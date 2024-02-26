«Мы не вандалы, просто так веселимся»: парень, помочившийся на Медного всадника в Питере, извинился за свой поступок

Он добавил, что хотел устроить «перформанс».
Вчера в питерских пабликах появилось видео с парнем, который решил справить нужду на Медного всадника.
Справил её так, что стал героем и соцсетей, и фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
В сети это тоже посчитали какой-то дичью и призвали наказать сверхразума. Силовики сообщили, что его личность установят и паня задержат. Пока ареста не было. Зато он сам вышел на связь и начал оправдываться. По словам молодого человека, кстати, ему 23 года - ранее сообщали, что это подросток, он не хотел никого обидеть. И нужду не справлял.
Это мы гуляли. У меня тогда приехал друг и я показывал ему, типа, рассказывал про город. Типа, «ха-ха-ха, смотри, смешно». Но никакого мочеиспускания на Медный всадник не было. У нас есть канал с сатирой и пародиями. Изначально, это была экскурсия и банальный выпендрёж. Мы не вандалы, мы просто по-странному веселимся.
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Поток сознания юноши вряд ли убедит силовиков. И штраф ему обеспечен. Как минимум.
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Впрочем, они принимаются.
Если на него помочатся те, кого он оскорбил.
Пусть родственники тех, кто усоп, помочатся на него, тогда извинения приняты!
Извинился блиать он!
Пусть захлебнется в прощении, ска!
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подскажите мне, в каком месте на видео он извинился за свой поступок, а то я услышал только его версию произошедшего и никакого раскаяния в его словах нет, не говоря уже про те где он прощения просит.
Хотя это вряд ли - солдаты, да и обычные крестьянские мужики раньше удавили бы вандала.