В Питере мужчина позаимствовал у своей подружки 250 тысяч рублей и спустил их на онлайн-игру

Потом они поссорились и разбежались. Когда обиженная девушка полезла пересчитывать накопления, то обнаружила, что из 500 припрятанных тысяч у неё осталось ровно половина. Последние полгода парень потихоньку брал эти деньги и тратил их на свой PUBG. Сначала геймер это отрицал, но сознался во всём, когда девушка пошла в полицию.

Геймер извинился и вернул ей 250к, но прокуратура Петербурга всё же возбудила дело о краже с причинением значительного ущерба и передала его в суд. Это значит, что горе-игроку грозит до 5 лет колонии.

Зачем она хранила деньги дома «в чулке» - дама не объяснила.