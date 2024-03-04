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В Питере мужчина позаимствовал у своей подружки 250 тысяч рублей и спустил их на онлайн-игру

В Питере мужчина позаимствовал у своей подружки 250 тысяч рублей и спустил их на онлайн-игру

Автор:
04 марта 2024 17:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: PUBG   Питер   Санкт-Петербург   геймер   кража   онлайн-игра   
809
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Теперь парню светит до 5 лет тюрьмы.

Матёрый игрок в ММО-игру PUBG жил со своей девушкой в Санкт-Петербурге. Они отношались целых пять лет, всё это время дама откладывала копеечку на первый взнос по ипотеке. Она заявляет, что работала и старалась скопить деньжат, а её бойфренд в это время качался и залипал в онлайн-играх.

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Потом они поссорились и разбежались. Когда обиженная девушка полезла пересчитывать накопления, то обнаружила, что из 500 припрятанных тысяч у неё осталось ровно половина. Последние полгода парень потихоньку брал эти деньги и тратил их на свой PUBG. Сначала геймер это отрицал, но сознался во всём, когда девушка пошла в полицию.

Геймер извинился и вернул ей 250к, но прокуратура Петербурга всё же возбудила дело о краже с причинением значительного ущерба и передала его в суд. Это значит, что горе-игроку грозит до 5 лет колонии.

Зачем она хранила деньги дома «в чулке» - дама не объяснила.

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Метки: PUBG   Питер   Санкт-Петербург   геймер   кража   онлайн-игра   
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6  комментариев
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4k
Максим Макашев 41 минуту назад
Они отношались целых пять лет
***********************
какое интересное новое слово. Сначала прочиталось совсем иное
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8k
V2.Smirnov 15 минут назад
Зато не душнила и с ним интересно!
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60k
dima423 23 минуты назад
ну 250к задонатить это как бы мелочь... я знаю людей которые в игры десятки млн донатят))
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