Доподлинно, из уст самого Чидла причина так и не была озвучена, однако слухи нашёптывают, что дело в признании. Актёр потребовал позицию на официальном постере наравне с Клуни, Дэймоном, Гарсией, Питтом и Робертс, но получил отказ. В следующих сериях просьба была удовлетворена и Чидл позволил отметить себя и в титрах.
5. Кстати, британо-англоязычный :) интернет весьма низко оценил эмуляцию Чидлом британского акцента. Актёр сначала комплексовал и даже порывался прокачать навык к «12 друзьям», но его агент рекомендовал расслабиться и оставить как было. Типа, во-первых, не надо кормить троллей, а во-вторых, Тарр просто очень долго прожил в США и немного растворился в местной культуре.
6. Познакомьтесь: режиссёр Стивен Содерберг собственной персоной.
7. Продюсер фильма Джерри Вайнтрауб был на короткой ноге с владельцем «Белладжио» Стивом Уинном и пробил для съёмочной группы карт-бланш на любые шалости. Кстати, картинки с камер наблюдения (не имеющие отношения к истории) – настоящие.
7.1. Джордж Клуни за глаза называл Вайнтрауба «Папа вегасский».
7.2. А вот и сам Джэрри Вайнтрауб:
8. В конверт со сценарием и приглашением Джулии Робертс принять участие в картине Джордж Клуни положил 20-долларовую банкноту и сопроводил этот жест текстом: «говорят, что ты меньше, чем за двадцатку не работаешь» :) Это был толстый намёк на гонорар актрисы в «Эрин Бронкович» ($20 млн).
9. Судя по закулисным рассказам, актёры регулярно прикалывались над Джулией Робертс. Обратите внимание на заключительные титры и «And introducing Jilua Roberts as Tess». Так в титрах представляют только начинающих актрис.
10. В перерывах между съёмками Содерберг мотивировал актёров социализироваться и всячески погружаться в пучину греха Лас-Вегаса. Самым невезучим из «одиннадцатки» был Джордж Клуни, а кто его перевешивал на другой стороне весов – сведения разнятся, но не сильно. Этим везунчиком был то ли Мэтт Дэймон, то ли Брэд Питт.
11. Расти Райан (Брэд Питт) учит играть в карты реальных кинозвёзд. За игральным столом замечены Холли Мари Комбс, Тофер Грейс, Джошуа Джексон, Бэрри Уотсон и Шейн Уэст.
12. Роли братьев Мэллой предлагали Оуэну и Люку Уилсонам, а Фрэнка Кэттона – Дэни Гловеру. Все трое предпочли отметиться в «Семейке Тененбаум» Уэса Андерсона.
13. Словесные пикировки Вёрджила и Тёрка один из авторов сценария Тед Гриффин списал с детского опыта общения со своим братом.
13.1. Единственная сцена в фильме, где братья Мэллой на находятся вместе – удалённое управление минивэном из машины с Тишкоффым.
14. За съёмки в доме Рубена Тишкоффа киностудия заплатила $200 тыс. По этому адресу сталкер исследует окрестности этой элитной недвижимости в калифорнийском Палм-Спрингсе.
15. При первом появлении своего персонажа Джулия Робертс была босиком. Говорят, каблуки делали её слишком негабаритной для кадра :) Пруф:
16. В массовке при съёмках боксёрского матча принимало участие около 2 тыс. человек.
17. Имена братьев Мэллой сильно напоминают персонажа «Крёстного отца» (1972) Вёрджила «Тёрка» Соллоццо. Сходство становится тем очевиднее, что отец Скотта Каана (Вёрджил) Джеймс Каан сыграл в «Отце» Сонни - одного из кровных врагов Соллоццо. Но это не точно :)
18. Расти (Брэд Питт) понимает по-китайски. Иначе почему он сразу отвечает на вопрос Йена (Цинь Шаобо)? И, кстати, да, Йен действительно спрашивал почему бы не сделать подкоп.
19. Леннокс Льюис никогда не выходил на ринг с Владимиром Кличко. А вот с его старшим братом Виталием сразился в июне 2003 г. (победа техническим нокаутом).
20. Почему Фрэнк Кэттон (Берни Мак) до боли жмёт руку продавцу автомобилей Билли Дэнхаму? Это тонкий намёк на фильм «Казино» (1995), в котором персонаж сыгравшего Билли Джо Ла Ду также подвергается «ручному» насилию.
21. Татуировка Расти сильно напоминает татуировку Джорджа Клуни в роли Сета в фильме «От заката до рассвета» (22 факта об этом фильме).
22. Бюджет – $85 млн, кассовые сборы – $450 млн. Это самая прибыльная часть трилогии (12ДО = 110/363, 13ДО = 85/311) и спинофа 2018 года «8 подруг Оушена» (70/298).
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