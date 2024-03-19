В Петербурге произошла крупнейшая кража из банка в истории России

В Санкт-Петербурге произошло ограбление века — уроженец Сочи Артур Барбынц, имеющий гражданство Молдовы и РФ, получил доступ к трём банковским ячейкам далеко не бедных людей и вытащил оттуда деньги и ценности. По данным петербургского главка МВД, кража происходила в несколько этапов, злоумышленник орудовал с 7 по 15 марта.





Всего Барбынцу удалось завладеть 800 тыс. долларов, 500 тыс. евро и ювелирными украшениями на 10 млн долларов, что в рублёвом эквиваленте составляет порядка 1,64 млрд. Интересно, что денег и ценностей лишились экс-гендиректор "Ленфильма" Инесса Юрченко, художница Арина Комарова, а также гендиректор "Энергомашбанка" Геннадий Ветров.





Каким образом Барбынцу удалось вскрыть банковские ячейки, пока неизвестно (или в правоохранительных органах об этом пока не хотят сообщать). Но известно, что злоумышленник к преступлению готовился основательно. Он арендовал в Москве две квартиры — одну для тайника, куда отгрузил наворованное, вторую — для ночлега.