В Петербурге произошла крупнейшая кража из банка в истории России

Преступник умудрился незаметно вынести из банка валюты и драгоценностей на более чем 1,5 млрд рублей.
В Санкт-Петербурге произошло ограбление века — уроженец Сочи Артур Барбынц, имеющий гражданство Молдовы и РФ, получил доступ к трём банковским ячейкам далеко не бедных людей и вытащил оттуда деньги и ценности. По данным петербургского главка МВД, кража происходила в несколько этапов, злоумышленник орудовал с 7 по 15 марта.
Всего Барбынцу удалось завладеть 800 тыс. долларов, 500 тыс. евро и ювелирными украшениями на 10 млн долларов, что в рублёвом эквиваленте составляет порядка 1,64 млрд. Интересно, что денег и ценностей лишились экс-гендиректор "Ленфильма" Инесса Юрченко, художница Арина Комарова, а также гендиректор "Энергомашбанка" Геннадий Ветров.
Каким образом Барбынцу удалось вскрыть банковские ячейки, пока неизвестно (или в правоохранительных органах об этом пока не хотят сообщать). Но известно, что злоумышленник к преступлению готовился основательно. Он арендовал в Москве две квартиры — одну для тайника, куда отгрузил наворованное, вторую — для ночлега.
Полицейским удалось отследить преступника по камерам. Они нашли арендованные квартиры, но ни в одной его не оказалось. Барбынц, как выяснилось, отправился в Сочи к матери, где был задержан и конвоирован в Петербург. По данным следствия, он вскоре намеревался вернуться за награбленным и отправиться в Молдову, где его ждёт беременная супруга. По его планам осуществиться было не суждено.
39-летнего безработного Артура Барбынца, который явно действовал не один, отправили в СИЗО до 15 мая. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ о краже в особо крупном размере, однако обвинение ему ещё не предъявили. Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы. Насколько известно, деньги и драгоценности удалось изъять в полном объёме.
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Но красиво, не спорю, без насилия и много.
абсолютно всё предусмотрел
Все абсолютно точно знают как всё было, как все поступали и как всё будет. Понятно, почему "Битва экстрасенсов" у нас много лет идёт. Да потому что стоит в интернет зайти, и их там каждый второй.
А чтобы не ехать к ближайшим родственникам - нет.феерический идиот.