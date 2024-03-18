22 неизвестных факта об «11 друзьях Оушена», которых на самом деле было только 10

2. Это ремейк одноимённого ильма 1960 г., в котором снимались именитые актёры тех времён, в том числе Фрэнк Синатра и Дин Мартин. В фильмах 1960 и 2001 гг. имена друзей Дэнни Оушена ни разу не совпадают.

3. В фильме 2001 г. в эпизодах снялись два актёра из состава 1960 г.: Генри Сильва и Энджи Дикинсон.