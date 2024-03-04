14 вещей, которые точно оценят путешественники

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Лучшие приспособления для путешествий, которые вам понравятся.
Вы готовитесь к следующему путешествию? Тогда предлагаем ознакомиться с классными гаджетами, которые смогут сделать ваши поездки комфортней. Эти приспособления придуманы специально для всех искателей приключений: они помогут лучше отдохнуть в самолете и сделать так, чтобы в чемодан влезло абсолютно все. Приготовьте свои wish-листы с покупками, возможно, их придется кое-чем дополнить.
Складная бутылка для воды занимает минимум места в сумке
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Дорожный набор бутылочек для косметики
Zip-пакеты помогут правильней организовать пространство чемодана
Водонепроницаемый чехол пригодится не только для съемки под водой, но и в случае ливня
Компактные цифровые весы
Прочный кодовый замок
Эта портативная бритва не займет много места
Резиночки, которыми можно закрепить полотенце на лежаке
Различные органайзеры помогут поддержать порядок в гаджетах
Подставка для различных вещей, которая крепится к иллюминатору
Подушка-чехол: в нее можно спрятать лишнюю одежду в самолете
Подставка для ног сделает полет комфортней
Apple Airtag ― гаджет для багажа: его кладут в чемодан, чтобы отследить все перемещения багажа
Подстаканник для чемодана, который поможет не пролить кофе или детскую смесь
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А если она плоская, то ее и прятать удобно). И через КПП проносить с напитками