Вещи, которые вы боялись засунуть в стиральную машину, а зря

Надеюсь все уже стирают коврики их ванной и прихожей? В них содержится много пыли и грязи, поэтому коврики нужно стирать хотя бы раз в неделю. Правила те же: не на высокой температуре, не долго и щадящий отжим.

А теперь, что стирать не следует.