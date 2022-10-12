Вещи, которые вы боялись засунуть в стиральную машину, а зря

В наше время стиральная машина — не роскошь, а повседневная техника. Многие привыкли стирать в ней одежду, но стиральную машину можно использовать не только для этого.
Многие боятся загружать в стиральную машину необычные вещи, такие как обувь, сумки, игрушки и даже ковры. Но зря. Мы собрали для вас подборку веще, которые реально можно постирать в стиральной машине.
Несмотря на заветы мам, обувь можно стирать в стиральной машинке. Конечно, не кожаные туфли и сапоги, но кроссовки и сандалии точно. Это намного легче, чем оттирать их вручную. Стирать обувь нужно при низкой температуре, на быстрой стирке. Сильный отжим тоже следует выключить и оставить около 800 оборотов.
Рюкзаки тоже не стоит бояться стирать в стиральной машине. Вытащите всё из него, выверните наизнанку и смело суйте в барабан. Не стоит стирать рюкзаки при высокой температуре и слишком долго.
Некоторые игрушки можно смело стирать в стиральной машине. Речь идёт о мелких мягких игрушках, которые легко пачкаются. Крупные игрушки лучше не стирать, конечно. Когда они намокнут, то станут намного тяжелее и могут сломать машинку. Игрушки не стоит стирать в горячей воде и сразу после стирки выложить их сушиться.
Мы привыкли выбрасывать губки для посуды, но их можно постирать и использовать для мытья обуви, например. Этот способ подойдёт для экономных людей и для тех, кто не любить выбрасывать вещи. Стирать губки можно отдельно, а можно вместе с тряпками. Высока я температура им не вредит, а вот сильный отжим ставить не стоит.
Вопреки мнениям, стирать в стиральной машине подушки можно, только не большие, не перьевые и не подушки с эффектом памяти, которые производят из специальной пены. Маленькие подушки из синтепона можно стирать в стиралке. Не на большой температуре, разумеется.
Надеюсь все уже стирают коврики их ванной и прихожей? В них содержится много пыли и грязи, поэтому коврики нужно стирать хотя бы раз в неделю. Правила те же: не на высокой температуре, не долго и щадящий отжим.
А теперь, что стирать не следует.
Источник:
АНТИФИШКИ
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