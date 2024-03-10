Как снимали культовый фильм "Крестный отец": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме

Я думаю, что не со вру, если скажу, что фильм "Крестный отец" (1972) Фрэнсиса Форда Копполы - это самая лучшая картина про мафию, которая когда-либо выходила. Великолепный сюжет, превосходная режиссура, прекрасная игра актеров - это лишь малая часть того, за что можно любить этот фильм.
1. Наверняка, вы знаете, что фильм "Крестный отец" был снят по одноименному роману итальянского писателя Марио Пьюзо, но далеко не все знают, что этот роман был написан в счет карточного долга.
В свое время Марио Пьюзо погряз в карточных долгах. Узнав об этом, вице-президент компании "Paramount" Роберт Эванс предложил ему 80 тысяч долларов, если тот напишет книгу про Мафию и передаст студии права на экранизацию данной книги. Естественно, Марио согласился на столь щедрое предложение, от которого в его положении было просто невозможно отказаться.
Для написания своей книги он изучил биографию многих известных мафиози, чтобы он лучше смог раскрыть персонажей в своем романе.
2. Роберт Эванс хотел, чтобы фильм был не просто про итало-американцев, а чтобы его еще и снял американец итальянского происхождения. Так по его мнению фильм должен был вобрать в себя тот самый италоамериканский дух.
Первым кандидатом на пост режиссера стал Серджио Леоне. Но он отказался, так как уже решил, что будет снимать свой собственный гангстерский фильм "Однажды в Америке".
Следующим кандидатом стал Питер Богданович. Но он отказался снимать фильм по той причине, что не хотел связываться с проектами, которые затрагивают тему мафии.
Другие режиссеры также отказывались от режиссерского поста, потому что не хотели снимать фильмы, где главными героями будут мафиози.
Когда очередь дошла до Фрэнсиса Форда Копполы, то тот по началу отказался участвовать в съемках этого фильма в качестве режиссера, потому что считал первоисточник (книгу Марио Пьюзо) просто отвратительным и дешевым. Но по совету своего друга Джорджа Лукаса Фрэнсис Форд Коппола все же согласился стать режиссером для фильма по роману Марио Пьюзо.
Дело в том, что Фрэнсису нужны были деньги, чтобы закрыть долг его студии перед компанией "Warner brothers" за то, что он сильно превысил бюджет фильма "THX 1138".
Кстати, Джорд Лукас не только помогал Копполе советом, но и помогал ему со съемками и даже монтажом.
3. Когда речь зашла о подборе актеров на главную роль Вито Карлеоне, то Марио Пьюзо тут же предложил взять Марлона Брандо, так как по его мнению никто не сыграл бы лучше крестного отца, чем Брандо. Вот только студийные боссы были против такого выбора.
Сам же Фрэнсис Форд Коппола был не против Брандо, но все же больше склонялся к тому, чтобы попробовать на роль дона Карлеоне Лоуренса Оливье. Но тот не смог принять участие в фильме, так как он сильно заболел.
Студийные боссы продолжали искать актеров на эту роль, но все было безуспешно. Ну а про Марлона Брандо они и слышать ничего не хотели. Дело в том, что на тот момент Брандо уже хотел завязать в кино, крепко подсел на запрещенные вещества, да и в принципе плохо отзывался о голивудском кинематографе.
Но все же Фрэнсису Форду Копподе удалось убедить продюсеров взять на эту роль Брандо. И у них уже просто не было выбора. Но они поставили ряд условий:
- Брандо должен был внести залог в размере 1 миллиона долларов на случай, если он сорвет съемки или по его вине съемки будут задерживаться;
- Актер должен был согласиться на гонорар, который был в разы меньше, чем его обычная ставка;
- Ну и самое главное - Марлону Брандо пришлось проходить пробы на общих основаниях.
Все эти пункты были весьма унизительными для звезды такой величины. Но тем не менее актер согласился на все условия. Правда, был один нюанс. Фрэнсис Форд Коппола не сказал актеру о кинопробах, а выставил все это дело как импровизация на камеру.
4. Перед тем как приступить к съемкам, Марлон Брандо решил хорошенько подготовиться к роли. Для этого он изучил биографию знаменитого мафиозного босса Фрэнка Костелло. Также он внимательно прослушивал все его показания в суде.
Фрэнк Костелло отличался от большинства других боссов мафии тем, что он старался не применять кровавое насилие. Примерно таким же был и дон Карлеоне (почти).
5. Роберт Де Ниро мог сыграть Поли Гато. Более того, он уже практически был утвержден на эту роль. Но когда Аль Пачино отказался от съемок в фильме "Банда, не умеющая стрелять" в пользу "Крестного отца", то Роберт де Ниро отказался от роли Поли, чтобы занять освободившееся место.
