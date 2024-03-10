Как снимали культовый фильм "Крестный отец": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме

Первым кандидатом на пост режиссера стал Серджио Леоне. Но он отказался, так как уже решил, что будет снимать свой собственный гангстерский фильм "Однажды в Америке".

Следующим кандидатом стал Питер Богданович. Но он отказался снимать фильм по той причине, что не хотел связываться с проектами, которые затрагивают тему мафии.

Другие режиссеры также отказывались от режиссерского поста, потому что не хотели снимать фильмы, где главными героями будут мафиози.

Когда очередь дошла до Фрэнсиса Форда Копполы, то тот по началу отказался участвовать в съемках этого фильма в качестве режиссера, потому что считал первоисточник (книгу Марио Пьюзо) просто отвратительным и дешевым. Но по совету своего друга Джорджа Лукаса Фрэнсис Форд Коппола все же согласился стать режиссером для фильма по роману Марио Пьюзо.