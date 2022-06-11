16 удивительных винтажных приспособлений для кухни

Здесь я собрал для вас винтажные устройства для кухни, по которым порой не сразу и поймёшь, для чего они.
Технологии движутся вперёд семимильными шагами, и многие приспособления для приготовления еды меняются, одни заменяются другими. Но есть вещи, сделанные на века. Несмотря на то, что им уже несколько десятков лет, они отлично работают.
Яйцеварка, которой около 60 лет
Взбиватель для яиц 1930-х годов
Винтажный тостер
Устройство для приготовления пончиков
Пистолет для печенья и декорирования выпечки
Винтажный блендер
Соковыжималка
Отреставрированная винтажная настенная кофемолка
Sony была основана в 1946 году. Эта электрическая рисоварка была их первым продуктом
Я купил этот винтажный настенный держатель для спичечных коробков на своей любимой барахолке
Устройство для красивой сервировки масла
Работает это примерно так: блюдо разбирается, заполняется маслом, затем соединяется. Остаётся только надавить, и масло вылезает через декоративные фигурные отверстия.
Измельчитель орехов
Приспособление для измельчения фруктов и ягод, чтобы сделать из них джем или желе
В комментариях посоветовали использовать его для приготовления картофельного пюре.
Настенный консервный нож
Он был найден в американском секонд-хенде Goodwill и стоил не больше доллара. В комплекте шли детали для крепления. По словам автора, нож отлично работает и надежно удерживая банку и крышку после открытия.
Я нашёл старую травяную мельницу
Несколько старых формочек, которые когда-то были у бабушки моей подруги
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 17 примеров опасного дизайна
- 10 странных гаджетов, которые вы вряд ли бы купили
- Необычная, но полезная кухонная утварь
- «С нами живет ещё кто-то»: жильцы обнаружили на своём чердаке жуткие вещи
- Привычные вещи, которые удивляют своим необычным внешним видом