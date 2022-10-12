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Вещи, которые вы боялись засунуть в стиральную машину, а зря

Вещи, которые вы боялись засунуть в стиральную машину, а зря

Автор:
12 октября 2022 11:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вещи   быт   домашние дела   интересное   полезное   стиральная машина   факт   фото   
1566
13

В наше время стиральная машина — не роскошь, а повседневная техника. Многие привыкли стирать в ней одежду, но стиральную машину можно использовать не только для этого.

Многие боятся загружать в стиральную машину необычные вещи, такие как обувь, сумки, игрушки и даже ковры. Но зря. Мы собрали для вас подборку веще, которые реально можно постирать в стиральной машине.

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Несмотря на заветы мам, обувь можно стирать в стиральной машинке. Конечно, не кожаные туфли и сапоги, но кроссовки и сандалии точно. Это намного легче, чем оттирать их вручную. Стирать обувь нужно при низкой температуре, на быстрой стирке. Сильный отжим тоже следует выключить и оставить около 800 оборотов.

Рюкзаки тоже не стоит бояться стирать в стиральной машине. Вытащите всё из него, выверните наизнанку и смело суйте в барабан. Не стоит стирать рюкзаки при высокой температуре и слишком долго.

Некоторые игрушки можно смело стирать в стиральной машине. Речь идёт о мелких мягких игрушках, которые легко пачкаются. Крупные игрушки лучше не стирать, конечно. Когда они намокнут, то станут намного тяжелее и могут сломать машинку. Игрушки не стоит стирать в горячей воде и сразу после стирки выложить их сушиться.

Мы привыкли выбрасывать губки для посуды, но их можно постирать и использовать для мытья обуви, например. Этот способ подойдёт для экономных людей и для тех, кто не любить выбрасывать вещи. Стирать губки можно отдельно, а можно вместе с тряпками. Высока я температура им не вредит, а вот сильный отжим ставить не стоит.

Вопреки мнениям, стирать в стиральной машине подушки можно, только не большие, не перьевые и не подушки с эффектом памяти, которые производят из специальной пены. Маленькие подушки из синтепона можно стирать в стиралке. Не на большой температуре, разумеется.

Надеюсь все уже стирают коврики их ванной и прихожей? В них содержится много пыли и грязи, поэтому коврики нужно стирать хотя бы раз в неделю. Правила те же: не на высокой температуре, не долго и щадящий отжим.

А теперь, что стирать не следует.

Источник:

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Метки: Вещи   быт   домашние дела   интересное   полезное   стиральная машина   факт   фото   
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17  комментариев
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Hornet Час назад
Так и не понятно. Морковь можно или нельзя?
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425
Vladislav Grigorenko 11 минут назад
Нынешние стиралки никуда не годятся. Раньше брагу было можно делать, а потом какой-то дурак дверцу сбоку придумал.
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1k
xannar Полчаса назад
По поводу рюкзаков, надо стирать в прохладной воде и использовать гель для мембранных тканей, большинство рюкзаков сделано из кордуры - это ткань с водоотталкивающей пропиткой и с полиуретановым покрытием. Подложка ткани просто отвалится хлопьями.
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11k
Karelian Час назад
да, да, а после стирки кроссовок или коврика из прихожей запускайте стирать лицевые полотенца или нижнее бельё.
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16
Павел Морозов 2 часа назад
Я только не понял, почему нельзя стирать шапочки для котов?
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95
Тамара Витальевна Павел Морозов Час назад
Потом будет шапочка для мышки или таракашки.
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133
Sata33 2 часа назад
Кепки лучше не класть )
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133
Sata33 Shk0dnik Час назад
Что-то новое ...
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95
Тамара Витальевна Sata33 Час назад
Я стираю. всё ок.
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Sata33 Тамара Витальевна 59 минут назад
Корежатся они , не критично конечно , но заметно , так что лучше руками .. . Или у тебя хитрость есть какая ?
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Тамара Витальевна Sata33 50 минут назад
Стираю в машине при 40 градусах. Но, я кепку стираю не одну, а с полотенцами, например. Обычный цикл для хб. Не покорежилась ни одна. Хотя выдержали уже многократные стирки.
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Sata33 Тамара Витальевна 47 минут назад
хм, а почему с полотенцами ?
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