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Чудак в костюме Человека-паука развлекает прохожих

Чудак в костюме Человека-паука развлекает прохожих

Автор:
17 октября 2023 07:49
Метки: Аргентина   Видео   Кордова   в мире   супергерой   человек паук   
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Житель аргентинского города Кордова запечатлел мужчину в костюме супергероя, показывающего шоу на одной из улиц.

Артист, одетый в костюм Человека-паука раскачивался на своей «паутине», стараясь следить за сигналами светофора, чтобы не мешать уличному движению. Многие прохожие и даже автомобилисты притормаживали посмотреть на необычное зрелище и давали трюкачу деньги.

Впрочем, несмотря на всю зрелищность представления, некоторые люди не одобрили артиста. Всё-таки подобные выступления не предназначены для улицы, где все идут по своим делам и наверняка не располагают временем и возможностями, чтобы отвлекаться на каких-то супергероев.

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Метки: Аргентина   Видео   Кордова   в мире   супергерой   человек паук   
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