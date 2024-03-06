Как снимали фильм "Жандарм из Сен-Тропе" с Луи де Фюнесом: кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

Старые добрые французские комедии с Луи де Фюнесом всегда ценились у нас в стране.
1. Серия фильмов о жандармах началась со сценариста Ришара Бальдуччи, который еще в 1961 году хотел снять фильм под названием "Блюз Сен-Тропе" и как раз подыскивал интересные локации для съемок.
Но пока он прогуливался по городу, у него из машины украли камеру, после чего тот побежал в местную жандармерию. Но жандармы не смогли помочь Ришару, сказав ему позже с абсолютно равнодушным выражением лица, что они упустили вора.
Эта ситуация настолько сильно взбесила Бальдуччи, что он пообещал жандармам снять про них комедийный фильм, который "прославит" их жандармерию.
И после того, как он приехал домой, он тут же сел за написание сценария про бестолковых жандармов.
Но самое интересное, что теперь в здании жандармерии Сен-Тропе имеется свой музей, посвященный жандармерии, в том числе и фильмам о жандармах. Сама же жандармерия прекратила свою работу в 2003 году.
2. После написания сценария Ришар Бальдуччи решил поделиться им со своим другом Луи де Фюнесом. Фюнесу очень понравился сценарий, а особенно та самая сцена на нудистском пляже.
После этого Бальдуччи показал сценарий своему знакомому режиссеру Жану Жиро, которому сценарий тоже очень понравился. И в итоге Жан Жиро согласился стать режиссером картины.
3. Но если с режиссером и исполнителем главной роли проблем не было, то со студией дела обстояли куда сложнее. Жан Жиро пробежался по многим студиям, но почти везде получал отказ, так как продюсеры считали, что фильмы про жандармов не пользуются успехом, ссылаясь на картину "Король Пандор" (1950).
Тогда Жан Жиро приводил в пример успешный фильм "Жандарм Шанпиньоля" (1959). Но продюсеры стояли на своем, сказав, что это всего лишь небольшое исключение.
Но даже те студии, которые соглашались снять этот фильм, в итоге отказывались от этой затеи, так как не хотели видеть в главной роли Луи де Фюнеса. Они предлагали взять на роль сержанта Крюшо известного актера Франсиса Бланша. Но тот отказался от съемок в фильме.
Тогда продюсеры согласились на Луи де Фюнеса, но с одним условием: бюджет фильма быдет более чем скромный, а именно 1,3 миллиона франков. К слову, в то время на съемки комедии обычно выделали примерно в 3 раза больше. И так как другого выбора все равно не было, пришлось согласиться на условия продюсеров.
4. На роль старшины Жербера взяли актера Мишеля Галабрю. По признанию актера, когда он отдыхал в Сен-Тропе, находясь в своем номере, он подслушал разговор нескольких людей, которые говорил о том, что им нужно найти кучку актеров, которые будут работать практически за еду.
В тот момент Галабрю не придал этому разговору значения, но когда он вернулся домой в Париж, ему поступило предложение сыграть старшину. Он тут же вспомнил тот самый разговор, но все равно согласился работать за небольшой гонорар, который был в 10 раз меньше, чем у Луи де Фюнеса.
5. Съемки в Сен Тропе стали для актеров настоящим раем. После того как съемочный день был окончен, актеры кутили на полную катушку, и даже умудрились разбить два автомобиля, которые одолжили им продюсеры.
6. Луи де Фюнес был своеобразным человеком. Он старался как можно меньшеобщаться с молодыми актерами, и никогда не помогал им какими-либо советами. А вот Жан Лефевр, сыгравший жандарма Фугаса наоборот очень любил пообщаться с молодыми коллегами и помочь им тем или иным советом. Поэтому, молодежь очень плохо отзывалась о Луи де Фюнесе как о человеке, но его уважали как профессионального актера.
7. Сам Жан Лефевр, сыгравший Фугаса, тоже был так себе человеком. Если в первых двух фильмах про Жандармов он держался хорошо, то начиная с третьего фильма у Лефевра начала "течь крыша" от звездной болезни.
МеждуЛуи де Фюнесом и Жаном Лефевром даже случались конфликты. Но если в первых двух фильмах все это выходило за пределы съемочной площадки, то в третьем фильме дело дошло практически до драки. Режиссеру пришлось даже на время выгнать Лефевра со съемочной площадки.
Дело дошло даже до того, что режиссер вырезал некоторые сцены с Лефевром из ленты "Жандарм женится", заметно сократив его рот. Это привело к тому, что на премьере фильма Лефевр стал кричать, что Луи де Фюнес и Жан Жиро украли его роль.
Такого поведения Жан Жиро простить не мог, поэтому позже он назвал Лефевра посредственным актером и самым высокооплачиваемым статистом в мире. Также, было заявлено, что кадры с Фугасом были вырезаны, потому что Лефевр частенько появлялся на съемочной площадке пьяным.
Все это привело к тому, что после фильма "Жандарм на прогулке" Лефевра больше не приглашали в кино о жандармах, а вместо него ввели нового персонажа - Бопье в исполнении Мориса Риша.
