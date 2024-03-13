Клоун с большим сердцем

Съемки фильма "Некоторые любят погорячее" шли полным ходом, а финал картины все еще оставался неопределенным. Никто не знал, каким штрихом следует закончить столь искрометную комедию.
На роль Душечки хотели пригласить Одри Хепберн или Элизабет Тейлор, но те не устроили продюсеров по причине несоответствия образу или отсутствия вокальных способностей.
Тогда на роль главной героини позвали Мэрилин Монро. Она долго раздумывала и сетовала на то, что опять ей достается роль тупоголовой блондинки, которая не может отличить мужчину от женщины.
Положение спас муж Монро. Артур Миллер, прочитав сценарий, оценил качество текста и убедил Мэрилин в том, что все в порядке: ведь остальные персонажи тоже не могут опознать переодетых мужчин. Актриса наконец согласилась.
Монро опаздывала на съемки, путала реплики и скандалила так, что ее партнер, Тони Кертис, готов был убить Мэрилин. Режиссер Билли Уайлдер говорил о съемках фильма с Монро: "Я обсуждал это со своим врачом и психиатром, и они сказали мне, что я слишком стар и слишком богат, чтобы пройти через это снова".
Зато дуэт Тони Кертиса и Джека Леммона был бесподобен. Актеры дружили до конца своих дней, несмотря на то что Тони когда-то был членом банды малолетних преступников, орудовавшей в Ист-Сайде, хулиганом и сорвиголовой, а Джек - выходцем из благополучной семьи и выпускником Гарварда.
В Советском Союзе фильм "Некоторые любят погорячее" вышел 22 августа 1966 года под названием "В джазе только девушки" с некоторыми купюрами (к примеру, были вырезаны более половины поцелуев Душечки и Джо, а также сцены и реплики, которые могут быть непонятны советскому зрителю).
Крылатая финальная фраза: "У каждого свои недостатки/ Well, nobody’s perfect", произнесенная эксцентричным миллионером Осгудом Филдингом III, роль которого блестяще исполнил Джо Браун, была вставлена в конец фильма совершенно случайно. Причем режиссеру Билли Уайлдеру этот финал совершенно не нравился.
В первом варианте картина должна была завершиться объятиями Душечки и Джо. Также рассматривался вариант бегства героев в Латинскую Америку. Однако за неделю до конца съемок, перебирая всю ночь всевозможные варианты, режиссер и сценарист все-таки остановились на знаменитой реплике и не прогадали - фраза фееричного "жениха" Дафны стала одной из самых любимых цитат в кино.
Наш зритель также запомнил и полюбил Джо Брауна за эпизод, за мгновение радости, за хорошее настроение, по небольшим ролям в фильмах "Вокруг света за 80 дней" (1956) и "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир" (1963).
Джо Браун родился 28 июля 1891 года в Холгейте, штат Огайо в многодетной семье, где было семеро детей. Пластичный и гибкий мальчишка с выразительной мимикой, с десяти лет выступал в цирке, а в юности стал профессиональным игроком в бейсбол. Говорили, что Джо мог бы стать успешным бейсболистом высшей лиги.
Впрочем, спортивная карьера не привлекла его. Ему нравилось смешить публику. Джо отправился на Бродвей в 1920-х годах, где выступал как стендап-комик. Кстати, в репертуаре Брауна никогда не было популярных "грязных шуток". Он всегда с уважением относился к аудитории и взял себе за правило: "Если бы моя мать находилась в зале, то смог бы я произнести этот монолог..."
Вскоре Джо получил роль в музыкальной комедии "Джим Джем Джемс". "Человек с резиновым лицом" - так прозвали Джо Брауну за широкую улыбку и уникальную внешность.
Его окружала масса хорошеньких девушек из шоу-бизнеса, но начинающий актер встретил девушку, не имеющую отношения к миру искусства. Девятнадцатилетняя Кэтрин Фрэнсис Макгроу была общительной, жизнерадостной девушкой и прекрасной кулинаркой. Они познакомились в 1914 году и практически сразу Джо сделал ей предложение.
Мисс Макроу, родившаяся в семье ирландских католиков, очень хотела венчаться, и это было не блажью, а необходимостью. У жениха в кармане лежало меньше сотни долларов, с которыми нужно было как-то начинать их семейную жизнь и поэтому новобрачные обошлись простой гражданской церемонией в мэрии.
Новоиспеченные супруги возвращались на метро. Джо обнял Кэтрин и пообещал:
— Когда-нибудь у нас будет настоящая свадьба - с белым платьем, органной музыкой, цветами и торжеством для друзей и близких. А пока я могу пообещать, что со мной ты будешь счастлива.
Жена с благодарной улыбкой посмотрела на него:
— Я верю тебе.
Кэтрин очень хотелось, чтобы всегда рядом с ней был человек, способный заботиться, защищать, рассмешить, когда грустно, и успокоить, когда страшно...
Дебют Джо в кино состоялся в 1928 году. Актер фантастического обаяния, очень добрый и порядочный человек, заботливый муж и примерный отец, сыграл множество второстепенных ролей. Браун стал одним из самых успешных комиков в 1930-1940-х годах.
Он был фанатом бейсбола и с большим удовольствием комментировал спортивные матчи, всегда к месту вставляя тот или иной исторический факт, а то и веселый анекдот.
В 1939 году Браун выступил перед Иммиграционным комитетом Палаты представителей в поддержку законопроекта, который позволил въехать в США 20 000 немецко-еврейским детям-беженцам.
Свое обещание жене Браун выполнил лишь спустя четверть века, когда у них уже было четверо детей - два родных сына, Дон и Джо, и двое приемных: девочки-сироты Кэтрин и Мари, которых удочерили в младенчестве.
Венчание состоялось в Голливуде, в 1940 году, в день серебряной свадьбы четы Браун, в церкви Святого апостола Фомы в окружении самых близких. Кэтрин держала в руках букет белых орхидей, нарядные дочери - маленькие венчальные букеты. Младший сын Джо был шафером отца, а старший, Дон - шафером матери.
Наверное, это был самый счастливый день их жизни, который они долго вспоминали. Вскоре началась Вторая мировая, и сыновья отправились воевать в составе Воздушного корпуса армии США.
Кэтрин работала волонтером в Красном Кресте, а Джо, которому исполнилось пятьдесят лет, тоже внес свой вклад, за свой счет организуя выступления и исколесив двести тысяч фронтовых миль в составе концертных бригад артистов.
Он давал концерты при любых погодных условиях на открытых площадках. Джо часто выступал в больницах, иногда для одного раненного солдата. За свои моральные заслуги Браун стал одним из двух гражданских лиц, удостоенных боевой награды "Бронзовая звезда" во время Второй мировой войны.
8 октября 1942 года Джо Браун узнал, что его старший сын Дон погиб. Самолет капитана Дона Брауна Douglas A-20 Havoc разбился в десяти милях от Палм-Спрингс.
"Я провалился в темную пропасть, из которой не мог выбраться", - вспоминал Джо. Потом внезапно пришло осознание: "Когда вы потеряли своего собственного мальчика, все другие становятся вашими сыновьями". Джо получал мешки писем от солдат, благодаривших его за выступления и моральную поддержку.
А еще Браун всегда был фаворитом детской аудитории и дети обожали его. От них приходили тысячи писем, и Джо отвечал каждому и никогда не отказывал в автографе.
С Кэтрин Джо прожил без малого шестьдесят лет, до своей смерти. Джо Браун умер в своем калифорнийском доме за три недели до своего 82-го дня рождения от болезни сердца.
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