17 живучих вещей, которые ещё не собираются на «пенсию»

Покупка чего-то полезного для поддержания быта — всегда приятная затея. Так круто впервые использовать новые приборы или кухонную утварь, оценивая их удобство и функциональность. Но далеко не все современные прибамбасы способны утереть нос старым и проверенным вещам. Новый — не значит хороший! Именно такого мнения придерживаются герои нашего поста.

Они решили поделиться фотографиями своих раритетных вещей в интернете, которые, несмотря на свой возраст, по-прежнему остаются функциональными и полезными.

Я до сих пор использую бабушкину сковороду для готовки яиц 1940-х годов