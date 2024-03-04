В Аргентине мужчине вместо операции на желчном пузыре сделали стерилизацию

Хирурги, как сапёры, бывает, тоже ошибаются. И эти промахи порой могут изменить жизнь человека на 180 градусов.





Житель Аргентины страдал от болей в желчном пузыре - врач рекомендовал операцию. Хорхе Басето послушно лёг в больницу, однако за сутки до процедуры он узнал, что врачи перенесли ее на день. Причина этого была неизвестно, но мужчина не стал углубляться в детали и спокойно ждал своей очереди. А после того как очнулся от наркоза, узнал от хирурга, что вазэктомия прошла успешно.

Сначала Басето думал, что врач что-то перепутал, ведь в его медкарте черным по белому было записано, что пациенту предстоит операция на желчном пузыре. Однако медик не ошибался - аргентинцу действительно сделали вазэктомию. Эта операция проводится мужчинам, которые не желают больше становиться отцами. В ходе неё перевязывают или удаляют фрагменты семявыносящих протоков. Операция может быть обратимой, если протоки перевязываются, но в случае Хорхе они были частично удалены, поэтому мужчина навсегда потерял способность завести ребёнка естественным способом.





