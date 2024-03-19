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В Петербурге произошла крупнейшая кража из банка в истории России

В Петербурге произошла крупнейшая кража из банка в истории России

Автор:
19 марта 2024 12:12
Сообщество : Криминал
Метки: Банк   Санкт-Петербург   валюта   драгоценности   кража   следствие   
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Преступник умудрился незаметно вынести из банка валюты и драгоценностей на более чем 1,5 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге произошло ограбление века — уроженец Сочи Артур Барбынц, имеющий гражданство Молдовы и РФ, получил доступ к трём банковским ячейкам далеко не бедных людей и вытащил оттуда деньги и ценности. По данным петербургского главка МВД, кража происходила в несколько этапов, злоумышленник орудовал с 7 по 15 марта.


Всего Барбынцу удалось завладеть 800 тыс. долларов, 500 тыс. евро и ювелирными украшениями на 10 млн долларов, что в рублёвом эквиваленте составляет порядка 1,64 млрд. Интересно, что денег и ценностей лишились экс-гендиректор "Ленфильма" Инесса Юрченко, художница Арина Комарова, а также гендиректор "Энергомашбанка" Геннадий Ветров.


Каким образом Барбынцу удалось вскрыть банковские ячейки, пока неизвестно (или в правоохранительных органах об этом пока не хотят сообщать). Но известно, что злоумышленник к преступлению готовился основательно. Он арендовал в Москве две квартиры — одну для тайника, куда отгрузил наворованное, вторую — для ночлега.

Полицейским удалось отследить преступника по камерам. Они нашли арендованные квартиры, но ни в одной его не оказалось. Барбынц, как выяснилось, отправился в Сочи к матери, где был задержан и конвоирован в Петербург. По данным следствия, он вскоре намеревался вернуться за награбленным и отправиться в Молдову, где его ждёт беременная супруга. По его планам осуществиться было не суждено.


39-летнего безработного Артура Барбынца, который явно действовал не один, отправили в СИЗО до 15 мая. Следователи возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ о краже в особо крупном размере, однако обвинение ему ещё не предъявили. Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы. Насколько известно, деньги и драгоценности удалось изъять в полном объёме.

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Метки: Банк   Санкт-Петербург   валюта   драгоценности   кража   следствие   
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49  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Вот к гадалке не ходить, но слил кто-то из банка. Вскрыть именно те ячейки, чтобы так разом обогатиться?
Но красиво, не спорю, без насилия и много.
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17k
Krava 5 минут назад
Пацанчик шел к успеху(((( Жаль((((
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39k
koleos72 17 минут назад
Крыса в банке! Найдут сами и завалят, в назидание!
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1k
max20 18 минут назад
Интересно, а почему страховые компании отказываются страховать банкоские ячейки?
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6k
Wadim 19 минут назад
"отправился в Сочи к матери"
абсолютно всё предусмотрел
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39k
АнтонПолднев 20 минут назад
Читаю комментарии и понимаю, почему в стране все казино закрыли. С таким количество ясновидящих им просто нечего ловить.
Все абсолютно точно знают как всё было, как все поступали и как всё будет. Понятно, почему "Битва экстрасенсов" у нас много лет идёт. Да потому что стоит в интернет зайти, и их там каждый второй.
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36k
Fat Lynx 20 минут назад
К успеху шел... Не фортануло!
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39k
Dobry vojak Svejk 21 минуту назад
Лютый гений )))) Всё продумал, кроме спрятаться ))))
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115
Liberman 23 минуты назад
Как спереть 1,5 лярда - мозгов хватило.
А чтобы не ехать к ближайшим родственникам - нет.феерический идиот.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Явно не только то, что Артурчик не один действовал, а также то, что в этой схеме он был скорее всего просто пешкой, на которую хотели слить "черную работу" по выносу ценностей из банка. Организатором скорее всего бы тот, кто предоставил Артуру информацию какие ячейки когда и как вскрыть. Но что-то они в этой схеме проморгали.
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6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Интересно а граждане могут подтвердить законность заработка данных средств а налоги они заплатили ? Или все животные равны но некоторые ровнее ?
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8k
Владимир Полчаса назад
Он реально идиот? Бабки уводить сразу в крипту и за бугор. Золото где-то сныкать до лучших времен. Или вывезти через Казахстан осторожно.
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95
ГТА Форевер Полчаса назад
Думается для этих господ, указанная сумма копейки. Да и думается это не самая крупная кража банка в России...
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5k
Serj81 36 минут назад
...деньги и драгоценности удалось изъять в полном объёме. Как так? и вот типа даже 100 тыс.$ не удалось недосчитаться
Уж больно честные сыщики попались
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2k
Андрей Кузнецов 45 минут назад
Бороться ми искать ! Найти ! и перепрятать !.. ну, это уже дано циганская классика, с тех пор, как они один гвоздик стырили. а вот в кино- и не такие фокусы выделывали... но песня- просто отменная... что ещё добавить ?... ай-нэ-нэ, нэнэ-нэнэ. )))
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16k
Ivan 46 минут назад
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6k
hhwost 47 минут назад
вот вам мораль: украсть не сложно, сложно не попасться.
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1k
олег 47 минут назад
в сизо случайно самоубьётся или тромб себе оторвёт. и тишина.
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2k
lyubov 55 минут назад
Что-то про Открытие давно ничего не слышно, его грабить на большие суммы уже традиция)
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3k
Seryi_spb Час назад
Вот мне интересно, почему гендиректор одного банка, хранил свои "кровно нажитые" в другом банке?
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95
ГТА Форевер hhwost Полчаса назад
Чтоб там устраивать диверсии ?
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435
Сеня Час назад
Что за банк?
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