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«Мне есть ради кого жить»: олимпийский чемпион Роман Костомаров пережил ампутацию конечностей и поучаствовал в ледовом шоу

«Мне есть ради кого жить»: олимпийский чемпион Роман Костомаров пережил ампутацию конечностей и поучаствовал в ледовом шоу

Автор:
17 декабря 2023 18:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   ампутация   возвращение   протезы   роман костомаров   фигурист   
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Про таких говорят - кремень. А может и сталь.

В 2006 году Роман Костомаров в паре с Татьяной Навкой взял золото на Олимпиаде-2006. После этого стал кататься в ледовых шоу, получать неплохие деньги и жить в своё удовольствие.

Потом случился ковид.

Роман загремел в больницу, там начался некроз конечностей и спортсмена стали резать по кускам. Ампутировали стопы, затем - пальцы на руках. Позже Костомаров говорил, что поначалу жалел, что врачи его спасли:

Это действительно было. Мне кажется, такое чувство может посетить любого человека, который лишается своих конечностей. Не понимал, зачем и для чего я здесь остаюсь.

Горевал он недолго: вскоре медики подобрали ему протезы и чемпион стал плотно тренироваться. Никто не думал, что он так быстро придёт в себя, но это случилось.

И вот - он уже на катке. Первые, поначалу неуверенные, движения одного из лучших фигуристов в танцах на льду.

А теперь он принял участие в ледовом шоу, посвящённом юбелие своего друга Ильи Авербуха. Роман себе не изменил и появился в коньках.

После этого заявил:

Такова жизнь, и порой она преподносит такие наитруднейшие испытания. Но мне есть ради кого жить. Есть любимая жена, которая каждый день была со мной рядом. Мои любимые дети, родители, друзья. Также я благодарен всем вам за поддержку, которая была на протяжении всего этого трудного времени. Спасибо вам огромное.

Также спасибо Илье (Авербуху) и всей команде, которые всегда были рядом на протяжении полугода, что я был в больнице. Жизнь сильно поменялась, но я надеюсь, что сумею под нее подстроиться и буду достойно жить дальше. Спасибо всем огромное. Конечно, поздравляю Илью и желаю всех благ. Прежде всего, здоровья, чтобы близкие были рядом с вами не только, когда хорошо, но и когда очень трудно. Спасибо за такой потрясающий прием, я соскучился по этому.

А его товарищ Авербух добавил, что Роман будет и дальше выступать в ледовых шоу. Чемпион лишился рук и ног, но этого его не сломило.

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Метки: Видео   ампутация   возвращение   протезы   роман костомаров   фигурист   
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6  комментариев
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56k
Опиум для народа 58 минут назад
-"Потом случился ковид.Роман загремел в больницу, там начался некроз конечностей и спортсмена стали резать по кускам. Ампутировали стопы, затем - пальцы на руках."-

-забыли добавить, что он выходил на лёд в высокой температурой, к врачам не обращался, а предпочитал самолечение.
«Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура – пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала, для фигуристов это рядовая ситуация», – говорила Домнина (жена).
По словам супруги Костомарова Оксаны Домниной, первые симптомы недуга появились у Романа сразу после Нового года: он покашливал, затем заболела рука. Фигурист пил обезболивающие и противовоспалительные препараты и смазал картину заболевания. Так продолжалось около пяти дней, после чего Костомарову резко стало плохо, и его увезла скорая. Из приемного покоя его доставили сразу в палату интенсивной терапии, он не мог самостоятельно дышать.

Лично от себя могу добавить - когда мне хирург резал лёгкое после пневматоракса, то сказал - "это из-за того, что вы, долбо"бы (дословно), не лечитесь до конца и прётесь на работу с температурой. Спасибо вам никто не скажет, а ко мне попадёте".
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46
Dmitry N 5 минут назад
Бабосик решает и такие проблемы. На заработки, господа! А про силу воли пусть расскажет участникам сво.
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391
Денис Веселов Полчаса назад
Интересно , как бы он скакал , будь у него пенсия по инвалидности (тыщ 30) и всё.?
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4k
Харон Полчаса назад
"Про таких говорят - кремень. А может и сталь."????
Но многие говорят "долбо*****б".
Из-за непомерной алчности и собственного дебилизма лишился конечностей? Вместо того чтобы лечиться погнался за длинным баксом?
Кого вы "героем" называете?????
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14k
кира Час назад
Молодец!!! Вот Это воля, сила и мужество! Успехов ему!
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222
ruslan d Час назад
Счастья , здоровья
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August

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