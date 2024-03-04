14 вещей, которые точно оценят путешественники

Вы готовитесь к следующему путешествию? Тогда предлагаем ознакомиться с классными гаджетами, которые смогут сделать ваши поездки комфортней. Эти приспособления придуманы специально для всех искателей приключений: они помогут лучше отдохнуть в самолете и сделать так, чтобы в чемодан влезло абсолютно все. Приготовьте свои wish-листы с покупками, возможно, их придется кое-чем дополнить.

Складная бутылка для воды занимает минимум места в сумке