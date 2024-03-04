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Николай Румянцев, один из самых ярких актёров киножурнала "Ералаш"

Николай Румянцев, один из самых ярких актёров киножурнала "Ералаш"

Автор:
04 марта 2024 08:10
Сообщество : Кино
Метки: Николай Румянцев   актер   ералаш   кино   судьба   съемка   фильм   
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Ровно полвека назад, в 1974 году на экраны нашей страны вышел первый выпуск детского юмористического киножурнала «Ералаш». Первоначально он планировался как аналог взрослого сатирического киножурнала «Фитиль» и поэтому должен был называться «Фитилек», однако, позже был предложен другой вариант.

Журнал сразу же стал невероятно популярным не только у детворы и подростков, но и у взрослых, которые с удовольствием смотрели его выпуски вместе со своими отпрысками. И очень скоро здесь появились свои детские «кинозвезды», снявшиеся в многих эпизодах и запомнившиеся зрителям своей игрой. Одним из таких юных актеров был Николай Румянцев, сыгравший роли в более чем десятке выпусков, ну а затем и еще в паре уже взрослых кинофильмов.

Карьера Николая Румянцева в кинематографе

Будущая звезда «Ералаша» появилась на свет 1 июля 1964 года в Москве, в обычной семье и росла самым обычным ребенком. Правда, всего лишь до 10 лет – именно в этом возрасте Коля впервые пришел на кинопробы для нового детского киножурнала. Благодаря своей колоритной внешности его сразу же заметили создатели «Ералаша», которые также оценили чувство юмора мальчика. Дело в том, что он решил пошутить и задал съемочной группе вопрос – «а закурить у вас найдется?». Шутка более чем удалась, хотя в первый момент присутствующие были откровенно удивлены и растеряны.

Первый эпизод с участием юного киноактера вышел на экраны страны в 1975 году и получил название «Чудное мгновенье». В нем он сыграл ленивого мальчика Петю, который не хотел делать работу по дому, а хотел пойти во двор поиграть в хоккей. И на вопрос своей бабушки - а кто будет чистить картошку, заявил, что за него это сделает Александр Сергеевич Пушкин. А затем добавил, что посуду помоет Гоголь, а пропылесосит Лев Толстой, после чего уходит к друзьям. Но когда он наконец возвращается домой, то с изумлением видит в квартире названных им писателей, которые действительно делают то, что он недавно говорил.


После выхода «Чудного мгновения» на экраны Коля Румянцев сразу запомнился и пришелся по душе, тем более что сыграл он совершенно естественно, как говорится – без надрыва. Неудивительно, что он стал постоянным участником «Ералаша» и ему в этом киножурнале дали еще 10 ролей. Это были выпуски «Я играю на гармошке», «Откуда дровишки?», «Почему?» и другие. Все они вошли в «золотой фонд» детского юмористического кино и смешат своих зрителей даже сегодня.

Николай Румянцев снимался в «Ералаше» в течение шести лет, с 1975 по 1981 годы. А затем он просто вырос и когда ему исполнилось 17 лет, уже стал плохо подходить на роли школьников. Правда, после этого ему предложили две роли уже во «взрослом» кино – в фильмах со своеобразными названиями «Весенняя Олимпиада или Начальник хора» и «Прилетал марсианин в осеннюю ночь». Но в итоге это оказались последние работы повзрослевшего актера в кинематографе – после школы он поступил в профтехучилище на специальность «автослесарь», проработал год по этой профессии, а затем его призвали в армию.

Обычная взрослая жизнь бывшей кинозвезды

Отслужив положенное время, он вернулся «на гражданку», но после этого не стал возобновлять свою карьеру в кино. Возможно, он потерял к этому интерес, а возможно ей помешало что-то другое. После возвращения Румянцев работал водителем и автослесарем, а в последние годы жизни переквалифицировался на слесаря-сборщика банковских кассовых аппаратов. Также он занимался установкой на ванны гидромассажного оборудования.

Николай женился и в его семье родилось двое детей. А в 2011 году на свет появилась и его первая внучка, которую назвали Викторией. По сказанным несколько лет назад словам самого Николая, он стал «самым обычным российским тружеником» и живет точно так же, как и миллионы других жителей нашей страны. В кино он больше не снимался, впрочем, и предложений таких ему не поступало. Хотя несколько раз его приглашали на телевидение, где он рассказывал о своем участии в съемках «Ералаша» , а также отвечал на вопросы своих поклонников.

Увы, но 8 ноября 2018 года Николай Румянцев неожиданно умер в Москве, в возрасте 54 года. Похоронен он был в подмосковном городе Видное, на Расторгуевском кладбище.

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Метки: Николай Румянцев   актер   ералаш   кино   судьба   съемка   фильм   
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hairov 2 часа назад
Не знал, что он умер. Вечная память!
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