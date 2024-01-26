Банда попугаев совершила дерзкую кражу специй в ресторане

В Аргентине попугаи наворовали пакетиков со специями из ресторана и остались довольны собой.
Жители Буэнос-Айреса (Аргентина), пришедшие в ресторан, стали свидетелями криминального происшествия. Правда, случай этот милый и комичный, ведь преступниками оказались попугаи.
Для начала в ресторан прилетел всего один «разведчик», а вскоре к нему присоединились и подельники, наворовавшие себе пакетиков со специями со столика.
Посмеявшись над необычной сценкой, комментаторы задаются лишь одним вопросом: зачем? Зачем пернатым хулиганам специи? Увы, но попугаи как-то не склонны объяснять мотивы своего поведения.
Источник:
Источник:
- Трапезу сотен диких попугаев запечатлели в австралийском заповеднике
- Наглые сороки повадились красть корм из мисок домашних животных
- И смех, и слезы: мальчик в ужасе сбегает от нападающей сороки
- Какаду могут комбинировать инструменты для выполнения сложных задач
- Чудо-птички: интересный способ поближе познакомиться с колибри
Это у них следователя нормального не было)))