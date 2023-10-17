Чудак в костюме Человека-паука развлекает прохожих

Впрочем, несмотря на всю зрелищность представления, некоторые люди не одобрили артиста. Всё-таки подобные выступления не предназначены для улицы, где все идут по своим делам и наверняка не располагают временем и возможностями, чтобы отвлекаться на каких-то супергероев.