В принципе, фильм "Жандарм на прогулке" стал последним для всех актеров. В фильмах "Жандарм и инопланетяне" и "Жандарм и жандарметки" состав актеров, играющих жандармов был полностью обновлен, не считая Луи де Фюнеса и Мишеля Галабрю.
8. Перед началом съемок режиссер строго настрого запретил актерам посещать местные пляжи, так как если они загорят, то это очень плохо будет выглядеть на пленке. Но в итоге слова режиссера никто не воспринял в серьез. И уже через три дня все актеры пришли на съемочную площадку хорошенько загоревшими.
Увидев загорелых актеров, режиссер Жан Жиро буквально впал бешенство. Он так неистово кричал, что все просто оцепенели от ужаса, ведь до этого никто никогда не слышал, чтобы добрый и спокойный Жиро повышал свой голос.
Гримерам пришлось немало потрудиться, чтобы привести лица актеров в более менее нормальное состояние.
9. Что ни говори, а Луи де Фюнес был действительно профессиональным и харизматичным актером, который всегда со всей серьезностью относился к своим ролям. Более того, он часто импровизировал в кадре, вносил свои правки в сценарий, если ему казалось, что ту или иную сцену стоит изменить, а также добавлял новых персонажей, которые не были прописаны в изначальном сценарии.
Например, в изначальном сценарии не было никакой монахини на мотоцикле. На том, чтобы ввести в сюжет монахиню Клотильду, которая жестко лихачила на дороге, настоял лично Луи де Фюнес. В итоге сцена с сестрой Клотильдой так понравилась зрителям, что режиссер Жан Жиро решил задействовать ее еще в 4 фильмах о жандармах.
10. Я думаю, вы помните, что начало фильма "Жандарм из Сен-Тропе" было черно-белым. Дело в том, что режиссер Жан Жиро был фанатом классического французского черно-белого кино, поэтому весь свой фильм он хотел снять в черно-белых тонах. Но затем от этой идеи решено было отказаться, сделав фильм в цвете. тем не менее, отснятые черно-белые кадры все же вставили в начало фильма.
11. Луи де Фюнес был вне себя от злости, когда узнал, что его персонажа собираются женить (речь идет о фильме "Жандарм женится"), так как он не хотел делать своего героя женатиком. Режиссеру пришлось долго уговаривать актера, чтобы тот согласился на это. В итоге, Луи де Фюнес все же согласился.
Но на роль супруги Крюшо Луи де Фюнес сам выбирал актрису, подтянув к этому процессу свою законную супругу Жанну Августину де Бертелеми. И их выбор пал на актрису Клод Жансак, которую позже Луи де Фюнес стал называть своим личным талисманом.
Правда режиссеру не понравился выбор четы Фюнесов, поэтому во время съемок он делал все возможное, чтобы достать актрису Клод Жансак. Как говорила актриса, режиссер часто велел ей приходить на съемки ранним утром, хотя снимать ее начинали только ближе к вечеру.
Актрису Клод Жансак зрители называли не иначе как мадам де Фюнес, так как помимо про жандармов она сыграла супругу персонажей Фюнеса еще в нескольких фильмах. Правда, в фильме "Жандарм и инопланетяне" роль Жозефы Крюшо исполнила не Клод Жансак, а Мария Мобан. Но в последнем фильме "Жандарм и жандарметки" к этой роли вновь вернулась Клод Жансак.
12. Луи де Фюнес был настолько востребованным актером, что с ним выходило по несколько фильмов в год. Так, например, в 1964 году помимо фильма "Жандарм из Сен-Тропе" вышли такие фильмы как "Игра в ящик", "Мышь среди мужчин" и конечно же культовая лента "Фантомас".
Кстати, именно с этого момента по сути и начался взлет карьеры Луи де Фюнеса, несмотря на то, что еще до этого он снялся в нескольких десятках фильмов.
13. В 1982 году вышел последний фильм о жандармах - "Жандарм и жандарметки" ("Жандарм и жандармы в юбках"). Сам Жан Жиро не собирался закрывать проект. Он планировал и дальше развивать франшизу. Но, к сожалению, режиссер умер в июле 1982 года, поэтому съемки пришлось завершать его ассистенту - Тони Абоянцу.
А два года спустя, в возрасте 68 лет умер и сам Луи де Фюнес. Естественно, без Жана Жиро и Луи де Фюнеса не было никакого смысла снимать новые фильмы про жандармов.
Но в 1984 году в возрасте 68 дет из жизни ушел сам Луи де Фюнес, поэтому продолжать снимать новые фильмы о жандармах без него просто не было смысла.
14. В фильме "Жандарм на прогулке" тот самый замок семьи Крюшо на самом деле является родовым замком самого Луи де Фюнеса, который он предоставил для съемок.
15. Несмотря на то, что первым фильмом является "Жандрам из Сен-Тропе", советские зрители начали просмотр фильмов начиная со второй ленты "Жандарм в Нью-Йорке". А все из-за того, что сцены на нудистском пляже не прошли жесткую советскую цензуру.
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