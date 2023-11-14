FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8249 постов • 893 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Во все тяжкие: треш-блогеру «Руки-Базуки» грозит до 13 лет тюрьмы за пропаганду веществ и ЛГБТ

Во все тяжкие: треш-блогеру «Руки-Базуки» грозит до 13 лет тюрьмы за пропаганду веществ и ЛГБТ

Автор:
14 ноября 2023 14:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   блогер   кирилл терешин   операция   полиция   проверка   прокуратура   руки-базуки   синтол   треш-контент   
1218
3
3

Похоже, власти решили навести порядок среди эпатажных медийных персон.

Кирилл Терешин был рядовым начинающим блогером - несколько лет он пытался «пилить» ролики и выкладывал их в разных соцсетях. Без особого успеха. А потом он сделал маркетинговый ход: объявил, что хочет вдуть в бицепсы лошадиную дозу Синтола и взял псевдоним «Руки-Базуки».

Его конечности действительно стали огромными и устрашающими. Глядя на синюшные бицепсы Кирилла, многие стали переживать, как бы дело не закончилось ампутацией рук. Но всё обошлось, а блогер получил свою порцию популярности - резкий прирост подписчиков, просмотры, деньги от рекламы и эфиры на ТВ.

Потом Терешин понял, что определённый сегмент интернета очень хорошо реагирует на разных фриков - бородатых женщин, накрашенных мужиков и на прочие странности. И он сделал пластику скул, накачал губы, в общем, пустился во все тяжкие. Раз он этим занимался, значит получал неплохие деньги. А может ему такое нравилось, кто знает.

Но сейчас с треш-контентом он явно перегнул: Терешин пригласил на свой стрим двух ночных бабочек, те его всячески обхаживали, а потом дамы поцеловались взасос в прямом эфире. Конечно же, в видео мы этого не покажем. Кстати, сообщают, что рыжая фурия берёт за свои услуги от 20к за час - и на такую красоту находятся обеспеченные любители. А горе-блогер в это время рассказывал о запрещённых веществах и о том, как он с помощью мутных схем выводил деньги из России.

Теперь его рассказ внимательно выслушают силовики: глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился в прокуратуру и МВД. Он потребовал проверить Терешина на предмет пропаганды веществ, ЛГБТ и финансовые схематозы.

Если подозрения Бородина подтвердятся, то блогеру грозит до 13 лет заключения - уже без Синтола, веществ и ночных бабочек.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   блогер   кирилл терешин   операция   полиция   проверка   прокуратура   руки-базуки   синтол   треш-контент   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Сибиряк 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 9 минут назад
а он шлюхой теперь стал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лебовски 10 минут назад
Неимоверными усилиями стер этого ГIEДИKA из памяти (постоянно маячил в постах всяких идиотов)..... И вот опять. Это психотравма. Зачем, спрашивается. Уберите это говно отсюда. Минус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 12 минут назад
мля, а чё это говно ещё живое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
..: Атеист :.. 17 минут назад
Мдя... посадят этого, а потом еще и корми. Лучше уж сразу на мыло пустить.. а мылом обязать пользоваться других таких же фриков.))
Этож как надо мозгам переклинить, чтобы таким вот уродом стать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Парагвайский шпион Полчаса назад
Ффуу плять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Совранский 36 минут назад
Ой дураааак )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
398
no. 38 минут назад
он не сдох? странно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КолдурасЪ 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony 40 минут назад
не смог досмотреть ничего... дико рвало ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh 53 минуты назад
[мат] это тут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

256764



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите
Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите
Вот это погоня!
Вот это погоня!
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
С добрым утром
С добрым утром
В США провели первую в мире пересадку целого глаза
В США провели первую в мире пересадку целого глаза
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждое утро

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#Прикол#история#авто аварии#кино#полиция#криминал#девушки
#животные#машина#интересное#ДТП#аварии#собака#Автовсячина#дети#СССР#мигранты
#автомобили#в мире#интересно#люди#позитив#факты#фильм#улыбнуло#подборка#милота
В США провели первую в мире пересадку целого глаза В США провели первую в мире пересадку целого глаза «Главного пранкера русского Ютуба» проверит Генпрокуратура за избиение бездомных «Главного пранкера русского Ютуба» проверит Генпрокуратура за избиение бездомных В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости В Гонконге стримершу едва не изнасиловали прямо на улице В Гонконге стримершу едва не изнасиловали прямо на улице "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых женщин "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых... Как попасть на большой штраф: мастер-класс от прикурившего от денежной купюры китайца Как попасть на большой штраф: мастер-класс от прикурившего от денежной купюры китайца

На что жалуетесь?

Вернуться