Тем не менее, Роберт де Ниро появился в фильме "Крестный отец 2", где сыграл молодого Вито Карлеоне. За эту роль он даже получил премию "Оскар". То есть, получилось так, что Марлон Брандо и Роберт де Ниро получили по "Оскару" за роль одного и того же персонажа. Правда, Марлон Брандо чуть было не сорвал церемонию "Оскар" в 1973 году.
6. Некоторые члены семьи Копполы появились в фильме "Крестный отец" в небольших ролях. Так в фильме сыграли Талия Шир (сестра), София (дочь), Кармин Коппола (отец), а а также его мать, жена и двое сыновей.
Кстати, на тот момент София Коппола была младенцем, и в кино она сыграла (если можно так выразиться) мальчика, а именно новорожденного сына Конни и Карло Рицци - Майкла Фрэнсиса Рицци. Она, кстати, сыграла во всех частях фильма, но во второй и третьей части ей достались уже роли девочек, что естественно.
Позже София пошла по стопам своего отца, став режиссером. Именно она сняла такие фильмы как "Трудности перевода", "Мария-Антуанетта", "Роковое искушение" и т.д.
Кстати, вы знали, что актер Николас Кейдж является родным племянником Фрэнсиса Форда Копполы? Николас Коппола еще в юности решил, что просто обязан пробиться в кино своими силами. Поэтому он взял себе псевдоним Кейдж, чтобы никто не догадался, что он родственник культового режиссера, и чтобы его брали в кино только за его талант, а не за фамилию.
7. Съемки фильма "Крестный отец" чуть было не сорвала самая настоящая Нью-Йорксая мафия. Главе Нью-Йоркской мафии Джозефу Коломбо не понравилось, что итальянцы в фильме представлены как бандиты и мафиози, так как это могло плохо отразиться на всех италоамериканцах.
По приказу Коломбо, лига италоамериканцев развернула масштабные митинги против съемок "Крестного отца". Но так как это не подействоало не киношников, они стали использовать более жесткие меры.
Гангстеры стали бить стекла в машинах продюсера фильма Альберта Ради и вице-президенту "Paramount pictures" Роберту Эвансу, а также звонить им с угрозами. Данные угрозы были адресованы не только в их сторону. но и в сторону их детей.
Тогда продюсер фильма Альберт Ради предложил встретиться с Джозефом Коломбо, чтобы обсудить с ним всю эту ситуацию. В итоге, после долгого разговора мужчины сошлись на том, что в фильме не будет упоминаться слово "Мафия". После этого съемки были возобновлены, а угрозы и митинги прекратились.
8. После того, как конфликт был улажен, возле съемочной площадки начали ошиваться гангстеры. Но как оказалось, это было только на пользу фильму. Один из настоящих гангстеров из семьи Джозефа Коломбо по имени Ленни Монтана даже сыграл в фильме "правую руку" дона Карлеоне - Луку Брази.
Ленни Монтана был настоящим костоломом, который только вышел из тюрьмы и вернулся к своей гангстерской деятельности. Заметив его возле съемочной площадки, Коппола попросил его сыграть роль Луки Брази, на что гангстер дал согласие.
И кстати, та самая сцена, когда Лука обращается к дону Карлеоне с заиканием, была не совсем по сценарию. Просто Ленни Монтана так перенервничал из-за того, что перед ним стояла настоящая звезда кино, что начал заикаться. Но Копполе это так сильно понравилось, что он решил оставить эту сцену.
8. Редактору фильма Араму Авакяну и помощнику режиссера не нравилось, как работает Коппола. Они даже пожаловались Роберту Эвансу на то, что режиссер работает недостаточно хорошо, и неплохо было бы его уволить с этого поста.
Но Эванса вполне устраивала работа Фрэнсиса Форда Копполы, который превосходно работал с актерами и укладывался в график. Поэтому Эванс отверг предложение этих двух злопыхателей. Вместо этого он подошел к Копполе и сказал ему, что если его не устраивают редактор и помощник, то он может их уволить. И Фрэнсис действительно уволил этих двоих.
9. Актер Джеймс Каан, сыгравший старшего сына Вито Карлеоне - Сантино (Сонни), завел дружбу с некоторыми мафиози, а в особенности с Кармине Персико по прозвищу "Змей". Со временем Кармине Персико даже стал главой семьи Коломбо. В то же самое время их отношения с Кааном стали еще крепче, из-за чего чиновники даже думали, что сам Каан стал мафиози.
10. Когда пришло время снимать сцену с лошадиной головой в кровати, продюсеры настаивали на том, чтобы был использован муляж. Но режиссеру муляж не понравился, так как он выглядел чересчур фальшиво.
