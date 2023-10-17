Чудак в костюме Человека-паука развлекает прохожих

Житель аргентинского города Кордова запечатлел мужчину в костюме супергероя, показывающего шоу на одной из улиц.
Артист, одетый в костюм Человека-паука раскачивался на своей «паутине», стараясь следить за сигналами светофора, чтобы не мешать уличному движению. Многие прохожие и даже автомобилисты притормаживали посмотреть на необычное зрелище и давали трюкачу деньги.
Впрочем, несмотря на всю зрелищность представления, некоторые люди не одобрили артиста. Всё-таки подобные выступления не предназначены для улицы, где все идут по своим делам и наверняка не располагают временем и возможностями, чтобы отвлекаться на каких-то супергероев.
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