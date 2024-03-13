Клоун с большим сердцем

Впрочем, спортивная карьера не привлекла его. Ему нравилось смешить публику. Джо отправился на Бродвей в 1920-х годах, где выступал как стендап-комик. Кстати, в репертуаре Брауна никогда не было популярных "грязных шуток". Он всегда с уважением относился к аудитории и взял себе за правило: "Если бы моя мать находилась в зале, то смог бы я произнести этот монолог..."

Вскоре Джо получил роль в музыкальной комедии "Джим Джем Джемс". "Человек с резиновым лицом" - так прозвали Джо Брауну за широкую улыбку и уникальную внешность.

Его окружала масса хорошеньких девушек из шоу-бизнеса, но начинающий актер встретил девушку, не имеющую отношения к миру искусства. Девятнадцатилетняя Кэтрин Фрэнсис Макгроу была общительной, жизнерадостной девушкой и прекрасной кулинаркой. Они познакомились в 1914 году и практически сразу Джо сделал ей предложение.

Мисс Макроу, родившаяся в семье ирландских католиков, очень хотела венчаться, и это было не блажью, а необходимостью. У жениха в кармане лежало меньше сотни долларов, с которыми нужно было как-то начинать их семейную жизнь и поэтому новобрачные обошлись простой гражданской церемонией в мэрии.

Новоиспеченные супруги возвращались на метро. Джо обнял Кэтрин и пообещал:

— Когда-нибудь у нас будет настоящая свадьба - с белым платьем, органной музыкой, цветами и торжеством для друзей и близких. А пока я могу пообещать, что со мной ты будешь счастлива.

Жена с благодарной улыбкой посмотрела на него:

— Я верю тебе.

Кэтрин очень хотелось, чтобы всегда рядом с ней был человек, способный заботиться, защищать, рассмешить, когда грустно, и успокоить, когда страшно...

Дебют Джо в кино состоялся в 1928 году. Актер фантастического обаяния, очень добрый и порядочный человек, заботливый муж и примерный отец, сыграл множество второстепенных ролей. Браун стал одним из самых успешных комиков в 1930-1940-х годах.

Он был фанатом бейсбола и с большим удовольствием комментировал спортивные матчи, всегда к месту вставляя тот или иной исторический факт, а то и веселый анекдот.

В 1939 году Браун выступил перед Иммиграционным комитетом Палаты представителей в поддержку законопроекта, который позволил въехать в США 20 000 немецко-еврейским детям-беженцам.