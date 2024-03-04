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В Аргентине мужчине вместо операции на желчном пузыре сделали стерилизацию

В Аргентине мужчине вместо операции на желчном пузыре сделали стерилизацию

Автор:
04 марта 2024 13:41
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Аргентина   Видео   Хорхе   вазэктомия   желчный пузырь   операция   хирургическая ошибка   
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Лицо несчастного, который узнал, что перенёс вазэктомию, говорит само за себя.

Хирурги, как сапёры, бывает, тоже ошибаются. И эти промахи порой могут изменить жизнь человека на 180 градусов.


Житель Аргентины страдал от болей в желчном пузыре - врач рекомендовал операцию. Хорхе Басето послушно лёг в больницу, однако за сутки до процедуры он узнал, что врачи перенесли ее на день. Причина этого была неизвестно, но мужчина не стал углубляться в детали и спокойно ждал своей очереди. А после того как очнулся от наркоза, узнал от хирурга, что вазэктомия прошла успешно.


Сначала Басето думал, что врач что-то перепутал, ведь в его медкарте черным по белому было записано, что пациенту предстоит операция на желчном пузыре. Однако медик не ошибался - аргентинцу действительно сделали вазэктомию. Эта операция проводится мужчинам, которые не желают больше становиться отцами. В ходе неё перевязывают или удаляют фрагменты семявыносящих протоков. Операция может быть обратимой, если протоки перевязываются, но в случае Хорхе они были частично удалены, поэтому мужчина навсегда потерял способность завести ребёнка естественным способом.



Выяснилось, что в клинике просто перепутали пациентов, и вазэктомия предназначалась для другого мужчины. Сделали ли тому несчастному операцию на желчном пузыре, неизвестно, зато персонал больницы вместо признания своей ошибки стал скидывать вину друг на друга.


В результате 46-летний Басето решил не оставлять дело просто так и собирается подать на больницу в суд. У него уже есть дети, но с новой женой Хорхе планировал еще раз стать отцом. И хотя врачи уверяют, что ничего страшного не произошло, и у пострадавшего вполне могут быть дети, зачатые путём искусственного оплодотворения, мужчине от этого не легче. Он не понимает, как можно было допустить такую ошибку, и хочет наказать виновных в этой чудовищной оплошности.


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Метки: Аргентина   Видео   Хорхе   вазэктомия   желчный пузырь   операция   хирургическая ошибка   
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7  комментариев
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59k
alertol 54 минуты назад
- Поздравляю, вы теперь женщина!
- Но мне же аппендицит должны были удалить?
- Вам бабам не угодишь...
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21k
Shtoppi 23 минуты назад
за36ись, сработано четко в стиле их нынешнего президента - через жопу и не глядя. хорошо хоть не бензопилой ))))))))))))
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1k
Kra Полчаса назад
ну, ничего себе ошиблись!!
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6k
livaneth Полчаса назад
У пострадавшего ещё могут быть дети, зачатые естественным путём от другого мужчины.
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59k
turyst 58 минут назад
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365
Murrkin Час назад
То мочевой, то желчный. Автор, определись, пожалуйста!
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