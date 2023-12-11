«Я заново учусь»: фигурист Роман Костомаров, которому ампутировали руки и ноги, провёл первую тренировку на льду

В январе Роман подхватил ковид. Фигурист долго не лечился, а потом ещё умудрился пойти в баню - после неё прыгнул в сугроб и на следующий день в тяжелейшем состоянии попал в больницу. Болезнь стремительно прогрессировала, появились осложнения и гангрена. В итоге Костомарову ампутировали стопы и пальцы на руках. Когда он более-менее оклемался, то пожалел, что остался жив:

Постепенно время лечило, мне рассказывали про протезы, но морально состояние было на дне.

Потом окончательно пришёл в себя, собрался и заявил, что обязательно вернётся на лёд. И проблемы со здоровьем этому не помеха. Попутно показал, как живёт с протезами: