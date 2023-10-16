"Счастья полные штаны": Роман Костомаров сел за руль

В соцсетях в который раз удивились крепости духа спортсмена, который долгое время провёл в реанимации, перенёс несколько операций и всё-таки восстановился.

Однако у пользователей сети возник закономерный вопрос: можно ли людям с ампутацией рук водить авто? Учитывая, что пальцев у Костомарова нет на обеих конечностях, да и ходит фигурист тоже на протезах.