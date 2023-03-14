FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7950 постов • 829 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
17 живучих вещей, которые ещё не собираются на «пенсию»

17 живучих вещей, которые ещё не собираются на «пенсию»

Автор:
14 марта 2023 08:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   живучие   полезное   срок службы   удивительно   фото   
2117
18

Обладатели этих сокровищ уверены, что другие люди им вполне могут по-доброму позавидовать.

Покупка чего-то полезного для поддержания быта — всегда приятная затея. Так круто впервые использовать новые приборы или кухонную утварь, оценивая их удобство и функциональность. Но далеко не все современные прибамбасы способны утереть нос старым и проверенным вещам. Новый — не значит хороший! Именно такого мнения придерживаются герои нашего поста.

Они решили поделиться фотографиями своих раритетных вещей в интернете, которые, несмотря на свой возраст, по-прежнему остаются функциональными и полезными.


Я до сих пор использую бабушкину сковороду для готовки яиц 1940-х годов

×
×

Бушлат ВМС США образца 1944 года. Постирал его, и он как новый

Чувак выглядит так, словно собирается погнаться за Джеймсом Бондом на катере.


Плита 1956 года

Мой почти 60-летний пылесос, который по-прежнему исправно служит

Все ещё использую скороварку 1930-х годов, которой моя семья пользуется уже 5 поколений

Вафельница для пиццели, итальянского печенья, 70-х или 80-х годов

Часы 1800-х годов

Вентилятор 1925 года. Он по-прежнему в отличном состоянии и при этом ни разу не реставрировался

Часы 1911 года выпуска, принадлежавшие моему двоюродному дяде

Точно показывают время, даже спустя 112 лет!


Форма, которой 100 лет. Она почти в идеальном состоянии

Рабочий фонограф 1923 года моих бабушки и дедушки. Его не включали со времен Второй мировой войны

Деревянная мебель может прослужить рекордное количество лет

Этой колыбелью пользовался мой дедушка, его 5 братьев и сестёр 115 лет назад. Затем мой отец и его 5 братьев и сестёр. Потом я, два моих брата и 13 моих двоюродных братьев. И, наконец, дети многих моих двоюродных братьев, а теперь и мой третий ребенок.


Я унаследовал этот тостер 1920-х годов около 10 лет назад, и он отлично работал на протяжении всего этого времени

Этому камину около 130 лет

Этой кофемолке больше 117 лет

Кружка Mcdonalds 70-х годов

Пара джинсов Levi’s 1880 года

Чище, чем пара моего приятеля.

И в лучшем состоянии, чем у меня за год использования

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   живучие   полезное   срок службы   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
TirAn Час назад
Утюги 19 век. гладят
Кадило, начало 20 века, кадит
швейная машнка времён Ивана Грозного, шьёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
59k
Александр 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Antilles 20 минут назад
Не сковорода, а крышка для сковороды для приготовления на водяной бане.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
hebpat 23 минуты назад
у меня до сих пор мясорубка 40 годов которую моей маме отдала бабушка, плюс есть электоро - мясорубка 1986 (действующая, уже почти 40 лет), которую я подарил маме с первой зарплаты, и ножная машинка зингер, которой даже не знаю сколько лет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
perekrestok 24 минуты назад
Всегда было интересно - если на сковородке нет тефлонового покрытия и ее использовать только по назначению то как она может сломаться? Или кастрюля? Так что можно тут организовать выставку антикварной посуды, которая еще в ходу. Ну а механические часы при должном уходе будут ходить точно лет 200. Там корпуса или нержавейка или золото (реже платина). А если не заводить то и тысячу лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
_delphin_ 24 минуты назад
Орехоколка. 150 млн. лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Serj81 Полчаса назад
Все пендосовское
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SolomonA Час назад
"Рабочий фонограф 1923 года моих бабушки и дедушки. Его не включали со времен Второй мировой войны"
Это не фонограф. Фонограф - он другой.

А здесь фото патефона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Corvus Corax Час назад
"Рабочий фонограф 1923 года"

Патефон. Фонограф - немного другое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
friday2009 Час назад
Комментарий к фото
Если фонограф не включали, откуда известно, что он рабочий?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей А Час назад
Думаю у каждого найдется какая-нибудь вещь 50-70 летней давности, которой еще пользуются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

271297



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Михаил Горшенёв: он хотел любви, но вышло всё не так
Михаил Горшенёв: он хотел любви, но вышло всё не так
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 марта
Набирающие популярность в сообществах
Ferrari SF90 Spider в глубоком тюнинге от Mansory: 1100 лошадок и новый облик
Ferrari SF90 Spider в глубоком тюнинге от Mansory: 1100 лошадок и новый облик
Автовсячина
Автовсячина
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Трудно не согласиться

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#машина#автомобили#Приколы#шоу бизнес#история#знаменитости#авто аварии#забавно
#Юмор#в мире#животные#картинки#дтп#подборка#аварии#СССР#познавательно#комментарии
#интересно#интересное#Прикол#новости#люди#Жизнь#дети#Фотографии#Еда#криминал
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) 16 таинственных штук, обнаруженных во время невинных прогулок по лесу 16 таинственных штук, обнаруженных во время невинных прогулок по лесу 18 предметов прошлого, которые были найдены людьми в самых неожиданных местах 18 предметов прошлого, которые были найдены людьми в самых неожиданных местах 17 диковинных сокровищ и интересностей, найденных в песках пустынь 17 диковинных сокровищ и интересностей, найденных в песках пустынь 17 завораживающих фотографий необычных вещей со всего мира 17 завораживающих фотографий необычных вещей со всего мира 18 привычных вещей в разрезе 18 привычных вещей в разрезе

На что жалуетесь?

Вернуться