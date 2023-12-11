«Я заново учусь»: фигурист Роман Костомаров, которому ампутировали руки и ноги, провёл первую тренировку на льду

Олимпийский чемпион пообещал вскоре вернуться в спорт.
В январе Роман подхватил ковид. Фигурист долго не лечился, а потом ещё умудрился пойти в баню - после неё прыгнул в сугроб и на следующий день в тяжелейшем состоянии попал в больницу. Болезнь стремительно прогрессировала, появились осложнения и гангрена. В итоге Костомарову ампутировали стопы и пальцы на руках. Когда он более-менее оклемался, то пожалел, что остался жив:
Постепенно время лечило, мне рассказывали про протезы, но морально состояние было на дне.
Потом окончательно пришёл в себя, собрался и заявил, что обязательно вернётся на лёд. И проблемы со здоровьем этому не помеха. Попутно показал, как живёт с протезами:
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А сейчас фигурист сдержал своё слово: появилось видео с первым выходом Романа на каток. Спортсмен вернулся к тренировкам и анонсировал документальной фильм о своей жизни и карьере - он должен выйти весной.
Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна. Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной (женой, прим.). Будет большое кино. Название пока секрет.
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Человек-дурак. Вроде и достижения в спорте были, живи-радуйся.. но нет, надо духовно-скрепно-православно, пойти и самому себе жизнь искалечить, и своей семье заодно.
Очередное доказательство того, что публичная личность, достигшая определённого успеха в какой-то сфере, в обычном жизненном плане, может быть неотличима от идиота.
Нах его пиарить, лучше парням с фронта протезы нормальные бы ставили.
Биопротез от 3 млн стоит.