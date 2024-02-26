«Мы не вандалы, просто так веселимся»: парень, помочившийся на Медного всадника в Питере, извинился за свой поступок

Вчера в питерских пабликах появилось видео с парнем, который решил справить нужду на Медного всадника.

Справил её так, что стал героем и соцсетей, и фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

В сети это тоже посчитали какой-то дичью и призвали наказать сверхразума. Силовики сообщили, что его личность установят и паня задержат. Пока ареста не было. Зато он сам вышел на связь и начал оправдываться. По словам молодого человека, кстати, ему 23 года - ранее сообщали, что это подросток, он не хотел никого обидеть. И нужду не справлял.