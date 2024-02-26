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«Мы не вандалы, просто так веселимся»: парень, помочившийся на Медного всадника в Питере, извинился за свой поступок

«Мы не вандалы, просто так веселимся»: парень, помочившийся на Медного всадника в Питере, извинился за свой поступок

Автор:
26 февраля 2024 17:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Медный всадник   Питер   Санкт-Петербург   вандал   монумент   памятник   парень   
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Он добавил, что хотел устроить «перформанс».

Вчера в питерских пабликах появилось видео с парнем, который решил справить нужду на Медного всадника.

Справил её так, что стал героем и соцсетей, и фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

В сети это тоже посчитали какой-то дичью и призвали наказать сверхразума. Силовики сообщили, что его личность установят и паня задержат. Пока ареста не было. Зато он сам вышел на связь и начал оправдываться. По словам молодого человека, кстати, ему 23 года - ранее сообщали, что это подросток, он не хотел никого обидеть. И нужду не справлял.

Это мы гуляли. У меня тогда приехал друг и я показывал ему, типа, рассказывал про город. Типа, «ха-ха-ха, смотри, смешно». Но никакого мочеиспускания на Медный всадник не было. У нас есть канал с сатирой и пародиями. Изначально, это была экскурсия и банальный выпендрёж. Мы не вандалы, мы просто по-странному веселимся.

Поток сознания юноши вряд ли убедит силовиков. И штраф ему обеспечен. Как минимум.

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Метки: Видео   Медный всадник   Питер   Санкт-Петербург   вандал   монумент   памятник   парень   
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44  комментария
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
походу эта мразь так и не в курит без наказания что такое вандализм..
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55
rr 16 минут назад
Просто пьяная мразь, никаких оправданий
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18k
Сергей 18 минут назад
Ладно поссал на всемирно известный памятник... Ну может приспичило а до сортира далеко (хотя зима, навигации нет, пробеги 200 метров и в Неву поссы). Так ведь снял на видео и выложил. Идиот!
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805
H- MER Полчаса назад
А, ну тогда ладно
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8k
Умница-красавица Полчаса назад
Мамке пусть своей на голову поссыт. А че, весело же
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8k
Allmaster 44 минуты назад
Нахера нам извинения?
Впрочем, они принимаются.
Если на него помочатся те, кого он оскорбил.
Пусть родственники тех, кто усоп, помочатся на него, тогда извинения приняты!
Извинился блиать он!
Пусть захлебнется в прощении, ска!
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23
vas8610 45 минут назад
Братан !Да ты Дибилл!
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3k
Дмитрий 48 минут назад
Обкурятся, потом в жопы долбятся,
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7k
Андрей Крылов Час назад
Ублюдок. Человенец, а не человек.
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9k
alex9845 Час назад
А теперь органы должны сказать "мы не занимаемся репрессиями,просто хотим посадить на месяц в тюрьму,потому что мы так шутим,это наши приколы"
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14k
кот базилий Час назад
Где имя, фамилия, кто вырастил пидо..а?
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Обоссать и на мороз.
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154
ruslan d Час назад
Ну это ничего не меняет для него
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50k
Крымчанка Час назад
Очередной дебил-выродок. Посадите же наконец козлину!
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11k
Billi_Bons Час назад
Только так и никак больше.

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8k
Alex Час назад
Замочить ган**на
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21k
Shtoppi 2 часа назад
«... парень, помочившийся на Медного всадника в Питере, извинился за свой поступок»
--------
подскажите мне, в каком месте на видео он извинился за свой поступок, а то я услышал только его версию произошедшего и никакого раскаяния в его словах нет, не говоря уже про те где он прощения просит.
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21
sergej 2 часа назад
Не хочу показаться кровожадным, но извинений уже полные карманы.
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687
Maksim 2 часа назад
А Лекссеевич шутника на дыбу отправил бы подумать.
Хотя это вряд ли - солдаты, да и обычные крестьянские мужики раньше удавили бы вандала.
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11k
Юрий 2 часа назад
Ну да - ну да, у них такой выпендреж, это же культурная столица. Показывал другу все достопримечательности и везде штаны расстегивал?
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4k
ProstoBoBka 2 часа назад
В 23 года такие "приколы"?! Просто тупой... посидит, может уму разуму наберется!
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