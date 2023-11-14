Во все тяжкие: треш-блогеру «Руки-Базуки» грозит до 13 лет тюрьмы за пропаганду веществ и ЛГБТ

Но сейчас с треш-контентом он явно перегнул: Терешин пригласил на свой стрим двух ночных бабочек, те его всячески обхаживали, а потом дамы поцеловались взасос в прямом эфире. Конечно же, в видео мы этого не покажем. Кстати, сообщают, что рыжая фурия берёт за свои услуги от 20к за час - и на такую красоту находятся обеспеченные любители. А горе-блогер в это время рассказывал о запрещённых веществах и о том, как он с помощью мутных схем выводил деньги из России.