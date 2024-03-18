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22 неизвестных факта об «11 друзьях Оушена», которых на самом деле было только 10

22 неизвестных факта об «11 друзьях Оушена», которых на самом деле было только 10

Автор:
18 марта 2024 11:22
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   одиннадцать друзей оушена   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Главные роли сыграли Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Джулия Робертс, Энди Гарсиа, Кейси Аффлек, Скотт Каан, Эллиотт Гулд и Берни Мак. Поставил картину режиссер Стивен Содерберг, ответственный за фильмы «Эрин Брокович» и «Траффик».

1. У Оушена вовсе не 11 друзей, а 10 (Райан, Тишкофф, Кэттон, братья Мэллой, Делл, Тарр, Блум, Йен, Колдуэлл). Дословный перевод фильма должен звучать как-то вроде «Одиннадцатка Оушена».

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2. Это ремейк одноимённого ильма 1960 г., в котором снимались именитые актёры тех времён, в том числе Фрэнк Синатра и Дин Мартин. В фильмах 1960 и 2001 гг. имена друзей Дэнни Оушена ни разу не совпадают.

3. В фильме 2001 г. в эпизодах снялись два актёра из состава 1960 г.: Генри Сильва и Энджи Дикинсон.

4. В титрах нет Дон Чидла, сыгравшего Бэшера Тарра. Доподлинно, из уст самого Чидла причина так и не была озвучена, однако слухи нашёптывают, что дело в признании. Актёр потребовал позицию на официальном постере наравне с Клуни, Дэймоном, Гарсией, Питтом и Робертс, но получил отказ. В следующих сериях просьба была удовлетворена и Чидл позволил отметить себя и в титрах.

5. Кстати, британо-англоязычный :) интернет весьма низко оценил эмуляцию Чидлом британского акцента. Актёр сначала комплексовал и даже порывался прокачать навык к «12 друзьям», но его агент рекомендовал расслабиться и оставить как было. Типа, во-первых, не надо кормить троллей, а во-вторых, Тарр просто очень долго прожил в США и немного растворился в местной культуре.

6. Познакомьтесь: режиссёр Стивен Содерберг собственной персоной.

7. Продюсер фильма Джерри Вайнтрауб был на короткой ноге с владельцем «Белладжио» Стивом Уинном и пробил для съёмочной группы карт-бланш на любые шалости. Кстати, картинки с камер наблюдения (не имеющие отношения к истории) – настоящие.

7.1. Джордж Клуни за глаза называл Вайнтрауба «Папа вегасский».

7.2. А вот и сам Джэрри Вайнтрауб:

8. В конверт со сценарием и приглашением Джулии Робертс принять участие в картине Джордж Клуни положил 20-долларовую банкноту и сопроводил этот жест текстом: «говорят, что ты меньше, чем за двадцатку не работаешь» :) Это был толстый намёк на гонорар актрисы в «Эрин Бронкович» ($20 млн).

9. Судя по закулисным рассказам, актёры регулярно прикалывались над Джулией Робертс. Обратите внимание на заключительные титры и «And introducing Jilua Roberts as Tess». Так в титрах представляют только начинающих актрис.

10. В перерывах между съёмками Содерберг мотивировал актёров социализироваться и всячески погружаться в пучину греха Лас-Вегаса. Самым невезучим из «одиннадцатки» был Джордж Клуни, а кто его перевешивал на другой стороне весов – сведения разнятся, но не сильно. Этим везунчиком был то ли Мэтт Дэймон, то ли Брэд Питт.

11. Расти Райан (Брэд Питт) учит играть в карты реальных кинозвёзд. За игральным столом замечены Холли Мари Комбс, Тофер Грейс, Джошуа Джексон, Бэрри Уотсон и Шейн Уэст.

12. Роли братьев Мэллой предлагали Оуэну и Люку Уилсонам, а Фрэнка Кэттона – Дэни Гловеру. Все трое предпочли отметиться в «Семейке Тененбаум» Уэса Андерсона.

13. Словесные пикировки Вёрджила и Тёрка один из авторов сценария Тед Гриффин списал с детского опыта общения со своим братом.

13.1. Единственная сцена в фильме, где братья Мэллой на находятся вместе – удалённое управление минивэном из машины с Тишкоффым.

14. За съёмки в доме Рубена Тишкоффа киностудия заплатила $200 тыс. По этому адресу сталкер исследует окрестности этой элитной недвижимости в калифорнийском Палм-Спрингсе.

15. При первом появлении своего персонажа Джулия Робертс была босиком. Говорят, каблуки делали её слишком негабаритной для кадра :) Пруф:

16. В массовке при съёмках боксёрского матча принимало участие около 2 тыс. человек.

17. Имена братьев Мэллой сильно напоминают персонажа «Крёстного отца» (1972) Вёрджила «Тёрка» Соллоццо. Сходство становится тем очевиднее, что отец Скотта Каана (Вёрджил) Джеймс Каан сыграл в «Отце» Сонни - одного из кровных врагов Соллоццо. Но это не точно :)

18. Расти (Брэд Питт) понимает по-китайски. Иначе почему он сразу отвечает на вопрос Йена (Цинь Шаобо)? И, кстати, да, Йен действительно спрашивал почему бы не сделать подкоп.

19. Леннокс Льюис никогда не выходил на ринг с Владимиром Кличко. А вот с его старшим братом Виталием сразился в июне 2003 г. (победа техническим нокаутом).

20. Почему Фрэнк Кэттон (Берни Мак) до боли жмёт руку продавцу автомобилей Билли Дэнхаму? Это тонкий намёк на фильм «Казино» (1995), в котором персонаж сыгравшего Билли Джо Ла Ду также подвергается «ручному» насилию.

21. Татуировка Расти сильно напоминает татуировку Джорджа Клуни в роли Сета в фильме «От заката до рассвета» (22 факта об этом фильме).

22. Бюджет – $85 млн, кассовые сборы – $450 млн. Это самая прибыльная часть трилогии (12ДО = 110/363, 13ДО = 85/311) и спинофа 2018 года «8 подруг Оушена» (70/298).

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Метки: актеры   кино   одиннадцать друзей оушена   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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