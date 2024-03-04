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14 вещей, которые точно оценят путешественники

14 вещей, которые точно оценят путешественники

Автор:
04 марта 2024 08:38
Сообщество : Путешествия
Метки: Вещи   полезное   приспособления для путешествий   путешественник   путешествие   фото   
1464
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Лучшие приспособления для путешествий, которые вам понравятся.

Вы готовитесь к следующему путешествию? Тогда предлагаем ознакомиться с классными гаджетами, которые смогут сделать ваши поездки комфортней. Эти приспособления придуманы специально для всех искателей приключений: они помогут лучше отдохнуть в самолете и сделать так, чтобы в чемодан влезло абсолютно все. Приготовьте свои wish-листы с покупками, возможно, их придется кое-чем дополнить.

Складная бутылка для воды занимает минимум места в сумке

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Дорожный набор бутылочек для косметики

Zip-пакеты помогут правильней организовать пространство чемодана

Водонепроницаемый чехол пригодится не только для съемки под водой, но и в случае ливня

Компактные цифровые весы

Прочный кодовый замок

Эта портативная бритва не займет много места

Резиночки, которыми можно закрепить полотенце на лежаке

Различные органайзеры помогут поддержать порядок в гаджетах

Подставка для различных вещей, которая крепится к иллюминатору

Подушка-чехол: в нее можно спрятать лишнюю одежду в самолете

Подставка для ног сделает полет комфортней

Apple Airtag ― гаджет для багажа: его кладут в чемодан, чтобы отследить все перемещения багажа

Подстаканник для чемодана, который поможет не пролить кофе или детскую смесь

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Метки: Вещи   полезное   приспособления для путешествий   путешественник   путешествие   фото   
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7  комментариев
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6k
Харон Час назад
Набор бесполезных в большинстве случаев вещей, занимающих место и освобождающих кошельки лошков от лишних денег.
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96k
Доктор Джонс 16 минут назад
Комментарий к фото
Это для честных людей. Если чемодан потрошат, то это делается разрывом молнии...
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31k
Axel Полчаса назад
"Складная бутылка для воды занимает минимум места в сумке"

А если она плоская, то ее и прятать удобно). И через КПП проносить с напитками
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906
Шурман 2 часа назад
Мне такую куйню подарили на прошлой работе :) так и лежит в машине и ни разу не использовал .
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