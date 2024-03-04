Николай Румянцев, один из самых ярких актёров киножурнала "Ералаш"

Николай Румянцев снимался в «Ералаше» в течение шести лет, с 1975 по 1981 годы. А затем он просто вырос и когда ему исполнилось 17 лет, уже стал плохо подходить на роли школьников. Правда, после этого ему предложили две роли уже во «взрослом» кино – в фильмах со своеобразными названиями «Весенняя Олимпиада или Начальник хора» и «Прилетал марсианин в осеннюю ночь». Но в итоге это оказались последние работы повзрослевшего актера в кинематографе – после школы он поступил в профтехучилище на специальность «автослесарь», проработал год по этой профессии, а затем его призвали в армию.

Обычная взрослая жизнь бывшей кинозвезды

Отслужив положенное время, он вернулся «на гражданку», но после этого не стал возобновлять свою карьеру в кино. Возможно, он потерял к этому интерес, а возможно ей помешало что-то другое. После возвращения Румянцев работал водителем и автослесарем, а в последние годы жизни переквалифицировался на слесаря-сборщика банковских кассовых аппаратов. Также он занимался установкой на ванны гидромассажного оборудования.