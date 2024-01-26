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Банда попугаев совершила дерзкую кражу специй в ресторане

Банда попугаев совершила дерзкую кражу специй в ресторане

Автор:
26 января 2024 12:32
Сообщество : Животные
Метки: Аргентина   Видео   буэнос-айрес   животные   кража   попугай   птицы   
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В Аргентине попугаи наворовали пакетиков со специями из ресторана и остались довольны собой.

Жители Буэнос-Айреса (Аргентина), пришедшие в ресторан, стали свидетелями криминального происшествия. Правда, случай этот милый и комичный, ведь преступниками оказались попугаи.

Для начала в ресторан прилетел всего один «разведчик», а вскоре к нему присоединились и подельники, наворовавшие себе пакетиков со специями со столика.

Посмеявшись над необычной сценкой, комментаторы задаются лишь одним вопросом: зачем? Зачем пернатым хулиганам специи? Увы, но попугаи как-то не склонны объяснять мотивы своего поведения.

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Метки: Аргентина   Видео   буэнос-айрес   животные   кража   попугай   птицы   
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Шурман 5 минут назад
У меня с балкона нет нет ворую все что лежит плохо и это я не в экзотической стране живу . У нас вот такие вот летают стаями как воробьи или голуби . Вот такие вот у нас обитают , у дома в лесочке перед балконом весят кормушки для синичек и тд так эти гады опустошают все а то что упало на землю там голуби и воробьи доедают . Как они выживают в таком климате тоже загадка . Недавно к нам на балкон парочка прилетала и долго ходили разглядывали место в моих горшках , с дочкой наблюдали а она говорит папа не пугай у нас опять будут яички на балконе , спасибо не хватило один раз горлинок и один раз голубей . Потом ходи убирай этот мусор и подкармливай .
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8k
Pravednik84 Час назад
====Увы, но попугаи как-то не склонны объяснять мотивы своего поведения.====
Это у них следователя нормального не было)))
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