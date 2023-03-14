17 живучих вещей, которые ещё не собираются на «пенсию»

Обладатели этих сокровищ уверены, что другие люди им вполне могут по-доброму позавидовать.
Покупка чего-то полезного для поддержания быта — всегда приятная затея. Так круто впервые использовать новые приборы или кухонную утварь, оценивая их удобство и функциональность. Но далеко не все современные прибамбасы способны утереть нос старым и проверенным вещам. Новый — не значит хороший! Именно такого мнения придерживаются герои нашего поста.
Они решили поделиться фотографиями своих раритетных вещей в интернете, которые, несмотря на свой возраст, по-прежнему остаются функциональными и полезными.
Я до сих пор использую бабушкину сковороду для готовки яиц 1940-х годов
Бушлат ВМС США образца 1944 года. Постирал его, и он как новый
Чувак выглядит так, словно собирается погнаться за Джеймсом Бондом на катере.
Плита 1956 года
Мой почти 60-летний пылесос, который по-прежнему исправно служит
Все ещё использую скороварку 1930-х годов, которой моя семья пользуется уже 5 поколений
Вафельница для пиццели, итальянского печенья, 70-х или 80-х годов
Часы 1800-х годов
Вентилятор 1925 года. Он по-прежнему в отличном состоянии и при этом ни разу не реставрировался
Часы 1911 года выпуска, принадлежавшие моему двоюродному дяде
Точно показывают время, даже спустя 112 лет!
Форма, которой 100 лет. Она почти в идеальном состоянии
Рабочий фонограф 1923 года моих бабушки и дедушки. Его не включали со времен Второй мировой войны
Деревянная мебель может прослужить рекордное количество лет
Этой колыбелью пользовался мой дедушка, его 5 братьев и сестёр 115 лет назад. Затем мой отец и его 5 братьев и сестёр. Потом я, два моих брата и 13 моих двоюродных братьев. И, наконец, дети многих моих двоюродных братьев, а теперь и мой третий ребенок.
Я унаследовал этот тостер 1920-х годов около 10 лет назад, и он отлично работал на протяжении всего этого времени
Этому камину около 130 лет
Этой кофемолке больше 117 лет
Кружка Mcdonalds 70-х годов
Пара джинсов Levi’s 1880 года
Чище, чем пара моего приятеля.
И в лучшем состоянии, чем у меня за год использования
Источник:
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Кадило, начало 20 века, кадит
швейная машнка времён Ивана Грозного, шьёт
Это не фонограф. Фонограф - он другой.
А здесь фото патефона.
Патефон. Фонограф - немного другое.
Несколько 40-х - 50-х годов...