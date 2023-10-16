"Счастья полные штаны": Роман Костомаров сел за руль

Видео фигуриста, управляющего авто, удивило пользователей сети.
Роман Костомаров берёт новый высоты. Фигурист, лишившийся ног и части рук, ходит, катается на коньках и даже управляет автомобилем.
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В соцсетях в который раз удивились крепости духа спортсмена, который долгое время провёл в реанимации, перенёс несколько операций и всё-таки восстановился.
Однако у пользователей сети возник закономерный вопрос: можно ли людям с ампутацией рук водить авто? Учитывая, что пальцев у Костомарова нет на обеих конечностях, да и ходит фигурист тоже на протезах.
Насколько управление авто окажется безопасным для человека с такими особенностями?
Кадры вождения были сняты у олимпийского парка в Сочи, где проводились гонки «Формулы 1». Ранее в сети уже появлялись сообщения о том, что Костомаров недавно купил себе новый белый китайский кроссовер Exceed RX и, судя по всему, именно на нем фигурист заново осваивает вождение после болезни,
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Не нужно нам такого.
Вот по стадиону пускай и катается.