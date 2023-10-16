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"Счастья полные штаны": Роман Костомаров сел за руль

"Счастья полные штаны": Роман Костомаров сел за руль

Автор:
16 октября 2023 08:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   авто   ампутация   знаменитости   роман костомаров   фигурист   
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Видео фигуриста, управляющего авто, удивило пользователей сети.

Роман Костомаров берёт новый высоты. Фигурист, лишившийся ног и части рук, ходит, катается на коньках и даже управляет автомобилем.


В соцсетях в который раз удивились крепости духа спортсмена, который долгое время провёл в реанимации, перенёс несколько операций и всё-таки восстановился.


Однако у пользователей сети возник закономерный вопрос: можно ли людям с ампутацией рук водить авто? Учитывая, что пальцев у Костомарова нет на обеих конечностях, да и ходит фигурист тоже на протезах.



Насколько управление авто окажется безопасным для человека с такими особенностями?


Кадры вождения были сняты у олимпийского парка в Сочи, где проводились гонки «Формулы 1». Ранее в сети уже появлялись сообщения о том, что Костомаров недавно купил себе новый белый китайский кроссовер Exceed RX и, судя по всему, именно на нем фигурист заново осваивает вождение после болезни,

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Метки: Видео   авто   ампутация   знаменитости   роман костомаров   фигурист   
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4  комментария
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2k
Χάρων Час назад
Человек без кистей рук за рулём средства повышенной опасности???
Не нужно нам такого.
Вот по стадиону пускай и катается.
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2k
Вадим Курбатов 4 минуты назад
«…недавно купил себе новый белый китайский кроссовер Exceed RX и, судя по всему, именно на нем фигурист заново осваивает вождение после болезни» - интересно toyota не возражает, что китайцы клеят её шильд на рули своих авто?!)
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148
ruslan d 7 минут назад
хорошо когда есть деньги , здоровья мужику
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2k
Сергей Викторович 16 минут назад
Какая крепость духа??? Все что он делал до болезни - все ради бабла, из-за этого и пострадал. Да и сейчас все тоже ради денег. Вот он вышел на лед, вот он сел за руль. Делают красивую сказку из некрасивой действительности, а пипл хавает...
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