Тогда он поручил своему ассистенту отправиться на скотобойню за настоящей лошадиной головой. И сотрудники скотобойни, которые предоставляли конину для производства собачьего корма, согласились предоставить киношникам голову настоящего животного. К слову, животное не было принесено в жертву ради фильма.
А вот актер Джон Марли, сыгравший главу киностудии Джека Вольца, не на шутку перепугался, когда обнаружил в кровати настоящую лошадиную голову.
11. Тот самый томатный соус, который мы видим в кадре, был приготовлен по старинному семейному рецепту самого Фрэнсиса Форда Копполы.
12. Чтобы создать дону Карлеоне его легендарный прикус, актеру Марлону Брандо приходилось носить специальную капу во рту.
13. Спустя много лет после выхода фильма Фрэнсис Форд Коппола признался, что хотел уволить Аль Пачино, так как тот отказывался сниматься в некоторых сценах или произносить те или иные реплики. Дело в том, что Аль Пачино по своему видел своего героя, и даже режиссер не мог переубедить его в обратном.
14. Сцена с кошкой, которую наглаживает Вито Карлеоне в кадре, предлагая при этому убить человека, является одной из самых ярких и запоминающихся в фильме. Более того, во многих фильмах и мультфильмах пародировалась данная сцена.
Но как оказалось, этой сцены не было запланировано по сценарию. Кошка совершенно случайно оказалась на съемочной площадке, и просто запрыгнула на колени к Марлону Брандо, после чего тот начал ее гладить. Режиссер счел, что это очень здорово выглядит, поэтому и решил снимать сцену именно с котом. И не зря.
15. Фрэнсис Форд Коппола решил спрятать в фильм небольшую подсказку. Если вы видите в кадре апельсин, значит в ближайшее время кто-то умрет.
16. Ленни Монтана идеально отыграл сцену, когда его персонажа убили. По его словам сцена далась ему легко, потому что он много раз видел ,как люди умирали от удушения.
17. При бюджете в 6 миллионов долларов фильм заработал в мировом прокате 243,8 миллионов долларов, что стало несомненным успехом. А ведь Фрэнсис Форд Коппола думал, что фильм не наберет и 50 миллионов в прокате.
18. Смерть Сонни Карлеоне снималась под впечатлением от финальной сцене в фильме "Бонни и Клайд". Для того, чтобы изобразить раны от выстрела, на актера Джеймса Кана пришлось нацепить немалое количество пиротехнических зарядов.
19. Специально для реальных мафиози продюсеры фильма устроили тайный закрытый показ фильма "Крестный отец". Никто из членов съемочной группы о таком поступке продюсеров не знал.
И самое интересное, что мафиози остались в полнейшем в восторге после просмотра ленты. А я напомню, что ранее они пытались сорвать съемки фильма.
20. Фильм "Крестный отец" оказал большое влияние на все медиапространство. По мотивам фильма "Крестный отец" вышло две части одноименной компьютерной игры.
Также, именно благодаря этому фильму появилась культовая игра "Mafia: The city of lost heaven", которая и по сей день входит в топ-3 моих любимых компьютерных игр за всю историю.
Отсылки на фильм "Крестный отец" и модели поведения персонажей использовались во многих других популярных картинах. А в 1998 году компания "Touchstone pictures" (дочерняя компания студии "Дисней", которая выпускала фильмы для взрослых) выпустила пародийную комедию "Мафия!", в основу которой лег именно фильм "Крестный отец".
21. За главную роль в фильме "Крестный отец" молодой и никому неизвестный актер Аль Пачино заработал всего 35000 долларов.
22. Продюсеры сказали режиссеру, что продолжительность фильма не должна превышать 135 минут, иначе студии придется переносить монтаж фильма в Лос-Анджелес, чего им очень не хотелось.
Коппола согласился на эти условия, но сказал, что в этом случае фильм будет похож скорее на большой трейлер, чем на полноценную картину. Тогда боссы согласились на то, чтобы Коппола сделал полную версию
23. Ну и небольшой бонусный факт, который вызывает у меня особое чувство ностальгии. Та самая культовая тема любви, написанная композитором Нино Рота, и ставшая настоящим хитом, была использована в советском мультфильме "Контакт" про художника и пришельца. Именно в этом мультфильме я ее впервые и услышал, а уже несколько лет спустя я узнал, что это главная тема к фильму "Крестный отец".
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https://www.kinopoisk.ru/series/1407744/https://www.kinopoisk.ru/series/1407744/
https://yandex.ru/video/preview/9095546075841632880https://yandex.ru/video/preview/9095546075841632880
"Джозефу Коломбо не понравилось, что итальянцы в фильме представлены как бандиты и мафиози"
Ну так а что не так? Разве соврали?