Как снимали фильм "Жандарм из Сен-Тропе" с Луи де Фюнесом: кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

Но пока он прогуливался по городу, у него из машины украли камеру, после чего тот побежал в местную жандармерию. Но жандармы не смогли помочь Ришару, сказав ему позже с абсолютно равнодушным выражением лица, что они упустили вора.

Эта ситуация настолько сильно взбесила Бальдуччи, что он пообещал жандармам снять про них комедийный фильм, который "прославит" их жандармерию.

И после того, как он приехал домой, он тут же сел за написание сценария про бестолковых жандармов.

Но самое интересное, что теперь в здании жандармерии Сен-Тропе имеется свой музей, посвященный жандармерии, в том числе и фильмам о жандармах. Сама же жандармерия прекратила свою работу в 2003 году.

2. После написания сценария Ришар Бальдуччи решил поделиться им со своим другом Луи де Фюнесом. Фюнесу очень понравился сценарий, а особенно та самая сцена на нудистском пляже.