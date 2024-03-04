В Питере мужчина позаимствовал у своей подружки 250 тысяч рублей и спустил их на онлайн-игру

Теперь парню светит до 5 лет тюрьмы.
Матёрый игрок в ММО-игру PUBG жил со своей девушкой в Санкт-Петербурге. Они отношались целых пять лет, всё это время дама откладывала копеечку на первый взнос по ипотеке. Она заявляет, что работала и старалась скопить деньжат, а её бойфренд в это время качался и залипал в онлайн-играх.
Потом они поссорились и разбежались. Когда обиженная девушка полезла пересчитывать накопления, то обнаружила, что из 500 припрятанных тысяч у неё осталось ровно половина. Последние полгода парень потихоньку брал эти деньги и тратил их на свой PUBG. Сначала геймер это отрицал, но сознался во всём, когда девушка пошла в полицию.
Геймер извинился и вернул ей 250к, но прокуратура Петербурга всё же возбудила дело о краже с причинением значительного ущерба и передала его в суд. Это значит, что горе-игроку грозит до 5 лет колонии.
Зачем она хранила деньги дома «в чулке» - дама не объяснила.
Источник:
- Как в «лихих» 1990-х: в Петербурге киллер выстрелил в жертву на глазах у школьников
- «Рыбы наловили? Ага, полные штаны»: в Петербурге спасателям пришлось эвакуировать 35 рыбаков с отколовшейся льдины
- «Вы мою мамочку накормили какой-то ерундой»: петербуржец устроил погром в дагестанском кафе из-за невкусной шавермы
- В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время концерта
- «Мы не вандалы, просто так веселимся»: парень, помочившийся на Медного всадника в Питере, извинился за свой поступок
***********************
какое интересное новое слово. Сначала прочиталось совсем иное