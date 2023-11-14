Во все тяжкие: треш-блогеру «Руки-Базуки» грозит до 13 лет тюрьмы за пропаганду веществ и ЛГБТ

Похоже, власти решили навести порядок среди эпатажных медийных персон.
Кирилл Терешин был рядовым начинающим блогером - несколько лет он пытался «пилить» ролики и выкладывал их в разных соцсетях. Без особого успеха. А потом он сделал маркетинговый ход: объявил, что хочет вдуть в бицепсы лошадиную дозу Синтола и взял псевдоним «Руки-Базуки».
Его конечности действительно стали огромными и устрашающими. Глядя на синюшные бицепсы Кирилла, многие стали переживать, как бы дело не закончилось ампутацией рук. Но всё обошлось, а блогер получил свою порцию популярности - резкий прирост подписчиков, просмотры, деньги от рекламы и эфиры на ТВ.
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Потом Терешин понял, что определённый сегмент интернета очень хорошо реагирует на разных фриков - бородатых женщин, накрашенных мужиков и на прочие странности. И он сделал пластику скул, накачал губы, в общем, пустился во все тяжкие. Раз он этим занимался, значит получал неплохие деньги. А может ему такое нравилось, кто знает.
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Но сейчас с треш-контентом он явно перегнул: Терешин пригласил на свой стрим двух ночных бабочек, те его всячески обхаживали, а потом дамы поцеловались взасос в прямом эфире. Конечно же, в видео мы этого не покажем. Кстати, сообщают, что рыжая фурия берёт за свои услуги от 20к за час - и на такую красоту находятся обеспеченные любители. А горе-блогер в это время рассказывал о запрещённых веществах и о том, как он с помощью мутных схем выводил деньги из России.
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Теперь его рассказ внимательно выслушают силовики: глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился в прокуратуру и МВД. Он потребовал проверить Терешина на предмет пропаганды веществ, ЛГБТ и финансовые схематозы.
Если подозрения Бородина подтвердятся, то блогеру грозит до 13 лет заключения - уже без Синтола, веществ и ночных бабочек.
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Этож как надо мозгам переклинить, чтобы таким вот уродом стать.