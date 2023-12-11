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«Я заново учусь»: фигурист Роман Костомаров, которому ампутировали руки и ноги, провёл первую тренировку на льду

«Я заново учусь»: фигурист Роман Костомаров, которому ампутировали руки и ноги, провёл первую тренировку на льду

Автор:
11 декабря 2023 15:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: COVID-19   Видео   каток   протезы   роман костомаров   тренировки   фигурист   
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Олимпийский чемпион пообещал вскоре вернуться в спорт.

В январе Роман подхватил ковид. Фигурист долго не лечился, а потом ещё  умудрился пойти в баню - после неё прыгнул в сугроб и на следующий день в тяжелейшем состоянии попал в больницу. Болезнь стремительно прогрессировала, появились осложнения и гангрена. В итоге Костомарову ампутировали стопы и пальцы на руках. Когда он более-менее оклемался, то пожалел, что остался жив:

Постепенно время лечило, мне рассказывали про протезы, но морально состояние было на дне.

Потом окончательно пришёл в себя, собрался и заявил, что обязательно вернётся на лёд. И проблемы со здоровьем этому не помеха. Попутно показал, как живёт с протезами:

А сейчас фигурист сдержал своё слово: появилось видео с первым выходом Романа на каток. Спортсмен вернулся к тренировкам и анонсировал документальной фильм о своей жизни и карьере - он должен выйти весной.

Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна. Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной (женой, прим.). Будет большое кино. Название пока секрет.

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Метки: COVID-19   Видео   каток   протезы   роман костомаров   тренировки   фигурист   
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16  комментариев
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2k
Pinhead Час назад
Сильная воля у человека. Многие сдаются, спиваются.
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Не ноги- руки, а кисти-стопы. Вроде как несильно и укоротили
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41k
Example 6.2.6 44 минуты назад
В этом году снова прыгать пройдёт в прорубь, или на этот раз уже - головой подумает?

Человек-дурак. Вроде и достижения в спорте были, живи-радуйся.. но нет, надо духовно-скрепно-православно, пойти и самому себе жизнь искалечить, и своей семье заодно.
Очередное доказательство того, что публичная личность, достигшая определённого успеха в какой-то сфере, в обычном жизненном плане, может быть неотличима от идиота.
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7k
Бу 2 часа назад
пример, до чего доводит жадность.
Нах его пиарить, лучше парням с фронта протезы нормальные бы ставили.
Биопротез от 3 млн стоит.
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62k
pynh 2 часа назад
Скоро Крещение. Купаться будет?
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